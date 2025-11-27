ANSES oficializó el último aumento del año para jubilaciones y asignaciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó los aumentos que entrarán en vigencia a partir de diciembre para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Las resoluciones 359/2025 y 361/2025, publicadas en el Boletín Oficial, establecen que la actualización responde al esquema de movilidad mensual basado en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.

El incremento será del 2,34%, correspondiente a la inflación de octubre. Con este ajuste, el haber mínimo pasará a $340.879,59, mientras que el máximo quedará en $2.293.796,92. La base imponible mínima para aportes se ubicará en $114.808,17 y la máxima en $3.731.212,01.

También se actualizaron los montos de la Prestación Básica Universal (PBU), que será de $155.936,86, y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que ascenderá a $272.703,67.

Diciembre incluirá además el pago del aguinaldo y, para los haberes mínimos y la PUAM, un bono extraordinario de $70.000. Con estos conceptos, la jubilación mínima alcanzará los $581.319,38, mientras que la máxima llegará a $3.440.695,38. En el caso de la PUAM, el monto total rondará los $479.055,5.

La resolución 361/2025 también actualiza los valores de las asignaciones familiares, manteniendo el criterio de zonas diferenciales y los topes de ingresos del grupo familiar. Si uno de los integrantes supera los $2.511.024, la familia queda automáticamente excluida del beneficio.

Los montos incluyen la Asignación por Hijo y Prenatal, que van de $12.892 a $132.075, y otras prestaciones como Nacimiento ($71.396), Adopción ($426.877), Matrimonio ($106.904) y Ayuda Escolar Anual, con valores entre $42.039 y $83.797 según zona. La Asignación por Hijo con Discapacidad se ubicará entre $89.043 y $398.364.

Las nuevas cifras comenzarán a regir para todas las prestaciones nacionales a partir de diciembre.