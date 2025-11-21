Alejandro Sanz suma nueva fecha en Buenos Aires

Arjona disfruta su gira y suma fechas en Buenos Aires
El cantautor guatemalteco vive un momento artístico pleno con su tour “Lo que el seco no dijo”, que ya agotó 11 funciones en el Movistar Arena y agregó una fecha extra por la alta demanda.
El músico español agregó un segundo show en el Campo de Polo tras agotar su primera presentación. El anuncio coincide con el lanzamiento de su nuevo disco “¿Y ahora qué +?”.Música21/11/2025SOFIA ZANOTTI
Alejandro Sanz confirmó una segunda fecha en Buenos Aires luego de agotar las entradas para su primer show en tiempo récord. El nuevo concierto será el 7 de marzo en el Campo de Polo, donde se espera una convocatoria masiva.
El anuncio llega en paralelo al lanzamiento de su álbum “¿Y ahora qué +?”, disponible desde este 21 de noviembre en todas las plataformas. El material incluye colaboraciones con artistas como Shakira y Manuel Turizo, y marca una nueva etapa en la carrera del cantautor español.
Las entradas para esta fecha adicional se encuentran a la venta a través de Enigmatickets.com, con diversas opciones de pago, entre ellas MODO y Mercado Pago.
Con una trayectoria que supera los 25 millones de discos vendidos y numerosos premios Grammy, Sanz se mantiene como una de las figuras más influyentes de la música en español. Su gira 2026 ofrecerá un recorrido por sus clásicos de siempre y las nuevas canciones del álbum, en un espectáculo pensado para disfrutar de su inconfundible sello artístico.
La expectativa entre sus seguidores es alta y la confirmación de esta nueva presentación refuerza el vínculo que el artista mantiene con el público argentino, un país que lo ha acompañado a lo largo de toda su carrera.
El tenor italiano llenó el Teatro Colón y el Hipódromo de San Isidro en dos noches consecutivas, confirmando su conexión con el público argentino y el impacto global de su voz.
La rosarina compartió escenario con el tenor italiano en el Hipódromo de San Isidro y calificó la experiencia como “la mejor noche de mi vida”. Su emoción se volvió viral en redes.
La artista colombiana lanzó “Zoo”, la canción central de Zootopia 2, donde vuelve a interpretar a Gazelle. El videoclip ya está disponible en YouTube.
El artista malagueño presenta un trabajo introspectivo y libre, con sonidos que fusionan raíz y vanguardia.
La banda británica y el club inglés unieron fuerzas para celebrar medio siglo de historia, fútbol y heavy metal con una edición limitada.
El DT marcó cuatro puestos clave para el próximo año en medio de un cierre de temporada complejo y con varias salidas previstas en el plantel.
Fluminense venció 2-1 a Flamengo en el Maracaná por la fecha 34 del Brasileirao, con un golazo del ex Boca Luciano Acosta y un error decisivo del arquero argentino Agustín Rossi.
La Fórmula 1 disputa este fin de semana su 22ª fecha en Las Vegas, con actividad nocturna para la Argentina y un circuito callejero de alta velocidad.
Los 40 equipos del torneo organizado por Sergio “Kun” Agüero completaron la primera etapa y ya están definidos los clasificados, tras cuatro fechas cargadas de figuras y partidos vibrantes.
El gobernador santafesino participó de una conferencia en la UBA y respaldó los debates nacionales sobre modernización laboral y reformas impositivas, destacando el rol del Estado para acompañar al sector productivo.
El referente gremial de ATM detalló en una entrevista con Oscar Canavese las razones del conflicto que derivó en una medida de fuerza por tiempo indeterminado. Reclaman estabilidad laboral, mejoras salariales y condiciones de trabajo.
El intendente Norberto “Tito” Gizzi dio su versión sobre el conflicto con ATM y calificó la medida de fuerza como “infundada”. Sostuvo que el traslado del delegado es una decisión legal del Ejecutivo y pidió retomar el diálogo para normalizar los servicios.
El Comité Ejecutivo de la AFA resolvió que el líder de la Tabla Anual sea proclamado campeón de Liga. Rosario Central recibió el trofeo en un acto oficial con la presencia de sus máximas figuras, incluyendo a Ángel Di María, quien obtuvo su primer título con el club de sus amores.