Shakira destacó sus aprendizajes junto a Cerati y Bizarrap

La artista colombiana recordó sus colaboraciones con Gustavo Cerati y Bizarrap, y afirmó que ambos marcaron etapas decisivas en su carrera.
Shakira se prepara para cerrar su gira “Las Mujeres Ya No Lloran” en Argentina con una serie de recitales que tendrán lugar el 8, 9 y 11 de diciembre en el estadio Vélez Sarsfield, y el 14 y 15 de diciembre en el estadio Mario Kempes de Córdoba. En diálogo con Marley, la cantante repasó las experiencias que vivió al trabajar con dos referentes argentinos: Gustavo Cerati y Bizarrap.
La artista recordó que su vínculo creativo con Cerati derivó en tres canciones incluidas en Fijación Oral Vol. 1. Sobre aquel proceso, destacó que ambos tenían ideas firmes y que las sesiones de grabación estuvieron cargadas de intercambio y mutuo respeto. “Viví tantos momentos inolvidables con él. Siempre llevaba una libreta marrón donde coleccionaba palabras”, contó, y lo definió como un letrista único, más allá de su humildad al decir que era “mejor con las músicas que con las letras”.
Shakira también habló sobre su trabajo junto a Bizarrap, con quien grabó la Sessions #53, un punto clave en su nueva etapa artística tras la separación de Gerard Piqué. Calificó la experiencia como “terapéutica” y dijo que, después de escribir esa canción, sintió “una gran liviandad”.
La colombiana aseguró que cada colaboración funciona como “un curso acelerado”, y que tanto Cerati como Bizarrap le dejaron grandes enseñanzas. Destacó el perfeccionismo del productor argentino y su obsesión por la mezcla: “Es como un científico loco que no quiere entregar la música. A mí me pasa igual, por eso encontramos un par”.
La artista también mencionó Soltera, su trabajo más reciente con Bizarrap, al que definió como un paso más dentro de su etapa de empoderamiento. “A veces pienso si todo lo que viví era parte del camino para que otras personas se vieran reflejadas en mí. Siempre se aprende alguna lección”, reflexionó sobre cómo transformó experiencias personales en música.
La modelo Madison Segreti recordó un episodio ocurrido en 2024, cuando aseguró que la actriz intentó agredirla en una fiesta.
El ex abogado de la mediática fue detenido en Nordelta por presuntas estafas. Dos letradas reclaman el pago de 600 mil dólares por un contrato firmado durante la disputa legal con Mauro Icardi.
El actor chileno regresó al país y fue contundente al hablar del futuro inmediato de sus hijos en medio de la polémica por su “centro de vida”.
Una teoría de los fanáticos sostiene que la protagonista podría ser la responsable involuntaria del origen del Upside Down. La temporada final abre nuevos interrogantes sobre el desenlace de la serie.
La conductora criticó la gala realizada en Miami y apuntó contra la organización, la técnica y la presencia de invitados. Sus mensajes en redes generaron fuerte repercusión.
La elección de Miss Universo 2025 quedó envuelta en polémica tras acusaciones sobre irregularidades en la votación y posibles conflictos de intereses. La organización defendió el proceso, pero persisten las dudas.
Quedaron definidos los enfrentamientos del Clausura 2025. Boca, Racing, Argentinos, Tigre y los demás clasificados buscarán un lugar en la final del 13 de diciembre en Santiago del Estero.
El neerlandés está a 24 puntos de Lando Norris con 58 en juego y, a falta de los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi, necesita dos fines de semana casi perfectos y un tropiezo del británico para lograr su quinto título mundial.
En una tensa audiencia en el Ministerio de Trabajo, los propietarios reconocieron que no pueden afrontar los pagos acordados y confirmaron que analizan vender la planta. La UOM pidió la caída del convenio.
El hijo menor del fundador de Los Monos fue arrestado este viernes en el Hospital de Emergencias. Estaba internado desde el 17 de noviembre, cuando recibió dos balazos en un nuevo ataque en el barrio La Granada. La detención derivó en otros procedimientos y en el secuestro de elementos.
El justicialismo busca un acuerdo con bloques opositores para sesionar antes del fin del período ordinario, pero aún no logra reunir el quórum necesario. Las negociaciones se tensan por la elección de representantes en la Auditoría General de la Nación.
El exgobernador de Tucumán debió ser hospitalizado este domingo y sometido a una intervención quirúrgica. Su esposa, Marianela Mirra, lo acompañó durante la internación.
El piloto argentino cerró un fin de semana complicado en Lusail, sin ritmo y con autocrítica. Reconoció que atraviesa un final de temporada difícil y espera mejorar en la última fecha en Abu Dhabi.
Con una inversión superior a los 66 mil millones de pesos, la Provincia habilitó el efector más moderno del país. El nuevo hospital triplica su superficie y fortalecerá la red sanitaria de toda la región.