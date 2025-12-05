UFC 323: cartelera, horarios y cómo ver la velada en vivo
El club santiagueño trabaja para retener a la base del plantel que hizo historia, mientras analiza proyectos para elegir al nuevo entrenador.Deportes05/12/2025GASTON PAROLA
Central Córdoba atraviesa semanas determinantes. Tras cerrar un año histórico, la dirigencia comenzó un complejo proceso de negociaciones para intentar sostener la estructura del equipo que condujo Omar De Felippe. El desafío no es menor: 25 de los 33 futbolistas del plantel finalizan su contrato en diciembre de 2025, incluidos diez que fueron parte del once titular en varios pasajes del torneo.
La preocupación se acentúa al repasar los nombres que podrían emigrar. Entre los habituales titulares figuran Alan Aguerre, Santiago Moyano, Jonathan Galván, Braian Cufré, José Florentín, Fernando Martínez, David Zalazar y Leonardo Heredia. Además, Matías Perelló y Lucas Abascia ya se despidieron públicamente, mientras que Gastón Verón regresará a Argentinos Juniors tras su préstamo, luego de convertirse en una pieza clave hasta su lesión.
A la lista se suman otros futbolistas que, aunque tuvieron menor participación, fueron importantes en la rotación. La continuidad de Juan Pablo Zozaya, Javier Vallejos, Lautaro Bursich, Facundo Mansilla, Gonzalo Trindade, Leonardo Marchi, Iván Pillud, Iván Gómez, Cristian Vega, Sebastián Cristóforo, Franco Alfonso, Diego Barrera, Favio Cabral y Ramón Cansinos sigue en suspenso. Cada caso implica conversaciones paralelas con los clubes dueños de sus pases, lo que complejiza aún más el panorama.
En este marco, Central Córdoba también debe resolver la elección del próximo cuerpo técnico. Tras la salida de De Felippe, el proyecto de Lucas Pusineri es el que avanza con mayor fuerza. La dirigencia espera tomar una decisión antes del 20 de diciembre para iniciar la planificación deportiva del 2026 sin demoras.
Mientras tanto, ya está confirmado quiénes continuarán: Yuri Casermeiro, Juan Pablo Pignani, Matías Vera, Fernando Juárez, Matías Godoy, Lucas Besozzi, Lucas Varaldo y Nazareno Fúnez. Sobre ellos se proyecta el armado inicial de un plantel que, otra vez, deberá reconfigurarse casi por completo.
El cierre de año encuentra al Ferroviario en plena etapa de negociaciones abiertas, con conversaciones que se acelerarán en las próximas semanas para definir cuántas vacantes deberá cubrir en el próximo mercado de pases.
