La Defensoría del Pueblo realizará atención presencial en la Plaza

Villa Cañás abre nuevos talleres de Carpintería y Arte y Diseño
La Municipalidad lanzó dos capacitaciones gratuitas para jóvenes de 16 a 35 años, orientadas a brindar herramientas prácticas, creativas y de inserción laboral.
Este jueves, de 9.30 a 12.30, un equipo de la Defensoría estará frente al Municipio para brindar asesoramiento y acompañamiento a los vecinos.
La Defensoría del Pueblo llegará este jueves a la localidad para ofrecer una jornada de atención presencial destinada a resolver dudas, recibir consultas y acompañar gestiones de los vecinos. La actividad se desarrollará de 9.30 a 12.30 horas, en la Plaza central, frente al edificio municipal.
Durante la mañana, el equipo del organismo estará disponible para asesorar en trámites vinculados a derechos ciudadanos, servicios públicos, reclamos administrativos y orientación general. La iniciativa forma parte del programa “La Defensoría en el territorio”, que busca acercar sus servicios a cada comunidad y facilitar el acceso a información y asistencia.
Desde la organización señalaron que estas visitas permiten un contacto directo con la ciudadanía y agilizan gestiones que, de otra manera, requieren traslados o tiempos mayores. La atención es totalmente gratuita y abierta a todas las personas.
Tras una instancia de diálogo, trabajadores y Municipio alcanzaron un acuerdo que permitió normalizar los servicios en la ciudad. La medida fue comunicada en una asamblea y recibió amplio respaldo.
Un encuentro que reúne a más de mil chicos en el escenario y moviliza a miles de familias. La nueva edición estará dedicada a la música santafesina.
La Municipalidad de Villa Cañás realizará este jueves la muestra anual de los Talleres Deportivos. Las actividades comenzarán a las 19.30 en el predio del Prado Español.
La artista se presentará el 29 de noviembre a las 20 en el Centro Cultural Municipal, con entrada gratuita, en el marco del proyecto “Voces que resuenan”.
El imputado, identificado como N.A., fue acusado de ingresar dos veces a un predio rural y de tener en su poder una bicicleta robada. La Justicia ordenó 30 días de prisión preventiva.
Un mapa elaborado por especialistas del ITBA muestra las regiones más afectadas por la presencia de arsénico en el agua y alerta sobre los riesgos para la salud. La OMS advierte que la exposición prolongada puede causar enfermedades crónicas y cáncer.
La quinta fecha de la Champions ofrece nueve partidos clave en el nuevo formato con 36 equipos. Repasá cruces, horarios y dónde ver cada encuentro.
El esloveno volvió a ser figura en la victoria 108-106 frente a Utah. Oklahoma City sumó su noveno festejo seguido y Phoenix mantiene su gran racha en la NBA.
El Gobierno habilitó a Latam Brasil a operar vuelos regulares entre ambas ciudades. La medida se enmarca en la política de desregulación aerocomercial.
Un nuevo estudio científico volvió a encender el interés mundial sobre la fauna que habita la zona de exclusión de Chernóbil. Esta vez, la atención está puesta en los perros que viven alrededor de la central nuclear, cuyo ADN revela que la radiación, el aislamiento y la selección natural produjeron una población genéticamente única.
La ciudad suma un hito educativo histórico con el desembarco de Ingeniería Agronómica, fruto de un acuerdo entre el Municipio, la UNR y la Escuela Salesiana. El dictado combinará clases teóricas en el Distrito E y prácticas en el predio salesiano.
El equipo de Luis Enrique enfrenta este miércoles a los Spurs por la quinta fecha de la fase de liga. El partido se juega en el Parque de los Príncipes y será transmitido por Disney+ Premium.