La temporada del Turismo Carretera llega a su definición este domingo en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, con Agustín Canapino como principal candidato a quedarse con la Copa de Oro. El arrecifeño, al mando del Chevrolet Camaro #86 del Canning Motorsports, llega con 189 puntos y cinco victorias, tres de ellas logradas en la etapa definitoria.

Detrás aparecen los únicos tres pilotos que conservan chances matemáticas: Santiago Mangoni, su compañero de equipo con el Camaro #9, a 57,5 unidades; Matías Rossi, con el Toyota Camry #117 del Pradecon Racing, a 63; y el uruguayo-marplatense Marcos Landa, también del Pradecon, a 64,5.

El Gran Premio Coronación entregará un 50% más de puntos, por lo que habrá 70,5 unidades en juego. Ese escenario obliga a Mangoni, Rossi y Landa a ganar la final para aspirar al título, una condición que ninguno cumplió en las 14 fechas previas.

La actividad comenzará el sábado a las 16 con la clasificación, mientras que el domingo se disputarán las tres series desde las 10 y la final a las 14.

Qué necesita Agustín Canapino

El tetracampeón podría conquistar su quinto título aun sin un gran resultado. Será campeón si llega desde el puesto 26 hacia adelante, independientemente de lo que ocurra con sus rivales. También se consagrará si ninguno de los tres gana la final.

En caso de lograr la pole o imponerse en su serie —o ser al menos quinto en ese parcial— podría dejar sin chances a Rossi y Landa antes de la final. Si Mangoni gana, con llegar 30° tendrá lo necesario.

Qué necesita Santiago Mangoni

Para aspirar a su primera corona deberá hacer un fin de semana perfecto: pole position, serie ganada y victoria en la final. Aun así, necesitará que Canapino termine 27° o peor sin sumar en la serie. Si el líder suma menos de 13 puntos en total, el balcarceño podrá quedarse con la Copa.

Qué necesita Matías Rossi

El piloto de Del Viso, que accedió a la definición por el sistema de “tres de último minuto”, también necesita ganar todo lo que se dispute. Si lo logra, deberá esperar que Canapino sea 31° o peor sin sumar puntos en la serie. De esa manera podría repetir el título obtenido en 2014.

Qué necesita Marcos Landa

El uruguayo-marplatense atraviesa un gran cierre de temporada y llega con posibilidades idénticas a las de Rossi. Necesita pole, serie y final, y que Canapino no supere el puesto 31°. Si el arrecifeño suma menos de 7 puntos, Landa podría gritar campeón por primera vez.