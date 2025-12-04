Carlos Tellería fue declarado Personalidad Destacada en Medios de Comunicación
El Honorable Concejo Municipal reconoció la vasta trayectoria de Carlos E. Tellería y su aporte educativo, cultural y social a Villa Cañás.
El municipio realiza trabajos de mantenimiento y pintura en distintos sectores para mejorar la seguridad vial y ordenar la circulación diaria.
La Municipalidad de Villa Cañás, a través del área de Tránsito, lleva adelante nuevas tareas de mantenimiento y pintura en diversas sendas peatonales de la ciudad. El objetivo central es reforzar la seguridad vial y optimizar la circulación tanto de peatones como de vehículos.
Según informaron desde la Secretaría de Gobierno, estos trabajos se enmarcan en el Programa Provincial de Infraestructura para la Seguridad Vial en Gobiernos Locales. Las intervenciones se realizan en sectores estratégicos donde se registra un alto flujo de tránsito, priorizando la correcta visibilidad de la demarcación horizontal.
En esta etapa se repintaron cruces que presentaban desgaste, garantizando un orden más claro en la vía pública y una mejor identificación de los pasos peatonales. Las tareas continuarán durante los próximos días en otros puntos de la ciudad, especialmente en zonas escolares y cruces céntricos.
La Municipalidad capacitó a 48 vecinos en manipulación segura y saludable de alimentos, a través de la ASAM, en una jornada teórica y práctica desarrollada en el CAS.
El 12, 13 y 14 de diciembre se realizará la apertura oficial de la temporada 2025-2026 del Balneario Municipal con música, arte, deporte y propuestas para toda la familia.
La Municipalidad informó que se ejecuta la segunda etapa de construcción de dársenas sobre Ruta 94 y avenida 59, con reducción de calzada y tránsito controlado.
La sala “San Héctor Valdivielso Sáez” celebró una jornada recreativa y artística con talleres, música y la participación de las familias.
La ciudad realizará su tradicional acto navideño con el encendido del árbol y un pesebre viviente elaborado por la Escuela San José. Se invita a los vecinos a colaborar con alimentos para Cáritas.
El club de Núñez inició gestiones formales por el capitán de Estudiantes, en un mercado que promete movimientos fuertes. El mediocampista también analiza una propuesta del fútbol brasileño.
El asistente de Gustavo Costas fue captado sumándose a un canto contra Boca en pleno festejo por la clasificación a semifinales. En Avellaneda ya piensan en el duelo del domingo.
La localidad inició las tareas para crear un espacio donde chicos y jóvenes podrán realizar deporte y actividades recreativas durante todo el año.
La derrota en la final de la Libertadores profundizó la mala relación entre José López y Abel Ferreira, y el delantero argentino evalúa su salida para 2026.
La jornada ofrece duelos clave en Europa y una final destacada en el fútbol argentino, con Boca y Gimnasia definiendo al campeón de la Reserva.
El Xeneize ganó 4-1 en los penales tras empatar 2-2 ante Gimnasia en el Florencio Sola y obtuvo su 29° título en la categoría.
Tras su salida de Independiente Rivadavia, el colombiano despierta interés en dos potencias del Brasileirao, que prepararían propuestas económicas para contratarlo.
La ciudad vive horas de enorme preocupación tras la muerte de dos jóvenes y la aparición de nuevas circunstancias que aún se investigan. Las autoridades activaron protocolos de emergencia y acompañamiento.