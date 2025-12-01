Argentina busca otro triunfo ante Cuba en la clasificación al Mundial 2027

La Selección recibe esta noche al conjunto caribeño en el Estadio Obras por la primera ventana rumbo al Mundial de básquet de Qatar 2027. Pablo Prigioni estará al mando tras ausentarse en el debut.

Argentina va por su segunda victoria en la ventana ante Cuba
Argentina vuelve a presentarse este lunes en el Estadio Obras Sanitarias para enfrentar a Cuba en el segundo duelo de la primera ventana clasificatoria hacia el Mundial de básquetbol 2027. El encuentro comenzará a las 19:10 y será transmitido por TyC Sports, DSports y Courtside 1891.

El conjunto nacional llega con impulso luego del triunfo 80-68 conseguido en La Habana, donde Gonzalo Corbalán fue la figura con 19 puntos y Francisco Cáffaro aportó un doble-doble determinante (18 puntos y 10 rebotes).

Para este compromiso en Buenos Aires, el equipo argentino contará con el regreso de su entrenador principal, Pablo Prigioni, quien no pudo viajar a Cuba por compromisos con la NBA. En cuanto a la lista, Dylan Bordón ingresa en lugar de Mateo Díaz, mientras que el resto del plantel se mantiene sin modificaciones: Facundo Campazzo, José Vildoza, Juan Bocca, Corbalán, Alex Negrete, Nicolás Brussino, Gabriel Deck, Lee Aaliya, Juan Fernández, Gonzalo Bressan y Cáffaro.

En la previa, el capitán Facundo Campazzo habló de la motivación del grupo: “Quizás la bronca de no haber clasificado al Mundial y a los Juegos Olímpicos nos sirva como nafta. Para trabajar y rompernos el lomo y que esa sensación no vuelva a pasar”.

Del lado de Cuba, el panorama es más complejo. El equipo no contará con Pedro Bombino ni con Karel Guzmán, este último marginado tras sus declaraciones posteriores al partido en La Habana. Además, sigue sin sus principales figuras internacionales: Jasiel Rivero, Yoanki Mencía y Howard Sant-Roos, lo que debilita aún más al plantel caribeño.

Argentina buscará cerrar la primera ventana con puntaje perfecto para sostener un inicio firme en su camino hacia Qatar 2027.

