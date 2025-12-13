Santa Fe creó la figura del policía de Inteligencia
La nueva figura integra el sistema provincial de inteligencia criminal y se enfocará en obtener, analizar y producir información para prevenir delitos.
Se habilitó la repavimentación e iluminación del enlace entre las rutas provinciales 90 y 93, con una inversión de $1.800 millones que mejora la seguridad vial y la conectividad regional.Santa Fe13/12/2025SOFIA ZANOTTI
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, inauguró este viernes la obra de repavimentación e iluminación del enlace entre las rutas provinciales 90 y 93, en el acceso a la localidad de Labordeboy. Se trata de una intervención estratégica para el sur santafesino, orientada a fortalecer la seguridad vial y optimizar la circulación tanto urbana como productiva.
La obra demandó una inversión actualizada, a septiembre de 2025, de 1.800 millones de pesos. Los trabajos incluyeron la repavimentación integral del tramo y la modernización completa del sistema de iluminación, mejorando de manera sustancial las condiciones de tránsito, especialmente durante la noche.
Del acto participaron el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; la senadora departamental Leticia Di Gregorio; el presidente comunal de Labordeboy, Agustín Noel Romegialli; y el subadministrador de la Zona Sur de la Dirección Provincial de Vialidad, Benjamín Gianetti.
Durante su discurso, Pullaro destacó el impacto concreto de la obra en la vida cotidiana de quienes transitan por el lugar. “Es un honor estar acá, en mi zona, inaugurando una obra de estas características, que le cambia la vida a las personas que pasan diariamente o de manera ocasional. Tiene que ver con la seguridad vial, pero sobre todo con una vocación transformadora: la de que las cosas puedan mejorar”, expresó.
En ese marco, el gobernador subrayó el método de gestión de su administración. “Cuando en la política no se roba y se administra seriamente, con eficiencia, con austeridad y con un método claro, las obras llegan a cada lugar”, afirmó, remarcando que ese enfoque permite ejecutar infraestructura en todo el territorio provincial sin distinciones.
Pullaro también mencionó otras inauguraciones recientes, como el nuevo hospital de Rafaela, el más moderno del país, además de un acueducto y una planta potabilizadora en San Vicente, junto con obras de agua y cloacas en Susana. “Cada día estamos inaugurando obras y demostrando que, con método, esfuerzo y trabajo sostenido, las cosas pueden cambiar”, sostuvo.
Finalmente, el mandatario señaló que, pese a las dificultades financieras y estructurales con las que asumió la gestión, el ordenamiento del Estado y la priorización de la inversión pública permitieron revertir la situación. “Hoy estamos orgullosos de lo que estamos haciendo”, aseguró, y ratificó que la obra pública seguirá siendo uno de los ejes centrales del gobierno provincial.
La nueva figura integra el sistema provincial de inteligencia criminal y se enfocará en obtener, analizar y producir información para prevenir delitos.
La provincia habilitó la inscripción online al Registro Único de Aspirantes a Guarda Adoptiva. El trámite es gratuito y estará disponible del 10 al 20 de diciembre.
El Gobierno Provincial invierte más de $5.500 millones en trabajos de bacheo, repavimentación y sellado de fisuras en rutas de seis departamentos santafesinos.
Un monitoreo nacional ubicó a Santa Fe entre las provincias con mayor cantidad de animales atropellados. Las zonas más críticas, las especies afectadas y las medidas para reducir el impacto.
Menos de la mitad de los niños y niñas de 5 y 11 años completó las vacunas obligatorias en 2024. La provincia lanzó Vax Team para reforzar controles y llegar a escuelas y barrios.
La obra demandó $1.200 millones y permitirá abastecer hogares, comercios e industrias, con impacto directo en la producción regional.
El DT logró levantar a un equipo golpeado y obtener resultados, pero falló en los momentos decisivos del Clausura y quedó bajo la lupa tras la eliminación ante Racing.
Racing y Estudiantes vuelven a definir un título en Santiago del Estero, una sede que trae malos recuerdos para la Academia y muy buenos antecedentes para el Pincha.
Boca debutará ante Deportivo Riestra y River visitará a Barracas Central en la primera fecha del campeonato, que comenzará a fines de enero.
El presidente de Vélez expresó su apoyo a la conducción de Chiqui Tapia, cuestionó el impulso a las SAD y pidió bajar la tensión sobre los jueces del fútbol argentino.
La escultura supera los 20 metros de altura y será inaugurada en Calcuta en el inicio de la gira del astro argentino por el país asiático.
La cantante fue la imagen de la colección Wanda Swim 2025/2026 y despejó versiones de un conflicto entre ambas.
El Honorable Concejo Municipal de Teodelina realizó el jueves 11 de diciembre su primera sesión ordinaria del período legislativo 2025–2029, dando inicio formal a la actividad parlamentaria del nuevo cuerpo deliberativo de la ciudad
La Justicia investiga una lujosa quinta en Pilar, autos de alta gama y vínculos con la financiera Sur Finanzas. El expediente pasó al fuero penal económico.