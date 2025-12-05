Mundial 2026: Argentina ya conoce a sus rivales

UFC 323: cartelera, horarios y cómo ver la velada en vivo
La última gran noche de UFC en 2025 tendrá como combate estelar la defensa del título gallo de Merab Dvalishvili frente a Petr Yan en Las Vegas.
La Selección Campeona del Mundo integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania, tras el sorteo realizado en Washington D.C.Deportes05/12/2025GASTON PAROLA
En el imponente Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D.C., se llevó a cabo este viernes el sorteo que definió la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.
La gran expectativa estaba puesta en la Selección Argentina, defensora del título, que finalmente quedó ubicada en el Grupo J, donde enfrentará a Argelia, Austria y Jordania en su camino hacia la defensa de la corona.
El evento reunió a dirigentes, leyendas del fútbol y representantes de las 48 selecciones participantes, dando el puntapié inicial a la cuenta regresiva rumbo a la próxima Copa del Mundo.
🔢 Así quedaron conformados los grupos del Mundial 2026
Grupo A
México
Sudáfrica
Corea del Sur
Europa 4
Grupo B
Canadá
Europa 1
Qatar
Suiza
Grupo C
Brasil
Marruecos
Haití
Escocia
Grupo D
Estados Unidos
Paraguay
Australia
Europa 3
Grupo E
Alemania
Curazao
Costa de Marfil
Ecuador
Grupo F
Países Bajos
Japón
Europa 2
Túnez
Grupo G
Bélgica
Egipto
Irán
Nueva Zelanda
Grupo H
España
Cabo Verde
Arabia Saudita
Uruguay
Grupo I
Francia
Senegal
Repechaje 1
Noruega
Grupo J
Argentina
Argelia
Austria
Jordania
Grupo K
Portugal
Repechaje 2
Uzbekistán
Colombia
Grupo L
Inglaterra
Croacia
Ghana
Panamá
La última gran noche de UFC en 2025 tendrá como combate estelar la defensa del título gallo de Merab Dvalishvili frente a Petr Yan en Las Vegas.
Agustín Canapino parte con una amplia ventaja hacia el Gran Premio Coronación, donde Mangoni, Rossi y Landa buscarán forzar el milagro para quedarse con la Copa de Oro.
El club santiagueño trabaja para retener a la base del plantel que hizo historia, mientras analiza proyectos para elegir al nuevo entrenador.
El piloto argentino pasó del 10° en la FP1 al 19° en la FP2 y reconoció que el rendimiento del Alpine fue “difícil de entender” en la previa del último Gran Premio del año.
LeBron James se quedó sin anotar en dobles dígitos por primera vez en 19 años, pero los Lakers vencieron a los Raptors gracias a una noche extraordinaria de Austin Reaves.
El defensor de Flamengo celebraba el título cuando su hijo confesó en vivo que es hincha de Fluminense, generando risas e incomodidad frente a las cámaras.
El club de Núñez inició gestiones formales por el capitán de Estudiantes, en un mercado que promete movimientos fuertes. El mediocampista también analiza una propuesta del fútbol brasileño.
La ciudad vive horas de enorme preocupación tras la muerte de dos jóvenes y la aparición de nuevas circunstancias que aún se investigan. Las autoridades activaron protocolos de emergencia y acompañamiento.
Un operativo en Sauce Viejo terminó con la incautación de 600 kilos de carne transportada sin documentación ni cadena de frío. Investigan presunto abigeato.
El sorteo de la Copa del Mundo se realizará este viernes en Washington, con Argentina como cabeza de serie. Conocé horarios, bombos y reglas clave del nuevo formato.
El mediocampista de Racing visitará nuevamente la cancha de Boca, ahora en medio del fallo que lo obliga a reintegrar más de 700 mil dólares por un préstamo otorgado en 2019.
LeBron James se quedó sin anotar en dobles dígitos por primera vez en 19 años, pero los Lakers vencieron a los Raptors gracias a una noche extraordinaria de Austin Reaves.
El dólar abrió la jornada con movimientos en los distintos segmentos del mercado. Conocé las cotizaciones del oficial, blue y financieros en tiempo real.
Anabella Hers Cabral, ex diputada del PRO y actual abogada del Consejo de la Magistratura, mantiene desde hace seis meses un vínculo afectivo con el ex presidente.