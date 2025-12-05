La UFC cerrará su calendario deportivo este sábado con el evento UFC 323, que tendrá lugar en el T-Mobile Arena de Las Vegas. La pelea principal enfrentará al campeón de peso gallo, Merab Dvalishvili, ante el excampeón Petr Yan, en un combate que promete alta intensidad por el cinturón de la categoría.

Además, la velada incluirá otra definición mundial: el campeón mosca Alexandre Pantoja expondrá su título ante Joshua Van, en uno de los duelos más esperados de la división. La cartelera principal también contará con la presencia del excampeón Brandon Moreno, quien se medirá con Tatsuro Taira, mientras que Henry Cejudo volverá a escena para enfrentar a Payton Talbott en peso gallo.

Entre los combates destacados se encuentra también el cruce semipesado entre Jan Blachowicz y Bogdan Guskov, que completa una noche con figuras reconocidas del octágono.

Cartelera principal

Merab Dvalishvili (c) vs. Petr Yan — Título peso gallo

Alexandre Pantoja (c) vs. Joshua Van — Título peso mosca

Brandon Moreno vs. Tatsuro Taira — Peso mosca

Henry Cejudo vs. Payton Talbott — Peso gallo

Jan Blachowicz vs. Bogdan Guskov — Semipesado

Preliminares

Grant Dawson vs. Manuel Torres (ligero); Terrance McKinney vs. Chris Duncan (ligero); Maycee Barber vs. Karine Silva (mosca); Nazim Sadykhov vs. Fares Ziam (ligero); Marvin Vettori vs. Brunno Ferreira (mediano); Edson Barboza vs. Jalin Turner (ligero); Iwo Baraniewski vs. Ibo Aslan (semipesado); Mansur Abdul-Malik vs. Antonio Trócoli (mediano); Muhammad Naimov vs. Mairon Santos (pluma).

Horarios en Argentina y la región

La velada comenzará a las 20:00 (hora de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) con las preliminares.

Otros husos horarios: 19:00 en Bolivia y Venezuela; 18:00 en Ecuador, Perú, Colombia y EST; 17:00 en México y CST; 16:00 en MST; 15:00 en PST.

Dónde ver UFC 323

En Argentina, la transmisión estará disponible exclusivamente a través de Disney+, servicio que integra la oferta deportiva de ESPN. Existen tres planes disponibles para acceder al evento:

Disney+ Estándar: catálogo completo de Disney+ y Star, más ESPN y ESPN3. No incluye eventos deportivos exclusivos.

Disney+ Premium: acceso total a todos los deportes en vivo de ESPN, incluidos los eventos exclusivos de la plataforma.

Disney+ Estándar con anuncios: mismo contenido que el plan Estándar, con publicidad; disponible para usuarios que acceden por Mercado Libre Nivel 6.