Mundial 2026: Argentina ya conoce a sus rivales

La Selección Campeona del Mundo integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania, tras el sorteo realizado en Washington D.C.

Deportes05/12/2025GASTON PAROLAGASTON PAROLA
En el imponente Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D.C., se llevó a cabo este viernes el sorteo que definió la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

La gran expectativa estaba puesta en la Selección Argentina, defensora del título, que finalmente quedó ubicada en el Grupo J, donde enfrentará a Argelia, Austria y Jordania en su camino hacia la defensa de la corona.

El evento reunió a dirigentes, leyendas del fútbol y representantes de las 48 selecciones participantes, dando el puntapié inicial a la cuenta regresiva rumbo a la próxima Copa del Mundo.

🔢 Así quedaron conformados los grupos del Mundial 2026

Grupo A

México

Sudáfrica

Corea del Sur

Europa 4

Grupo B

Canadá

Europa 1

Qatar

Suiza

Grupo C

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

Grupo D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Europa 3

Grupo E

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

Grupo F

Países Bajos

Japón

Europa 2

Túnez

Grupo G

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

Grupo H

España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

Grupo I

Francia

Senegal

Repechaje 1

Noruega

Grupo J

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

Grupo K

Portugal

Repechaje 2

Uzbekistán

Colombia

Grupo L

Inglaterra

Croacia

Ghana

Panamá

