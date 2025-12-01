Teodelina lanzó nuevos cursos con certificación universitaria

La Municipalidad de Teodelina anunció una nueva edición del Programa de Beneficios y Descuentos en Cursos de Formación y Capacitación Laboral, impulsado a partir del convenio firmado con el Instituto CIEC de Venado Tuerto. La propuesta ofrece cursos con certificación universitaria y está dirigida a vecinos y vecinas que deseen capacitarse en distintos oficios y áreas profesionales.

Los cursos se dictan de manera 100% virtual, lo que permite estudiar desde cualquier lugar con acceso a Internet y organizar los tiempos según la disponibilidad personal.

A través del formulario de preinscripción, los interesados podrán acceder a una media beca del 50% sobre la cuota mensual del curso elegido, según los requisitos y condiciones del programa. El restante 50% del valor es cubierto por la Comuna de Teodelina en conjunto con el Instituto CIEC.

El formulario de acceso está disponible en el siguiente enlace:

👉 https://forms.gle/puo2kMw4NREZ3Cx68

Una vez enviada la solicitud, el equipo de Casa Central del Instituto CIEC se comunicará con cada postulante para brindar información detallada sobre la inscripción, modalidades y contenidos de los cursos.

El objetivo del programa es ampliar las oportunidades de formación y acompañar la inserción laboral de la comunidad, fortaleciendo capacidades y generando herramientas para nuevos proyectos profesionales.