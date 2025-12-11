Este domingo se desarrolló el primer cicloturismo en Teodelina, una propuesta que logró convocar a numerosos participantes y que combinó deporte, recreación y un fuerte espíritu comunitario.



La jornada comenzó con un desayuno saludable en el Balneario El Edén, punto de partida del recorrido. Allí, los grupos organizadores realizaron una bienvenida general y repasaron las características del trayecto.



A lo largo del circuito, los ciclistas contaron con puestos de recuperación, hidratación y acompañamiento técnico. Además, se realizaron sorteos y se entregaron medallas para reconocer el esfuerzo de todos los participantes.



El recorrido incluyó el paso por la Escuela La Delia, caminos rurales tradicionales de la zona y el retorno por la ruta angosta hasta llegar nuevamente al balneario, completando así un circuito disfrutado por ciclistas de distintas edades.



El evento fue organizado por el Área de Deportes del Gobierno de Teodelina, en conjunto con El Pelotón Eva, el grupo femenino de ciclistas de la localidad, destacándose el trabajo coordinado y el impulso a nuevas actividades recreativas.