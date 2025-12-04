Reducción de calzada por obras en la Ruta 94

La Municipalidad informó que se ejecuta la segunda etapa de construcción de dársenas sobre Ruta 94 y avenida 59, con reducción de calzada y tránsito controlado.

Villa Cañás04/12/2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
Reduccion-de-calzada-en-Ruta-94-por-obras-de-construccion-de-darsenas
Foto Ilustrativa

a Municipalidad comunicó que se encuentra vigente una reducción de calzada en la Ruta 94 y en el acceso por avenida 59, debido al avance de la segunda etapa de la construcción de nuevas dársenas.

Según precisaron, el personal de obra trabaja en el sector para continuar con la instalación y acondicionamiento de estos espacios, lo que requiere modificar momentáneamente la circulación habitual.

En este marco, desde el Municipio solicitaron a los conductores transitar con prudencia, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal encargado, con el objetivo de prevenir inconvenientes y garantizar la seguridad de quienes circulan por la zona.

Te puede interesar
Lo más visto
santiago-ascacibar-estudiantes-la-plata-capitan-formacion-scaled

River avanza por Santiago Ascacíbar para 2026

GASTON PAROLA
Deportes03/12/2025

El club de Núñez inició gestiones formales por el capitán de Estudiantes, en un mercado que promete movimientos fuertes. El mediocampista también analiza una propuesta del fútbol brasileño.

Boletín de noticias