Teodelina lanzó nuevos cursos con certificación universitaria

La muestra anual reunió a alumnos, familias y vecinos en una presentación donde los jóvenes bateristas compartieron los trabajos realizados durante el año.
La Municipalidad presentó un programa de media beca para estudiar de forma virtual, en alianza con el Instituto CIEC de Venado Tuerto. La iniciativa busca ampliar el acceso a la formación laboral.Teodelina01/12/2025SOFIA ZANOTTI
La Municipalidad de Teodelina anunció una nueva edición del Programa de Beneficios y Descuentos en Cursos de Formación y Capacitación Laboral, impulsado a partir del convenio firmado con el Instituto CIEC de Venado Tuerto. La propuesta ofrece cursos con certificación universitaria y está dirigida a vecinos y vecinas que deseen capacitarse en distintos oficios y áreas profesionales.
Los cursos se dictan de manera 100% virtual, lo que permite estudiar desde cualquier lugar con acceso a Internet y organizar los tiempos según la disponibilidad personal.
A través del formulario de preinscripción, los interesados podrán acceder a una media beca del 50% sobre la cuota mensual del curso elegido, según los requisitos y condiciones del programa. El restante 50% del valor es cubierto por la Comuna de Teodelina en conjunto con el Instituto CIEC.
El formulario de acceso está disponible en el siguiente enlace:
👉 https://forms.gle/puo2kMw4NREZ3Cx68
Una vez enviada la solicitud, el equipo de Casa Central del Instituto CIEC se comunicará con cada postulante para brindar información detallada sobre la inscripción, modalidades y contenidos de los cursos.
El objetivo del programa es ampliar las oportunidades de formación y acompañar la inserción laboral de la comunidad, fortaleciendo capacidades y generando herramientas para nuevos proyectos profesionales.
