Neymar firmó un triplete y Santos respira en el Brasileirao

El astro brasileño convirtió tres goles en el segundo tiempo y lideró el 3-0 ante Juventude, un triunfo fundamental para escapar de la zona de descenso.

Deportes04/12/2025GASTON PAROLAGASTON PAROLA
Santos vivió una noche decisiva en su lucha por mantener la categoría y lo hizo de la mano de su máxima figura. Neymar fue el gran protagonista del 3-0 sobre Juventude, encuentro en el que marcó un hat trick y confirmó su notable presente futbolístico.

El primer tiempo había sido parejo y sin demasiadas situaciones claras, pero todo cambió tras el descanso. A los 56 minutos, Neymar inició una jugada profunda con un pase filtrado para Guilherme, quien devolvió la pelota de primera para que el número diez definiera con categoría y abriera el marcador.

El gol le dio confianza al equipo paulista y abrió el camino. Diez minutos más tarde, el delantero volvió a aparecer, esta vez arrancando por la izquierda, enganchando hacia el centro y sacando un zurdazo de primera que dejó sin reacción al arquero rival, estirando la ventaja a 2-0.

El cierre llegó a los 73 minutos, desde el punto penal. Neymar ejecutó con precisión, selló el 3-0 y se quedó con la pelota del partido, coronando una actuación sobresaliente. Con este triunfo, Santos sale momentáneamente de los puestos de descenso y alimenta la ilusión de una remontada en el tramo final del torneo.

Además, el nivel del brasileño vuelve a colocar su nombre entre los candidatos a integrar la lista de Carlo Ancelotti rumbo al Mundial 2026. Goles, liderazgo y un impacto directo en el juego: Neymar atraviesa uno de sus mejores momentos desde su regreso al país.

