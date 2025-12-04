a Municipalidad comunicó que se encuentra vigente una reducción de calzada en la Ruta 94 y en el acceso por avenida 59, debido al avance de la segunda etapa de la construcción de nuevas dársenas.

Según precisaron, el personal de obra trabaja en el sector para continuar con la instalación y acondicionamiento de estos espacios, lo que requiere modificar momentáneamente la circulación habitual.

En este marco, desde el Municipio solicitaron a los conductores transitar con prudencia, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal encargado, con el objetivo de prevenir inconvenientes y garantizar la seguridad de quienes circulan por la zona.