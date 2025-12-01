Shakira destacó sus aprendizajes junto a Cerati y Bizarrap

Shakira se prepara para cerrar su gira “Las Mujeres Ya No Lloran” en Argentina con una serie de recitales que tendrán lugar el 8, 9 y 11 de diciembre en el estadio Vélez Sarsfield, y el 14 y 15 de diciembre en el estadio Mario Kempes de Córdoba. En diálogo con Marley, la cantante repasó las experiencias que vivió al trabajar con dos referentes argentinos: Gustavo Cerati y Bizarrap.

La artista recordó que su vínculo creativo con Cerati derivó en tres canciones incluidas en Fijación Oral Vol. 1. Sobre aquel proceso, destacó que ambos tenían ideas firmes y que las sesiones de grabación estuvieron cargadas de intercambio y mutuo respeto. “Viví tantos momentos inolvidables con él. Siempre llevaba una libreta marrón donde coleccionaba palabras”, contó, y lo definió como un letrista único, más allá de su humildad al decir que era “mejor con las músicas que con las letras”.

Shakira también habló sobre su trabajo junto a Bizarrap, con quien grabó la Sessions #53, un punto clave en su nueva etapa artística tras la separación de Gerard Piqué. Calificó la experiencia como “terapéutica” y dijo que, después de escribir esa canción, sintió “una gran liviandad”.

La colombiana aseguró que cada colaboración funciona como “un curso acelerado”, y que tanto Cerati como Bizarrap le dejaron grandes enseñanzas. Destacó el perfeccionismo del productor argentino y su obsesión por la mezcla: “Es como un científico loco que no quiere entregar la música. A mí me pasa igual, por eso encontramos un par”.

La artista también mencionó Soltera, su trabajo más reciente con Bizarrap, al que definió como un paso más dentro de su etapa de empoderamiento. “A veces pienso si todo lo que viví era parte del camino para que otras personas se vieran reflejadas en mí. Siempre se aprende alguna lección”, reflexionó sobre cómo transformó experiencias personales en música.