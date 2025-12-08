Maratea confesó que quiere una familia numerosa

El influencer reveló que desea tener hasta once hijos y habló sobre sus dificultades afectivas y su proceso personal para encarar ese sueño.

Santiago Maratea sorprendió al hablar abiertamente de uno de sus mayores deseos: formar una familia grande. El influencer contó que imagina un futuro con entre seis y once hijos y que siente que tiene el tiempo, la energía y los recursos para criarlos.

Durante la charla reconoció que, pese a ese anhelo, le resulta difícil vincularse afectivamente. “Me da miedo el compromiso”, admitió, al señalar que ese temor aparece justamente cuando logra conectar con alguien. Sin embargo, sostuvo que no cierra la puerta a iniciar una relación con quien comparta su proyecto de vida.

Maratea también destacó que hace años mantiene un proceso terapéutico constante, sin faltar a ninguna sesión. Según explicó, ese espacio le da herramientas y esperanza para encarar un camino hacia la paternidad y construir la familia que sueña.

