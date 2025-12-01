Menor aprehendido tras un intento de robo en una vivienda

Joven murió tras ser apuñalado a la salida de una fiesta
Gerónimo Carabajal, de 26 años, falleció tras ser agredido con un arma blanca a la salida de una fiesta de egresados en Melo. El sospechoso fue detenido horas después.
El adolescente fue detenido a pocas cuadras del lugar luego de que el dueño de la casa sorprendiera a dos personas dentro de la vivienda durante la madrugada.
Un menor de edad fue aprehendido este domingo a la madrugada tras intentar cometer un robo en una vivienda ubicada en la zona de Alberdi y Runciman, según informaron fuentes policiales.
El hecho ocurrió cuando el propietario del domicilio, que se encontraba descansando, despertó al escuchar ruidos y descubrió a dos personas dentro de su casa: una intentando descolgar un televisor y la otra dirigiéndose hacia la cocina. Al gritar para ahuyentarlos, ambos intrusos escaparon rápidamente.
Minutos después, un móvil policial que patrullaba la zona observó a uno de los sospechosos corriendo por las inmediaciones. Los agentes lo alcanzaron a pocas cuadras y procedieron a su aprehensión, pese a que el joven intentó resistirse. Al constatar su identidad, se verificó que se trataba de un menor de edad.
El adolescente fue trasladado para el examen médico correspondiente y luego identificado formalmente. Por disposición de la Fiscalía Penal Juvenil, quedó detenido mientras continúan las actuaciones de rigor para esclarecer el hecho y dar con el cómplice que logró escapar.
Un hombre de 28 años fue arrestado en una vivienda de calle Gobernador Caeza, tras ser identificado como el autor de un violento asalto a un taxista ocurrido durante la madrugada del viernes.
La PDI realizó cinco operativos simultáneos y secuestró droga, dinero y elementos de fraccionamiento. Un hombre fue detenido y otro imputado en una causa vinculada.
La destrucción del material secuestrado se realizó en el Crematorio Municipal. La droga había sido incautada por la PDI en el marco de la investigación por el homicidio de Walter Paglia.
El operativo se realizó en el kilómetro 199 de la Ruta Nacional 34. El hombre transportaba a su hija de 5 años y una carga millonaria de estupefacientes.
La Policía detuvo a un joven de 21 años luego de que ingresara a una vivienda, tomara un par de zapatillas y escapara al ser descubierto por la propietaria.
Quedaron definidos los enfrentamientos del Clausura 2025. Boca, Racing, Argentinos, Tigre y los demás clasificados buscarán un lugar en la final del 13 de diciembre en Santiago del Estero.
El neerlandés está a 24 puntos de Lando Norris con 58 en juego y, a falta de los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi, necesita dos fines de semana casi perfectos y un tropiezo del británico para lograr su quinto título mundial.
En una tensa audiencia en el Ministerio de Trabajo, los propietarios reconocieron que no pueden afrontar los pagos acordados y confirmaron que analizan vender la planta. La UOM pidió la caída del convenio.
El hijo menor del fundador de Los Monos fue arrestado este viernes en el Hospital de Emergencias. Estaba internado desde el 17 de noviembre, cuando recibió dos balazos en un nuevo ataque en el barrio La Granada. La detención derivó en otros procedimientos y en el secuestro de elementos.
El justicialismo busca un acuerdo con bloques opositores para sesionar antes del fin del período ordinario, pero aún no logra reunir el quórum necesario. Las negociaciones se tensan por la elección de representantes en la Auditoría General de la Nación.
El exgobernador de Tucumán debió ser hospitalizado este domingo y sometido a una intervención quirúrgica. Su esposa, Marianela Mirra, lo acompañó durante la internación.
El piloto argentino cerró un fin de semana complicado en Lusail, sin ritmo y con autocrítica. Reconoció que atraviesa un final de temporada difícil y espera mejorar en la última fecha en Abu Dhabi.
Con una inversión superior a los 66 mil millones de pesos, la Provincia habilitó el efector más moderno del país. El nuevo hospital triplica su superficie y fortalecerá la red sanitaria de toda la región.