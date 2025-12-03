Villa Cañás encenderá el árbol de Navidad el lunes 8
La ciudad realizará su tradicional acto navideño con el encendido del árbol y un pesebre viviente elaborado por la Escuela San José. Se invita a los vecinos a colaborar con alimentos para Cáritas.
La sala "San Héctor Valdivielso Sáez" celebró una jornada recreativa y artística con talleres, música y la participación de las familias.
Los niños y niñas de la sala de Barrio Sur “San Héctor Valdivielso Sáez” participaron de una jornada recreativa y artística como cierre del ciclo anual. La actividad reunió a docentes, familias y a toda la comunidad educativa.
Durante el encuentro se realizaron muestras de los talleres de percusión, expresión corporal, arte y educación física, propuestas que a lo largo del año impulsaron la creatividad, el aprendizaje colectivo y la participación activa de los chicos.
Además de los ritmos, juegos y pinturas, la jornada fue una oportunidad para compartir un momento en comunidad, celebrar lo trabajado y destacar la importancia de generar espacios que acompañen el desarrollo emocional, la imaginación y la expresión libre de cada niño y niña del barrio.
Más de 400 participantes dieron vida a la muestra de fin de año en el Centro Cultural, con una puesta inspirada en “Alicia en el País de las Maravillas”.
La Municipalidad cerró el ciclo 2025 de los Talleres Deportivos con una jornada abierta en el Prado Español. Más de 300 vecinos participaron de las exhibiciones y actividades.
La policía secuestró una computadora denunciada como sustraída el 23 de octubre, luego de que una vecina la entregara de manera voluntaria durante un operativo ordenado por la Fiscalía.
El evento reunió a instituciones educativas primarias de la ciudad en una noche de música y cultura santafesina. Más de 300 estudiantes participaron del espectáculo declarado de interés educativo.
Este jueves, de 9.30 a 12.30, un equipo de la Defensoría estará frente al Municipio para brindar asesoramiento y acompañamiento a los vecinos.
Boca y Estudiantes ya están entre los cuatro mejores, mientras que Barracas Central, Gimnasia, Racing y Tigre buscan los últimos dos boletos.
Boca jugará con Racing y Gimnasia recibirá a Estudiantes en las semifinales del Torneo Clausura. Los ganadores irán a la final del 13 de diciembre en Santiago del Estero.
El club difundió un comunicado para explicar los pasos que debe cumplir para obtener la licencia internacional y asegurar su participación en el torneo continental.
La Selección ganó 105-49 en el Estadio Obras y cerró la primera ventana clasificatoria con dos triunfos. Gabriel Deck fue el máximo anotador con 18 puntos.
La FIFA confirmó los detalles del sorteo del Mundial 2026, que definirá la conformación de los 12 grupos de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones. El evento será este viernes en Washington.
El hombre se descompensó mientras manejaba a la altura de Murphy y falleció pese a los intentos de reanimación. La PDI investiga el hecho.
Los decretos firmados por el gobernador Maximiliano Pullaro confirman una suba del 4,8% desde noviembre y nuevos mínimos de bolsillo para empleados públicos, docentes, policías y penitenciarios. También se actualizarán jubilaciones y pensiones.
La jornada reunió a los grupos de mañana y tarde, con juegos, actividades y reconocimientos para los chicos que participaron durante todo el año.