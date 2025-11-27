Laucha Acosta se retiró del fútbol: adiós al jugador más ganador de Lanús

La derrota de Lanús por 1-0 frente a Tigre en los octavos de final del Torneo Clausura 2025 marcó un momento histórico para el club: el retiro profesional de Lautaro “Laucha” Acosta, uno de los máximos ídolos de la institución y el futbolista más ganador con la camiseta granate.

Acosta, quien se quedó en el banco de suplentes en este último encuentro, puso fin a una carrera de casi dos décadas en Lanús, club al que llegó con apenas siete años y donde jugó más de 400 partidos oficiales. Su despedida llegó apenas días después de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana 2025, el sexto título de su historia con el Granate.

Sus últimos minutos en cancha habían sido en la final en Asunción, donde erró un penal en la definición. Sin embargo, aquella desilusión rápidamente se transformó en alegría al coronarse nuevamente a nivel internacional.

“Quiero agradecer a mis compañeros, que me acompañaron cuando no pude más. También a los hinchas: fuimos felices, lloramos y reímos juntos. Me voy siendo el hombre más feliz del mundo”, expresó Acosta durante los festejos en La Fortaleza, visiblemente emocionado. También tuvo palabras para su familia, que lo acompañó desde sus comienzos.

El Laucha se retira con seis títulos en Lanús: Apertura 2007, Sudamericana 2013, Primera División 2016, Bicentenario 2016, Supercopa 2017 y Sudamericana 2025. Con esa marca supera a Maximiliano Velázquez, dueño de cinco consagraciones.

Su carrera también incluye pasos por Sevilla y Racing de Santander en España, un breve período en Boca en 2012, y logros internacionales con la Selección Argentina: campeón mundial Sub-20 en 2007 y medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

“Se cierra una etapa hermosa. Esta siempre fue mi casa”, concluyó el ídolo granate, despedido con un estadio colmado y un reconocimiento a la altura de su legado.