Alejandro Sanz suma nueva fecha en Buenos Aires

Alejandro Sanz confirmó una segunda fecha en Buenos Aires luego de agotar las entradas para su primer show en tiempo récord. El nuevo concierto será el 7 de marzo en el Campo de Polo, donde se espera una convocatoria masiva.

El anuncio llega en paralelo al lanzamiento de su álbum “¿Y ahora qué +?”, disponible desde este 21 de noviembre en todas las plataformas. El material incluye colaboraciones con artistas como Shakira y Manuel Turizo, y marca una nueva etapa en la carrera del cantautor español.

Las entradas para esta fecha adicional se encuentran a la venta a través de Enigmatickets.com, con diversas opciones de pago, entre ellas MODO y Mercado Pago.

Con una trayectoria que supera los 25 millones de discos vendidos y numerosos premios Grammy, Sanz se mantiene como una de las figuras más influyentes de la música en español. Su gira 2026 ofrecerá un recorrido por sus clásicos de siempre y las nuevas canciones del álbum, en un espectáculo pensado para disfrutar de su inconfundible sello artístico.

La expectativa entre sus seguidores es alta y la confirmación de esta nueva presentación refuerza el vínculo que el artista mantiene con el público argentino, un país que lo ha acompañado a lo largo de toda su carrera.