Quién es la nueva pareja de Alberto Fernández
Anabella Hers Cabral, ex diputada del PRO y actual abogada del Consejo de la Magistratura, mantiene desde hace seis meses un vínculo afectivo con el ex presidente.
El influencer reveló que desea tener hasta once hijos y habló sobre sus dificultades afectivas y su proceso personal para encarar ese sueño.Espectáculos08/12/2025LORENA ACOSTA
Santiago Maratea sorprendió al hablar abiertamente de uno de sus mayores deseos: formar una familia grande. El influencer contó que imagina un futuro con entre seis y once hijos y que siente que tiene el tiempo, la energía y los recursos para criarlos.
Durante la charla reconoció que, pese a ese anhelo, le resulta difícil vincularse afectivamente. “Me da miedo el compromiso”, admitió, al señalar que ese temor aparece justamente cuando logra conectar con alguien. Sin embargo, sostuvo que no cierra la puerta a iniciar una relación con quien comparta su proyecto de vida.
Maratea también destacó que hace años mantiene un proceso terapéutico constante, sin faltar a ninguna sesión. Según explicó, ese espacio le da herramientas y esperanza para encarar un camino hacia la paternidad y construir la familia que sueña.
Anabella Hers Cabral, ex diputada del PRO y actual abogada del Consejo de la Magistratura, mantiene desde hace seis meses un vínculo afectivo con el ex presidente.
La abogada y ex diputada del PRO, hoy pareja de Alberto Fernández, tuvo una agenda legislativa marcada por iniciativas sobre derechos animales, justicia y responsabilidad empresarial.
El músico fue intervenido después de su show en La Plata y permanece en reposo, con una recuperación que avanza dentro de lo previsto.
El conductor de LAM confirmó que Wanda Nara fue señalada por Flor Jazmín Peña como protagonista de un saludo que consideró inapropiado hacia Nico Occhiato.
La conductora fue convocada por Revista Gente, pero optó por quedarse en su casa de Punta del Este, donde mostró una faceta inédita.
La Agencia Noticias Argentinas consultó al entorno de la cantante, que negó cualquier polémica con Wanda Nara y aseguró que no hubo desplantes de la Revista Gente.
El club de Núñez inició gestiones formales por el capitán de Estudiantes, en un mercado que promete movimientos fuertes. El mediocampista también analiza una propuesta del fútbol brasileño.
La última gran noche de UFC en 2025 tendrá como combate estelar la defensa del título gallo de Merab Dvalishvili frente a Petr Yan en Las Vegas.
El hombre estuvo prófugo varias horas tras un violento episodio en Villa Urquiza. El bebé, de seis meses, sufrió una fractura y fue trasladado al Hospital de Niños.
Un monitoreo nacional ubicó a Santa Fe entre las provincias con mayor cantidad de animales atropellados. Las zonas más críticas, las especies afectadas y las medidas para reducir el impacto.
El anfibio fue identificado en las montañas de Guangdong y presenta particularidades físicas y reproductivas que no se habían registrado en otros sapos cornudos de la región.
El Gobierno convocará al Congreso a sesiones extraordinarias del 10 al 30 de diciembre. Además, el Presidente analiza viajar a Oslo para acompañar a María Corina Machado en la ceremonia del Nobel de la Paz.
El británico terminó tercero en Abu Dabi y alcanzó su primer título en la Fórmula 1. La temporada cerró con guiños argentinos y el inconfundible “Que de la mano, de Colapinto…”.
El Xeneize y la Academia juegan esta tarde una semifinal cargada de historia y tensión. Con bajas y regresos, ambos buscan meterse en la definición del torneo.