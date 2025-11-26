¿Será Eleven la villana final de Stranger Things 5?

El estreno del Volumen 1 de la temporada final de Stranger Things marca el comienzo del desenlace de uno de los mayores fenómenos de ciencia ficción de la última década. Con la última parte a punto de llegar, comenzaron a multiplicarse las teorías sobre lo que podría ocurrir en los próximos episodios.

Entre ellas, una de las que más fuerza ganó contempla un giro inesperado: que Eleven (Once), interpretada por Millie Bobby Brown, sea la responsable involuntaria del origen del Upside Down y, por lo tanto, la pieza clave para derrotarlo definitivamente.



La hipótesis se basa en el flashback central de la cuarta temporada, donde se revela el origen de Vecna —antes conocido como “número uno”—. En ese episodio, Eleven enfrenta a Uno en el laboratorio de Hawkins en 1979 y, al utilizar su poder para expulsarlo a otra dimensión, abre un portal entre realidades. Ese acto no solo desató la conexión con el mundo alterno, sino que originó la transformación de Henry Creel en la entidad maligna conocida como Vecna.

A partir de allí, el Upside Down comenzó a tomar forma. Según esta línea argumental, su apariencia congelada en el 6 de noviembre de 1983 —día en que desapareció Will Byers— se explica porque ese fue el momento en que el portal volvió a abrirse. La escena en la que Nancy Wheeler recorre su casa en la cuarta temporada, decorada exactamente como en aquella fecha, alimenta aún más esta idea.



Mientras los seguidores esperan el desenlace, los tiempos de estreno ya están confirmados: el Volumen 2 llegará a Netflix en Navidad y el Volumen 3, que marcará el cierre definitivo, se estrenará el 31 de diciembre.

De comprobarse la teoría, la historia podría conducir a un sacrificio final de Eleven. Si ella es la conexión entre ambos mundos, los analistas sostienen que solo sus poderes tendrían la capacidad de sellar el portal para siempre y evitar que Hawkins vuelva a estar bajo amenaza.