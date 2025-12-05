UFC 323: cartelera, horarios y cómo ver la velada en vivo
La última gran noche de UFC en 2025 tendrá como combate estelar la defensa del título gallo de Merab Dvalishvili frente a Petr Yan en Las Vegas.
El piloto argentino pasó del 10° en la FP1 al 19° en la FP2 y reconoció que el rendimiento del Alpine fue “difícil de entender” en la previa del último Gran Premio del año.Deportes05/12/2025GASTON PAROLA
Franco Colapinto completó este viernes las primeras dos prácticas libres del Gran Premio de Abu Dabi, donde el argentino vivió una jornada tan cambiante como desconcertante. Tras ubicarse 10° en la sesión inicial, con participación de nueve rookies, cayó al 19° en la segunda tanda, ya con todos los pilotos titulares en pista. Su compañero en Alpine, Pierre Gasly, finalizó último.
“No entiendo cómo los otros mejoran tanto y nosotros empeoramos tanto”, expresó Colapinto en diálogo con Fox Sports, visiblemente sorprendido por la diferencia entre un ensayo y otro. Luego profundizó en ESPN: “Fue muy raro. En la FP1 estuvimos a tres décimas, una vuelta que podía ser aún mejor. En FP2 marqué prácticamente el mismo tiempo, con pista más fría. Es difícil de entender. Hay que ver la data y mejorar para mañana”.
En la primera práctica, Colapinto había mostrado un rendimiento competitivo al quedar 10° (+0.370), mientras que Lando Norris se quedó con el mejor registro del día. El británico de McLaren lideró ambas tandas —1m24.485s en la FP1 y 1m23.083s en la FP2— y llega a este fin de semana con ilusiones intactas de pelear por el título ante Max Verstappen, quien fue segundo en ambas sesiones.
La caída de rendimiento en la FP2 dejó a Alpine entre los autos más relegados, algo que el equipo deberá analizar en detalle antes de la clasificación. “Dentro de todo, me sentí mejor con el auto, que es lo importante. Pero tenemos que entender por qué estamos tan lejos”, agregó el argentino.
La acción continuará este sábado con la tercera práctica libre desde las 07:30 (hora argentina), seguida de la clasificación a las 11. La última carrera de la temporada se disputará el domingo a las 10.
