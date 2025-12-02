Villa Cañás encenderá el árbol de Navidad el lunes 8

Cierre anual de los Talleres Culturales Municipales 2025
Más de 400 participantes dieron vida a la muestra de fin de año en el Centro Cultural, con una puesta inspirada en “Alicia en el País de las Maravillas”.
Villa Cañás02/12/2025
La Municipalidad de Villa Cañás confirmó que el próximo lunes 8 se llevará adelante el tradicional encendido del árbol de Navidad, ubicado en el escudo de la ciudad, en la intersección de avenida 50 y 51.
Como parte de la celebración, alumnos de la Escuela San José Nivel Primario presentarán el pesebre viviente. La actividad comenzará a las 20.30 en la Plaza 9 de Julio, donde las familias podrán acercarse para acompañar a los chicos y ser parte del inicio formal de las fiestas en la comunidad.
Desde el municipio señalaron que, como cada año, la ceremonia busca promover el encuentro y el espíritu solidario. Por eso, quienes asistan podrán colaborar con un alimento no perecedero, que será destinado a Cáritas para acompañar a familias que lo necesiten durante estas Fiestas.
La Municipalidad cerró el ciclo 2025 de los Talleres Deportivos con una jornada abierta en el Prado Español. Más de 300 vecinos participaron de las exhibiciones y actividades.
La policía secuestró una computadora denunciada como sustraída el 23 de octubre, luego de que una vecina la entregara de manera voluntaria durante un operativo ordenado por la Fiscalía.
El evento reunió a instituciones educativas primarias de la ciudad en una noche de música y cultura santafesina. Más de 300 estudiantes participaron del espectáculo declarado de interés educativo.
Este jueves, de 9.30 a 12.30, un equipo de la Defensoría estará frente al Municipio para brindar asesoramiento y acompañamiento a los vecinos.
La Municipalidad lanzó dos capacitaciones gratuitas para jóvenes de 16 a 35 años, orientadas a brindar herramientas prácticas, creativas y de inserción laboral.
El adolescente fue detenido a pocas cuadras del lugar luego de que el dueño de la casa sorprendiera a dos personas dentro de la vivienda durante la madrugada.
Boca y Estudiantes ya están entre los cuatro mejores, mientras que Barracas Central, Gimnasia, Racing y Tigre buscan los últimos dos boletos.
La Municipalidad presentó un programa de media beca para estudiar de forma virtual, en alianza con el Instituto CIEC de Venado Tuerto. La iniciativa busca ampliar el acceso a la formación laboral.
El Guapo y el Lobo se enfrentan esta tarde en el Estadio Claudio Tapia por los cuartos del Torneo Clausura. El ganador se medirá con Estudiantes.
La Academia juega esta noche en Avellaneda ante el Matador por los cuartos del Torneo Clausura, tras eliminar a River. El vencedor enfrentará a Boca o Argentinos Juniors.
Cada 1° de diciembre el mundo renueva el compromiso frente al VIH/Sida, una enfermedad que aún afecta a millones de personas y requiere prevención, información y acceso a la salud.
La dupla conquistó el Major de México del Premier Pádel y completó una temporada notable, manteniéndose como los número uno por tercer año consecutivo.
La Selección recibe esta noche al conjunto caribeño en el Estadio Obras por la primera ventana rumbo al Mundial de básquet de Qatar 2027. Pablo Prigioni estará al mando tras ausentarse en el debut.