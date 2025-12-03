Cierre de año con arte y juegos en la sala de Barrio Sur

La sala “San Héctor Valdivielso Sáez” celebró una jornada recreativa y artística con talleres, música y la participación de las familias.

Los niños y niñas de la sala de Barrio Sur “San Héctor Valdivielso Sáez” participaron de una jornada recreativa y artística como cierre del ciclo anual. La actividad reunió a docentes, familias y a toda la comunidad educativa.
Durante el encuentro se realizaron muestras de los talleres de percusión, expresión corporal, arte y educación física, propuestas que a lo largo del año impulsaron la creatividad, el aprendizaje colectivo y la participación activa de los chicos.594059597_1311939617640803_3076992499840813035_n
Además de los ritmos, juegos y pinturas, la jornada fue una oportunidad para compartir un momento en comunidad, celebrar lo trabajado y destacar la importancia de generar espacios que acompañen el desarrollo emocional, la imaginación y la expresión libre de cada niño y niña del barrio.

