Menor aprehendido tras un intento de robo en una vivienda

El adolescente fue detenido a pocas cuadras del lugar luego de que el dueño de la casa sorprendiera a dos personas dentro de la vivienda durante la madrugada.

Policiales 01/12/2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
menor_detenido

Un menor de edad fue aprehendido este domingo a la madrugada tras intentar cometer un robo en una vivienda ubicada en la zona de Alberdi y Runciman, según informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió cuando el propietario del domicilio, que se encontraba descansando, despertó al escuchar ruidos y descubrió a dos personas dentro de su casa: una intentando descolgar un televisor y la otra dirigiéndose hacia la cocina. Al gritar para ahuyentarlos, ambos intrusos escaparon rápidamente.

Minutos después, un móvil policial que patrullaba la zona observó a uno de los sospechosos corriendo por las inmediaciones. Los agentes lo alcanzaron a pocas cuadras y procedieron a su aprehensión, pese a que el joven intentó resistirse. Al constatar su identidad, se verificó que se trataba de un menor de edad.

El adolescente fue trasladado para el examen médico correspondiente y luego identificado formalmente. Por disposición de la Fiscalía Penal Juvenil, quedó detenido mientras continúan las actuaciones de rigor para esclarecer el hecho y dar con el cómplice que logró escapar.

Te puede interesar
Lo más visto
MENEM-a9f59c

El PJ enfrenta dificultades para abrir el recinto este jueves

Oscar A Canavese
Política 30/11/2025

El justicialismo busca un acuerdo con bloques opositores para sesionar antes del fin del período ordinario, pero aún no logra reunir el quórum necesario. Las negociaciones se tensan por la elección de representantes en la Auditoría General de la Nación.

Boletín de noticias