El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, inauguró este viernes la obra de repavimentación e iluminación del enlace entre las rutas provinciales 90 y 93, en el acceso a la localidad de Labordeboy. Se trata de una intervención estratégica para el sur santafesino, orientada a fortalecer la seguridad vial y optimizar la circulación tanto urbana como productiva.



La obra demandó una inversión actualizada, a septiembre de 2025, de 1.800 millones de pesos. Los trabajos incluyeron la repavimentación integral del tramo y la modernización completa del sistema de iluminación, mejorando de manera sustancial las condiciones de tránsito, especialmente durante la noche.

Del acto participaron el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; la senadora departamental Leticia Di Gregorio; el presidente comunal de Labordeboy, Agustín Noel Romegialli; y el subadministrador de la Zona Sur de la Dirección Provincial de Vialidad, Benjamín Gianetti.



Durante su discurso, Pullaro destacó el impacto concreto de la obra en la vida cotidiana de quienes transitan por el lugar. “Es un honor estar acá, en mi zona, inaugurando una obra de estas características, que le cambia la vida a las personas que pasan diariamente o de manera ocasional. Tiene que ver con la seguridad vial, pero sobre todo con una vocación transformadora: la de que las cosas puedan mejorar”, expresó.

En ese marco, el gobernador subrayó el método de gestión de su administración. “Cuando en la política no se roba y se administra seriamente, con eficiencia, con austeridad y con un método claro, las obras llegan a cada lugar”, afirmó, remarcando que ese enfoque permite ejecutar infraestructura en todo el territorio provincial sin distinciones.

Pullaro también mencionó otras inauguraciones recientes, como el nuevo hospital de Rafaela, el más moderno del país, además de un acueducto y una planta potabilizadora en San Vicente, junto con obras de agua y cloacas en Susana. “Cada día estamos inaugurando obras y demostrando que, con método, esfuerzo y trabajo sostenido, las cosas pueden cambiar”, sostuvo.

Finalmente, el mandatario señaló que, pese a las dificultades financieras y estructurales con las que asumió la gestión, el ordenamiento del Estado y la priorización de la inversión pública permitieron revertir la situación. “Hoy estamos orgullosos de lo que estamos haciendo”, aseguró, y ratificó que la obra pública seguirá siendo uno de los ejes centrales del gobierno provincial.