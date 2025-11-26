La Defensoría del Pueblo realizará atención presencial en la Plaza

Este jueves, de 9.30 a 12.30, un equipo de la Defensoría estará frente al Municipio para brindar asesoramiento y acompañamiento a los vecinos.

Villa Cañás26/11/2025
portada v

La Defensoría del Pueblo llegará este jueves a la localidad para ofrecer una jornada de atención presencial destinada a resolver dudas, recibir consultas y acompañar gestiones de los vecinos. La actividad se desarrollará de 9.30 a 12.30 horas, en la Plaza central, frente al edificio municipal.
WhatsApp Image 2025-11-26 at 1.26.56 PM

Durante la mañana, el equipo del organismo estará disponible para asesorar en trámites vinculados a derechos ciudadanos, servicios públicos, reclamos administrativos y orientación general. La iniciativa forma parte del programa “La Defensoría en el territorio”, que busca acercar sus servicios a cada comunidad y facilitar el acceso a información y asistencia.

Desde la organización señalaron que estas visitas permiten un contacto directo con la ciudadanía y agilizan gestiones que, de otra manera, requieren traslados o tiempos mayores. La atención es totalmente gratuita y abierta a todas las personas.

