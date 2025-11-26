¿Será Eleven la villana final de Stranger Things 5?

Una teoría de los fanáticos sostiene que la protagonista podría ser la responsable involuntaria del origen del Upside Down. La temporada final abre nuevos interrogantes sobre el desenlace de la serie.

Espectáculos26/11/2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
720

El estreno del Volumen 1 de la temporada final de Stranger Things marca el comienzo del desenlace de uno de los mayores fenómenos de ciencia ficción de la última década. Con la última parte a punto de llegar, comenzaron a multiplicarse las teorías sobre lo que podría ocurrir en los próximos episodios.

Entre ellas, una de las que más fuerza ganó contempla un giro inesperado: que Eleven (Once), interpretada por Millie Bobby Brown, sea la responsable involuntaria del origen del Upside Down y, por lo tanto, la pieza clave para derrotarlo definitivamente.

La hipótesis se basa en el flashback central de la cuarta temporada, donde se revela el origen de Vecna —antes conocido como “número uno”—. En ese episodio, Eleven enfrenta a Uno en el laboratorio de Hawkins en 1979 y, al utilizar su poder para expulsarlo a otra dimensión, abre un portal entre realidades. Ese acto no solo desató la conexión con el mundo alterno, sino que originó la transformación de Henry Creel en la entidad maligna conocida como Vecna.

A partir de allí, el Upside Down comenzó a tomar forma. Según esta línea argumental, su apariencia congelada en el 6 de noviembre de 1983 —día en que desapareció Will Byers— se explica porque ese fue el momento en que el portal volvió a abrirse. La escena en la que Nancy Wheeler recorre su casa en la cuarta temporada, decorada exactamente como en aquella fecha, alimenta aún más esta idea.

Mientras los seguidores esperan el desenlace, los tiempos de estreno ya están confirmados: el Volumen 2 llegará a Netflix en Navidad y el Volumen 3, que marcará el cierre definitivo, se estrenará el 31 de diciembre.

De comprobarse la teoría, la historia podría conducir a un sacrificio final de Eleven. Si ella es la conexión entre ambos mundos, los analistas sostienen que solo sus poderes tendrían la capacidad de sellar el portal para siempre y evitar que Hawkins vuelva a estar bajo amenaza.

Te puede interesar
Lo más visto
PP6QH7JFWFHYNG3HPQX57TZJVA

Detectan las zonas de Argentina con mayor arsénico en el agua

SOFIA ZANOTTI
Salud25/11/2025

Un mapa elaborado por especialistas del ITBA muestra las regiones más afectadas por la presencia de arsénico en el agua y alerta sobre los riesgos para la salud. La OMS advierte que la exposición prolongada puede causar enfermedades crónicas y cáncer.

Y7XJN5FT4ZGH3JBVMVZLTVDG6U

Los perros de Chernóbil desarrollaron más de 390 genes diferentes y muestran una sorprendente resistencia al cáncer

LORENA ACOSTA
Internacionales25/11/2025

Un nuevo estudio científico volvió a encender el interés mundial sobre la fauna que habita la zona de exclusión de Chernóbil. Esta vez, la atención está puesta en los perros que viven alrededor de la central nuclear, cuyo ADN revela que la radiación, el aislamiento y la selección natural produjeron una población genéticamente única.

Boletín de noticias