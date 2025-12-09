Secuestran más de siete toneladas de marihuana en un control de Gendarmería
El operativo se realizó sobre la Ruta Nacional 14, donde un escáner y un perro detector permitieron descubrir la droga oculta en cofres de madera. El conductor fue detenido.
Un video viral en redes reavivó la discusión sobre figuras polémicas de la historia argentina, luego de que una inteligencia artificial ofreciera su propia interpretación.Sociedad09/12/2025LORENA ACOSTA
Un video que circuló masivamente en TikTok volvió a instalar una pregunta tan provocadora como imposible de responder: ¿quién es el peor argentino de la historia? La consigna, lanzada por la cuenta @elimpactocom, reunió opiniones de todo tipo y rápidamente generó cientos de comentarios.
En ese marco, usuarios decidieron trasladar el mismo interrogante a una inteligencia artificial para conocer “su” visión. Como era de esperarse, la respuesta también despertó polémica.
Según explicó la IA, no existe un criterio único para definir a una persona como “el peor argentino”, ya que cualquier valoración depende de factores morales, políticos o históricos. Sin embargo, mencionó figuras que suelen aparecer en debates públicos por su nivel de controversia o impacto negativo en distintos momentos del país.
Entre los nombres citados se encuentra Jorge Rafael Videla, señalado por su rol central en la última dictadura militar y las graves violaciones a los derechos humanos. También mencionó a Domingo Faustino Sarmiento como una figura “controversial”, destacando que, pese a su legado educativo, sus ideas elitistas y discriminatorias generan debate en la actualidad.
La IA incluyó además a José López Rega, creador de la Triple A y protagonista de uno de los períodos más violentos de la política argentina, y al expresidente Carlos Menem, cuestionado por sus políticas económicas y los casos de corrupción de su gestión.
La difusión de estos nombres generó nuevas discusiones en redes, donde muchos usuarios coincidieron en que ningún algoritmo puede ofrecer una respuesta definitiva sobre un tema tan sensible, mientras que otros valoraron que la herramienta haya contextualizado sus argumentos.
El video original continúa acumulando reproducciones y comentarios, con opiniones diversas que muestran cuán arraigados están ciertos debates históricos en la sociedad argentina.
Santa Fe activó un operativo de vigilancia epidemiológica luego de confirmarse un caso de sarampión en Entre Ríos, cuyo paciente había permanecido un día en Casilda antes de presentar síntomas.
Un hombre de 29 años resultó con quemaduras en el 80% de su cuerpo luego de ser prendido fuego mientras dormía bajo un puente de Circunvalación. Dos sospechosos fueron detenidos.
Un vecino de Reconquista acertó todos los números de la modalidad Revancha y obtuvo el premio individual más grande jamás entregado por el Quini 6.
El hombre estuvo prófugo varias horas tras un violento episodio en Villa Urquiza. El bebé, de seis meses, sufrió una fractura y fue trasladado al Hospital de Niños.
El juez federal Aurelio Cuello Murúa dispuso 120 días de prisión preventiva para dos ciudadanos bolivianos sorprendidos transportando cocaína ingerida, tras un control de Gendarmería en la Ruta 34.
El pequeño fue dado de alta tras un mes de internación en el hospital Vilela. El acusado continúa en prisión preventiva mientras la Justicia define medidas de protección.
El Lobo y el Pincha se miden este lunes por un lugar en la final del Torneo Clausura, en un clásico que promete alta tensión y estadio repleto.
El borrador de la modernización laboral incluye cambios en indemnizaciones, vacaciones, preaviso, período de prueba y convenios. Los sindicatos advierten por pérdida de derechos.
El influencer reveló que desea tener hasta once hijos y habló sobre sus dificultades afectivas y su proceso personal para encarar ese sueño.
Un informe del IAG reveló que más de la mitad de los hogares de ingresos medios necesitó apoyarse en ahorros o endeudarse para cubrir gastos mensuales.
Ocurrió en el estadio de Studebaker, donde un joven de 23 años fue aprehendido por resistirse al operativo policial durante la final de la Liga Venadense.
La Academia eliminó a Boca y el Pincha superó a Gimnasia en el clásico platense. El título se definirá el sábado 13 de diciembre a las 21 en el Madre de Ciudades.