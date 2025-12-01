Argentina busca otro triunfo ante Cuba en la clasificación al Mundial 2027

Tapia y Coello cierran el año como campeones en México
La dupla conquistó el Major de México del Premier Pádel y completó una temporada notable, manteniéndose como los número uno por tercer año consecutivo.
La Selección recibe esta noche al conjunto caribeño en el Estadio Obras por la primera ventana rumbo al Mundial de básquet de Qatar 2027. Pablo Prigioni estará al mando tras ausentarse en el debut.Deportes01/12/2025GASTON PAROLA
Argentina va por su segunda victoria en la ventana ante Cuba
Argentina vuelve a presentarse este lunes en el Estadio Obras Sanitarias para enfrentar a Cuba en el segundo duelo de la primera ventana clasificatoria hacia el Mundial de básquetbol 2027. El encuentro comenzará a las 19:10 y será transmitido por TyC Sports, DSports y Courtside 1891.
El conjunto nacional llega con impulso luego del triunfo 80-68 conseguido en La Habana, donde Gonzalo Corbalán fue la figura con 19 puntos y Francisco Cáffaro aportó un doble-doble determinante (18 puntos y 10 rebotes).
Para este compromiso en Buenos Aires, el equipo argentino contará con el regreso de su entrenador principal, Pablo Prigioni, quien no pudo viajar a Cuba por compromisos con la NBA. En cuanto a la lista, Dylan Bordón ingresa en lugar de Mateo Díaz, mientras que el resto del plantel se mantiene sin modificaciones: Facundo Campazzo, José Vildoza, Juan Bocca, Corbalán, Alex Negrete, Nicolás Brussino, Gabriel Deck, Lee Aaliya, Juan Fernández, Gonzalo Bressan y Cáffaro.
En la previa, el capitán Facundo Campazzo habló de la motivación del grupo: “Quizás la bronca de no haber clasificado al Mundial y a los Juegos Olímpicos nos sirva como nafta. Para trabajar y rompernos el lomo y que esa sensación no vuelva a pasar”.
Del lado de Cuba, el panorama es más complejo. El equipo no contará con Pedro Bombino ni con Karel Guzmán, este último marginado tras sus declaraciones posteriores al partido en La Habana. Además, sigue sin sus principales figuras internacionales: Jasiel Rivero, Yoanki Mencía y Howard Sant-Roos, lo que debilita aún más al plantel caribeño.
Argentina buscará cerrar la primera ventana con puntaje perfecto para sostener un inicio firme en su camino hacia Qatar 2027.
La dupla conquistó el Major de México del Premier Pádel y completó una temporada notable, manteniéndose como los número uno por tercer año consecutivo.
La Academia juega esta noche en Avellaneda ante el Matador por los cuartos del Torneo Clausura, tras eliminar a River. El vencedor enfrentará a Boca o Argentinos Juniors.
El Guapo y el Lobo se enfrentan esta tarde en el Estadio Claudio Tapia por los cuartos del Torneo Clausura. El ganador se medirá con Estudiantes.
El Millonario solo accederá a la Fase 2 del certamen continental si su histórico rival se consagra campeón del Torneo Clausura. De lo contrario, jugará la Sudamericana.
Boca y Estudiantes ya están entre los cuatro mejores, mientras que Barracas Central, Gimnasia, Racing y Tigre buscan los últimos dos boletos.
El León empató 1-1 con Deportivo Madryn y, con un global de 3-1, consiguió el segundo ascenso a la Liga Profesional 2026. El club cordobés regresa a la élite después de cuatro décadas.
Quedaron definidos los enfrentamientos del Clausura 2025. Boca, Racing, Argentinos, Tigre y los demás clasificados buscarán un lugar en la final del 13 de diciembre en Santiago del Estero.
El neerlandés está a 24 puntos de Lando Norris con 58 en juego y, a falta de los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi, necesita dos fines de semana casi perfectos y un tropiezo del británico para lograr su quinto título mundial.
En una tensa audiencia en el Ministerio de Trabajo, los propietarios reconocieron que no pueden afrontar los pagos acordados y confirmaron que analizan vender la planta. La UOM pidió la caída del convenio.
El hijo menor del fundador de Los Monos fue arrestado este viernes en el Hospital de Emergencias. Estaba internado desde el 17 de noviembre, cuando recibió dos balazos en un nuevo ataque en el barrio La Granada. La detención derivó en otros procedimientos y en el secuestro de elementos.
El justicialismo busca un acuerdo con bloques opositores para sesionar antes del fin del período ordinario, pero aún no logra reunir el quórum necesario. Las negociaciones se tensan por la elección de representantes en la Auditoría General de la Nación.
El exgobernador de Tucumán debió ser hospitalizado este domingo y sometido a una intervención quirúrgica. Su esposa, Marianela Mirra, lo acompañó durante la internación.
El piloto argentino cerró un fin de semana complicado en Lusail, sin ritmo y con autocrítica. Reconoció que atraviesa un final de temporada difícil y espera mejorar en la última fecha en Abu Dhabi.
Con una inversión superior a los 66 mil millones de pesos, la Provincia habilitó el efector más moderno del país. El nuevo hospital triplica su superficie y fortalecerá la red sanitaria de toda la región.