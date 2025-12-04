La Municipalidad de Villa Cañás, a través del área de Tránsito, lleva adelante nuevas tareas de mantenimiento y pintura en diversas sendas peatonales de la ciudad. El objetivo central es reforzar la seguridad vial y optimizar la circulación tanto de peatones como de vehículos.

Según informaron desde la Secretaría de Gobierno, estos trabajos se enmarcan en el Programa Provincial de Infraestructura para la Seguridad Vial en Gobiernos Locales. Las intervenciones se realizan en sectores estratégicos donde se registra un alto flujo de tránsito, priorizando la correcta visibilidad de la demarcación horizontal.

En esta etapa se repintaron cruces que presentaban desgaste, garantizando un orden más claro en la vía pública y una mejor identificación de los pasos peatonales. Las tareas continuarán durante los próximos días en otros puntos de la ciudad, especialmente en zonas escolares y cruces céntricos.