Villa Cañás encenderá el árbol de Navidad el lunes 8

La Municipalidad de Villa Cañás confirmó que el próximo lunes 8 se llevará adelante el tradicional encendido del árbol de Navidad, ubicado en el escudo de la ciudad, en la intersección de avenida 50 y 51.



Como parte de la celebración, alumnos de la Escuela San José Nivel Primario presentarán el pesebre viviente. La actividad comenzará a las 20.30 en la Plaza 9 de Julio, donde las familias podrán acercarse para acompañar a los chicos y ser parte del inicio formal de las fiestas en la comunidad.

Desde el municipio señalaron que, como cada año, la ceremonia busca promover el encuentro y el espíritu solidario. Por eso, quienes asistan podrán colaborar con un alimento no perecedero, que será destinado a Cáritas para acompañar a familias que lo necesiten durante estas Fiestas.