Sportsman Sub 19 cerró el año con un valioso 3° puesto

La Sub 19 de Sportsman terminó su temporada con una victoria importante en la definición por el tercer puesto del Torneo UDC. El encuentro se disputó el sábado 22 de noviembre en la cancha de Social Rufino.

Las cañaseñas superaron 3-2 a Ranqueles en un partido intenso, con goles de Franca Bolognese por duplicado y de Helena Balich, quien convirtió de penal. El triunfo les permitió alzarse con el tercer lugar del certamen, un cierre positivo para el club y para la categoría.

El equipo estuvo dirigido por Pablo Carletti, con la asistencia de Abril Benso y Luciano Parola. Desde la institución destacaron la importancia del logro para Sportsman, que vuelve a posicionarse entre los mejores equipos del torneo.

En la definición del campeonato, Jockey Club venció 1-0 a CEF y se consagró campeón.