Laucha Acosta se retiró del fútbol: adiós al jugador más ganador de Lanús

Qué necesita River para llegar a la Copa Libertadores 2026
Tras la eliminación de Lanús en el Clausura, el Millonario quedó con una sola vía para acceder al certamen continental. Ahora depende de un resultado ajeno.
El delantero de 35 años cerró su carrera en la derrota ante Tigre y se despidió entre aplausos y lágrimas, tras convertirse en el máximo campeón de la historia granate.Deportes27/11/2025GASTON PAROLA
La derrota de Lanús por 1-0 frente a Tigre en los octavos de final del Torneo Clausura 2025 marcó un momento histórico para el club: el retiro profesional de Lautaro “Laucha” Acosta, uno de los máximos ídolos de la institución y el futbolista más ganador con la camiseta granate.
Acosta, quien se quedó en el banco de suplentes en este último encuentro, puso fin a una carrera de casi dos décadas en Lanús, club al que llegó con apenas siete años y donde jugó más de 400 partidos oficiales. Su despedida llegó apenas días después de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana 2025, el sexto título de su historia con el Granate.
Sus últimos minutos en cancha habían sido en la final en Asunción, donde erró un penal en la definición. Sin embargo, aquella desilusión rápidamente se transformó en alegría al coronarse nuevamente a nivel internacional.
“Quiero agradecer a mis compañeros, que me acompañaron cuando no pude más. También a los hinchas: fuimos felices, lloramos y reímos juntos. Me voy siendo el hombre más feliz del mundo”, expresó Acosta durante los festejos en La Fortaleza, visiblemente emocionado. También tuvo palabras para su familia, que lo acompañó desde sus comienzos.
El Laucha se retira con seis títulos en Lanús: Apertura 2007, Sudamericana 2013, Primera División 2016, Bicentenario 2016, Supercopa 2017 y Sudamericana 2025. Con esa marca supera a Maximiliano Velázquez, dueño de cinco consagraciones.
Su carrera también incluye pasos por Sevilla y Racing de Santander en España, un breve período en Boca en 2012, y logros internacionales con la Selección Argentina: campeón mundial Sub-20 en 2007 y medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.
“Se cierra una etapa hermosa. Esta siempre fue mi casa”, concluyó el ídolo granate, despedido con un estadio colmado y un reconocimiento a la altura de su legado.
Tras la eliminación de Lanús en el Clausura, el Millonario quedó con una sola vía para acceder al certamen continental. Ahora depende de un resultado ajeno.
Pese a la descalificación en Las Vegas, el piloto inglés depende de sí mismo para coronarse en la penúltima fecha. Piastri y Verstappen aún mantienen opciones matemáticas.
La Liga Profesional dio a conocer días, horarios y jueces para los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. Boca-Argentinos va el domingo, mientras que Racing-Tigre cerrará la fase el lunes por la noche.
El francés convirtió cuatro goles ante Olympiakos por Champions y alcanzó una marca que solo tenían Di Stéfano, Puskás y Cristiano Ronaldo.
El Tribunal de Disciplina decidió no multar a los futbolistas que se dieron vuelta en el pasillo. El descargo del club señaló que la decisión fue impulsada por Juan Sebastián Verón.
Aficionados del Mengao se subieron al colectivo del plantel cuando el equipo partía hacia Lima para disputar la final de la Copa Libertadores. El episodio dejó sorpresa y risas dentro del grupo.
El delantero colombiano publicó un mensaje de despedida en Instagram, pero desde la Lepra aclararon que su salida aún no está definida. Su continuidad, de todos modos, parece complicada.
La ciudad suma un hito educativo histórico con el desembarco de Ingeniería Agronómica, fruto de un acuerdo entre el Municipio, la UNR y la Escuela Salesiana. El dictado combinará clases teóricas en el Distrito E y prácticas en el predio salesiano.
El equipo de Luis Enrique enfrenta este miércoles a los Spurs por la quinta fecha de la fase de liga. El partido se juega en el Parque de los Príncipes y será transmitido por Disney+ Premium.
Flamengo y Palmeiras se enfrentarán el sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima por una final de Copa Libertadores que promete marcar época: habrá nuevo tetracampeón brasileño y un duelo táctico con aroma a Champions.
La nueva dirigencia deberá definir el futuro del área que hoy lideran Enzo Francescoli y Leonardo Ponzio, en medio del desgaste deportivo y la continuidad ratificada de Marcelo Gallardo.
La Selección integra el Bombo 1 y ya conoce cómo será el sorteo del 5 de diciembre en Washington. La FIFA detalló el procedimiento y una novedad que podría modificar el camino albiceleste.
Una teoría de los fanáticos sostiene que la protagonista podría ser la responsable involuntaria del origen del Upside Down. La temporada final abre nuevos interrogantes sobre el desenlace de la serie.
La Liga Profesional confirmó el cronograma de los cuartos de final, que se jugarán entre el sábado 29 de noviembre y el lunes 1 de diciembre. Boca, Racing y otros protagonistas ya conocen día y horario.