Arjona disfruta su gira y suma fechas en Buenos Aires

El cantautor guatemalteco vive un momento artístico pleno con su tour "Lo que el seco no dijo", que ya agotó 11 funciones en el Movistar Arena y agregó una fecha extra por la alta demanda.
Ricardo Arjona atraviesa un presente cargado de entusiasmo mientras avanza con su gira internacional “Lo que el seco no dijo”. Desde sus redes sociales, el artista compartió la felicidad que siente al reencontrarse con su público, al señalar: “Y el trabajo se hizo diversión. Ahora es que empieza”. Para él, cada show se convierte no solo en la presentación de su nuevo material, sino también en un espacio para reconectar con su esencia artística.
El tour fue diseñado como una experiencia sensorial, con una puesta en escena que combina música, poesía y una producción visual elaborada. En cada ciudad, Arjona muestra un despliegue renovado, y los fanáticos destacan la intimidad de sus interpretaciones junto con la magnitud del espectáculo.
El álbum que inspira la gira, “Lo que el Seco no Dijo”, ocupa un lugar central en esta etapa. Según expresó el propio Arjona, se trata de uno de los trabajos más significativos de su trayectoria, motivo por el cual lo defiende con especial dedicación en vivo.
En Buenos Aires, la respuesta del público superó todas las expectativas. Las primeras 11 funciones anunciadas para mayo de 2026 en el Movistar Arena se agotaron rápidamente, lo que llevó a sumar una duodécima fecha para el 10 de mayo. Así, las presentaciones confirmadas son: 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 23 y 24 de mayo del próximo año.
El vínculo de Arjona con la capital argentina es histórico. A lo largo de su carrera ha protagonizado conciertos multitudinarios y agotados, y esta nueva gira reafirma una conexión que, para muchos de sus seguidores, trasciende lo artístico.
