Un video que circuló masivamente en TikTok volvió a instalar una pregunta tan provocadora como imposible de responder: ¿quién es el peor argentino de la historia? La consigna, lanzada por la cuenta @elimpactocom, reunió opiniones de todo tipo y rápidamente generó cientos de comentarios.

En ese marco, usuarios decidieron trasladar el mismo interrogante a una inteligencia artificial para conocer “su” visión. Como era de esperarse, la respuesta también despertó polémica.

Según explicó la IA, no existe un criterio único para definir a una persona como “el peor argentino”, ya que cualquier valoración depende de factores morales, políticos o históricos. Sin embargo, mencionó figuras que suelen aparecer en debates públicos por su nivel de controversia o impacto negativo en distintos momentos del país.

Entre los nombres citados se encuentra Jorge Rafael Videla, señalado por su rol central en la última dictadura militar y las graves violaciones a los derechos humanos. También mencionó a Domingo Faustino Sarmiento como una figura “controversial”, destacando que, pese a su legado educativo, sus ideas elitistas y discriminatorias generan debate en la actualidad.

La IA incluyó además a José López Rega, creador de la Triple A y protagonista de uno de los períodos más violentos de la política argentina, y al expresidente Carlos Menem, cuestionado por sus políticas económicas y los casos de corrupción de su gestión.

La difusión de estos nombres generó nuevas discusiones en redes, donde muchos usuarios coincidieron en que ningún algoritmo puede ofrecer una respuesta definitiva sobre un tema tan sensible, mientras que otros valoraron que la herramienta haya contextualizado sus argumentos.

El video original continúa acumulando reproducciones y comentarios, con opiniones diversas que muestran cuán arraigados están ciertos debates históricos en la sociedad argentina.