La tensión entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el Gobierno Nacional volvió a quedar en escena luego de que el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vitolo, descartara cualquier posibilidad de intervención. “Nadie está pensando en intervenir la AFA”, afirmó en diálogo con Radio Rivadavia.

Según explicó, ni la IGJ ni el Ministerio de Justicia evalúan recomendar una medida de ese tipo. Sin embargo, recordó que la entidad sigue bajo su órbita debido a que no completó los trámites necesarios para trasladar su sede fuera de la Ciudad de Buenos Aires, tal como votó en una asamblea.

Vitolo detalló que la AFA aún no presentó el estatuto actualizado ni regularizó la inscripción de su última comisión directiva, cuya renovación anticipada fue impugnada por la IGJ y permanece bajo análisis de la Corte Suprema. Además, señaló que el organismo arrastra deudas informativas desde 2017 por inconsistencias en sus estados contables y falta de respuesta a pedidos de aclaración.

Entre los puntos observados, mencionó partidas por un total de 111 millones de dólares destinadas a gastos administrativos, selecciones nacionales, arbitraje y aportes a FIFA y Conmebol, cuyos detalles aún no fueron informados. También remarcó que la Superliga Profesional, vinculada a la AFA, debe justificar 348 millones de dólares y presentar documentación precisa sobre rendiciones a clubes.

En este marco, el funcionario subrayó que la AFA no puede abandonar la jurisdicción de la IGJ sin haber cumplido con todas las obligaciones legales. “No vamos a permitir que se vaya sin explicar esto”, indicó.

Respecto a posibles sanciones, Vitolo mencionó tres escenarios: intervención administrativa recomendada por la IGJ —hoy descartada—, intervención penal por decisión de un juez o intervención civil a pedido de un club afiliado.