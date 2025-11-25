Autorizan una nueva ruta aérea entre Buenos Aires y Florianópolis

INDEC publica el nivel de actividad económica de septiembre
El organismo dará a conocer el EMAE de septiembre, dato que completa el desempeño del tercer trimestre y permite anticipar la evolución del PIB.
El Gobierno habilitó a Latam Brasil a operar vuelos regulares entre ambas ciudades. La medida se enmarca en la política de desregulación aerocomercial.Economía25/11/2025SOFIA ZANOTTI
El Gobierno nacional autorizó a Latam Brasil a comenzar a operar la ruta entre Florianópolis y Buenos Aires. La medida quedó formalizada este martes con la publicación en el Boletín Oficial de la Disposición 41/2025 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.
La resolución habilita servicios regulares internacionales de pasajeros y cargas, y constituye un paso operativo dentro del esquema de flexibilización aerocomercial vigente. La compañía sumará esta conexión a sus operaciones actuales, que incluyen los tramos Buenos Aires–Porto Alegre y Córdoba–San Pablo.
La Disposición 41/2025 se encuadra en el Memorándum de Entendimiento firmado en marzo de 2024 entre Argentina y Brasil, que puso en marcha la política de “Cielos Abiertos”. Este acuerdo eliminó las restricciones históricas sobre la cantidad de frecuencias semanales —antes limitadas a 170 por país— y permite a las aerolíneas definir libremente su oferta según la demanda del mercado.
Con el ingreso de Latam a la ruta Buenos Aires–Florianópolis, se amplía la competencia en uno de los corredores turísticos más fuertes de la temporada 2025/2026. El destino brasileño, capital del estado de Santa Catarina, registra una creciente demanda y suma ahora un nuevo operador tradicional a un esquema que ya integran Aerolíneas Argentinas, GOL, Flybondi y JetSmart.
Aerolíneas Argentinas mantiene su presencia con vuelos desde Aeroparque y Ezeiza, además de conexiones desde Córdoba y Rosario. La brasileña GOL proyecta una oferta récord para el verano, mientras que Flybondi y JetSmart operan bajo el modelo low cost.
Según estimaciones oficiales, la oferta total de asientos entre ambos países superará las 820.000 plazas en el primer trimestre de 2025, un nivel superior al de la prepandemia. La expansión es impulsada por la Secretaría de Transporte argentina y por Embratur, la agencia brasileña de promoción turística.
Desde el punto de vista operativo, la autorización otorgada a Latam habilita el uso de derechos de tráfico de tercera y cuarta libertad, permitiendo vuelos directos entre ambos países. La medida consolida la estrategia de desregulación del sector aéreo, con el objetivo de ampliar opciones para los usuarios y generar mayor competencia en precios y horarios.
ANSES continúa este lunes con el calendario de pagos de noviembre. Jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones podrán cobrar según terminación de DNI y tipo de prestación.
Informes del Congreso estadounidense advierten sobre prácticas comerciales de China y su impacto en la Argentina, desde subsidios estatales hasta violaciones de propiedad intelectual.
La falta de precisiones sobre cómo se fortalecerán las reservas del Banco Central mantiene en alerta a los inversores. El riesgo país continúa elevado y persisten dudas sobre el regreso a los mercados de deuda.
El ministro de Economía explicó que la operación era opcional y que fue desestimada por la mejora en las condiciones del mercado tras las elecciones. Aseguró que avanzar sin ese refuerzo “es una mejor señal”.
El Ministerio de Economía busca renovar vencimientos por $14,5 billones el próximo miércoles y aplicó cambios en encajes y tasas para asegurar la demanda de los bancos.
Este lunes, desde las 19.15, la Academia será local ante el Millonario en un duelo determinante por el Torneo Clausura. Facundo Tello será el árbitro del encuentro.
Este lunes, desde las 17, el Malevo recibe al Guapo por los octavos del Torneo Clausura en el Guillermo Laza. Ambos llegan con presente irregular y buscan meterse entre los ocho mejores.
El Tatengue recibe este lunes al Lobo en el estadio 15 de Abril por los octavos del Torneo Clausura, en un duelo clave para seguir en carrera.
La conductora criticó la gala realizada en Miami y apuntó contra la organización, la técnica y la presencia de invitados. Sus mensajes en redes generaron fuerte repercusión.
La acumulación de errores políticos, el deterioro del vínculo con los docentes y recientes fallos administrativos instalaron dentro del oficialismo la idea de que el ministro de Educación atraviesa su etapa final en el gabinete provincial.
El procedimiento tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 8 y terminó con el secuestro de marihuana, cigarrillos artesanales, teléfonos celulares y dinero en efectivo. Los involucrados quedaron a disposición de la Fiscalía.
La Justicia Federal analiza si detrás de los videos eróticos publicados por la oficial Nicole V. existe una estructura organizada de captación y explotación sexual. El abogado denunciante pidió medidas urgentes para preservar pruebas y determinar responsabilidades.
El hecho ocurrió en la madrugada del lunes feriado, cuando la Policía intervino para frenar una gresca en la vía pública. El joven quedó detenido y el orden se restableció rápidamente.