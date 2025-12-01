Menor aprehendido tras un intento de robo en una vivienda

Un menor de edad fue aprehendido este domingo a la madrugada tras intentar cometer un robo en una vivienda ubicada en la zona de Alberdi y Runciman, según informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió cuando el propietario del domicilio, que se encontraba descansando, despertó al escuchar ruidos y descubrió a dos personas dentro de su casa: una intentando descolgar un televisor y la otra dirigiéndose hacia la cocina. Al gritar para ahuyentarlos, ambos intrusos escaparon rápidamente.

Minutos después, un móvil policial que patrullaba la zona observó a uno de los sospechosos corriendo por las inmediaciones. Los agentes lo alcanzaron a pocas cuadras y procedieron a su aprehensión, pese a que el joven intentó resistirse. Al constatar su identidad, se verificó que se trataba de un menor de edad.

El adolescente fue trasladado para el examen médico correspondiente y luego identificado formalmente. Por disposición de la Fiscalía Penal Juvenil, quedó detenido mientras continúan las actuaciones de rigor para esclarecer el hecho y dar con el cómplice que logró escapar.