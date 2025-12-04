Carlos Tellería fue declarado Personalidad Destacada en Medios de Comunicación

El Honorable Concejo Municipal reconoció la vasta trayectoria de Carlos E. Tellería y su aporte educativo, cultural y social a Villa Cañás.

Villa Cañás04/12/2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

El Honorable Concejo Municipal de Villa Cañás aprobó la Minuta de Declaración Nº 175/25 mediante la cual se reconoce a Carlos E. Tellería como Personalidad Destacada en Medios de Comunicación, destacando una trayectoria de más de cincuenta años vinculada a la radio, la educación y la vida social de la ciudad.
En los fundamentos, los concejales recordaron que Tellería inició su labor desde muy joven junto al recordado Orlando Rivera. Desde entonces, su presencia en los medios se convirtió en parte de la identidad local, especialmente a través de su participación en Radio Santa Cecilia, FM Vital, LT 29, FM El Charfa, FM Mágica y FM Sonic 103.1, donde conduce el tradicional programa “La magia que se escucha”.
Además de su aporte comunicacional, el Concejo destacó su compromiso educativo y social. Tellería fue impulsor del proyecto “Comunicación, Arte y Diseño”, un espacio formativo para adolescentes que fomentó valores, creatividad y participación comunitaria. Su trayectoria, señalaron, se sostiene en el respeto, la vocación de servicio y la pasión que transmite en cada proyecto.
La declaración fue aprobada a partir de una iniciativa impulsada por Oscar Canavese, considerando la importancia de reconocer el trabajo de quienes han dejado una huella significativa en la vida cultural de Villa Cañás.

La resolución establece que se envíe una copia de la Minuta a Tellería y se comunique oficialmente el reconocimiento.

