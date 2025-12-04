Carlos Tellería fue declarado Personalidad Destacada en Medios de Comunicación
El Honorable Concejo Municipal reconoció la vasta trayectoria de Carlos E. Tellería y su aporte educativo, cultural y social a Villa Cañás.
La Municipalidad informó que se ejecuta la segunda etapa de construcción de dársenas sobre Ruta 94 y avenida 59, con reducción de calzada y tránsito controlado.
a Municipalidad comunicó que se encuentra vigente una reducción de calzada en la Ruta 94 y en el acceso por avenida 59, debido al avance de la segunda etapa de la construcción de nuevas dársenas.
Según precisaron, el personal de obra trabaja en el sector para continuar con la instalación y acondicionamiento de estos espacios, lo que requiere modificar momentáneamente la circulación habitual.
En este marco, desde el Municipio solicitaron a los conductores transitar con prudencia, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal encargado, con el objetivo de prevenir inconvenientes y garantizar la seguridad de quienes circulan por la zona.
La Municipalidad capacitó a 48 vecinos en manipulación segura y saludable de alimentos, a través de la ASAM, en una jornada teórica y práctica desarrollada en el CAS.
El 12, 13 y 14 de diciembre se realizará la apertura oficial de la temporada 2025-2026 del Balneario Municipal con música, arte, deporte y propuestas para toda la familia.
La sala “San Héctor Valdivielso Sáez” celebró una jornada recreativa y artística con talleres, música y la participación de las familias.
La ciudad realizará su tradicional acto navideño con el encendido del árbol y un pesebre viviente elaborado por la Escuela San José. Se invita a los vecinos a colaborar con alimentos para Cáritas.
Más de 400 participantes dieron vida a la muestra de fin de año en el Centro Cultural, con una puesta inspirada en “Alicia en el País de las Maravillas”.
El club de Núñez inició gestiones formales por el capitán de Estudiantes, en un mercado que promete movimientos fuertes. El mediocampista también analiza una propuesta del fútbol brasileño.
El asistente de Gustavo Costas fue captado sumándose a un canto contra Boca en pleno festejo por la clasificación a semifinales. En Avellaneda ya piensan en el duelo del domingo.
La escudería francesa mostrará el monoplaza 2026 el 23 de enero en Barcelona, en un año marcado por cambios técnicos y el debut del motor Mercedes.
El colectivo musical consolida un espacio de encuentro en 360° donde conviven improvisación, arte y figuras destacadas de la escena local e internacional.
La Agencia Noticias Argentinas consultó al entorno de la cantante, que negó cualquier polémica con Wanda Nara y aseguró que no hubo desplantes de la Revista Gente.
La localidad inició las tareas para crear un espacio donde chicos y jóvenes podrán realizar deporte y actividades recreativas durante todo el año.
La derrota en la final de la Libertadores profundizó la mala relación entre José López y Abel Ferreira, y el delantero argentino evalúa su salida para 2026.
La jornada ofrece duelos clave en Europa y una final destacada en el fútbol argentino, con Boca y Gimnasia definiendo al campeón de la Reserva.