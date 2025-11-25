Autorizan una nueva ruta aérea entre Buenos Aires y Florianópolis

El Gobierno nacional autorizó a Latam Brasil a comenzar a operar la ruta entre Florianópolis y Buenos Aires. La medida quedó formalizada este martes con la publicación en el Boletín Oficial de la Disposición 41/2025 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.

La resolución habilita servicios regulares internacionales de pasajeros y cargas, y constituye un paso operativo dentro del esquema de flexibilización aerocomercial vigente. La compañía sumará esta conexión a sus operaciones actuales, que incluyen los tramos Buenos Aires–Porto Alegre y Córdoba–San Pablo.

La Disposición 41/2025 se encuadra en el Memorándum de Entendimiento firmado en marzo de 2024 entre Argentina y Brasil, que puso en marcha la política de “Cielos Abiertos”. Este acuerdo eliminó las restricciones históricas sobre la cantidad de frecuencias semanales —antes limitadas a 170 por país— y permite a las aerolíneas definir libremente su oferta según la demanda del mercado.

Con el ingreso de Latam a la ruta Buenos Aires–Florianópolis, se amplía la competencia en uno de los corredores turísticos más fuertes de la temporada 2025/2026. El destino brasileño, capital del estado de Santa Catarina, registra una creciente demanda y suma ahora un nuevo operador tradicional a un esquema que ya integran Aerolíneas Argentinas, GOL, Flybondi y JetSmart.

Aerolíneas Argentinas mantiene su presencia con vuelos desde Aeroparque y Ezeiza, además de conexiones desde Córdoba y Rosario. La brasileña GOL proyecta una oferta récord para el verano, mientras que Flybondi y JetSmart operan bajo el modelo low cost.

Según estimaciones oficiales, la oferta total de asientos entre ambos países superará las 820.000 plazas en el primer trimestre de 2025, un nivel superior al de la prepandemia. La expansión es impulsada por la Secretaría de Transporte argentina y por Embratur, la agencia brasileña de promoción turística.

Desde el punto de vista operativo, la autorización otorgada a Latam habilita el uso de derechos de tráfico de tercera y cuarta libertad, permitiendo vuelos directos entre ambos países. La medida consolida la estrategia de desregulación del sector aéreo, con el objetivo de ampliar opciones para los usuarios y generar mayor competencia en precios y horarios.