Los niños y niñas de la sala de Barrio Sur “San Héctor Valdivielso Sáez” participaron de una jornada recreativa y artística como cierre del ciclo anual. La actividad reunió a docentes, familias y a toda la comunidad educativa.



Durante el encuentro se realizaron muestras de los talleres de percusión, expresión corporal, arte y educación física, propuestas que a lo largo del año impulsaron la creatividad, el aprendizaje colectivo y la participación activa de los chicos.



Además de los ritmos, juegos y pinturas, la jornada fue una oportunidad para compartir un momento en comunidad, celebrar lo trabajado y destacar la importancia de generar espacios que acompañen el desarrollo emocional, la imaginación y la expresión libre de cada niño y niña del barrio.