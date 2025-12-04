Villa Cañás dictó un nuevo curso de manipulación segura de alimentos

La Municipalidad capacitó a 48 vecinos en manipulación segura y saludable de alimentos, a través de la ASAM, en una jornada teórica y práctica desarrollada en el CAS.

Villa Cañás04/12/2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
La Municipalidad de Villa Cañás llevó adelante un nuevo curso de capacitación y renovación del carnet de manipulador de alimentos, en el marco de las acciones que impulsa la Agencia de Seguridad Alimentaria Municipal (ASAM).
La actividad se desarrolló en el Club Argentino de Servicio (CAS) y estuvo a cargo del responsable del área, Eugenio Orsi, junto a la Técnica en Alimentos Sandra Sequeira. En esta ocasión participaron 48 vecinos, quienes recibieron contenidos vinculados a las buenas prácticas de producción, elaboración, fraccionamiento, comercialización y transporte de alimentos.
Según explicaron desde la ASAM, quienes aprueban el examen final obtienen el carnet de manipulador de alimentos, un requisito indispensable para todas las personas que trabajan en la cadena alimentaria o manejan materias primas.
Esta instancia formativa se suma a las capacitaciones que el municipio realiza periódicamente para fortalecer la seguridad alimentaria y promover hábitos saludables en toda la comunidad.
