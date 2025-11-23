Sportsman Sub 19 cerró el año con un valioso 3° puesto

Olimpia y Centenario pegaron primero en las semifinales del Pre-Federal
Los dos equipos ganaron como visitantes ante Club Ciudad y Firmat FBC y quedaron 1-0 arriba en la serie. Ahora buscarán cerrar el pase a la final en casa.
La Sub 19 de Sportsman terminó su temporada con una victoria importante en la definición por el tercer puesto del Torneo UDC.
La Sub 19 de Sportsman terminó su temporada con una victoria importante en la definición por el tercer puesto del Torneo UDC. El encuentro se disputó el sábado 22 de noviembre en la cancha de Social Rufino.
Las cañaseñas superaron 3-2 a Ranqueles en un partido intenso, con goles de Franca Bolognese por duplicado y de Helena Balich, quien convirtió de penal. El triunfo les permitió alzarse con el tercer lugar del certamen, un cierre positivo para el club y para la categoría.
El equipo estuvo dirigido por Pablo Carletti, con la asistencia de Abril Benso y Luciano Parola. Desde la institución destacaron la importancia del logro para Sportsman, que vuelve a posicionarse entre los mejores equipos del torneo.
En la definición del campeonato, Jockey Club venció 1-0 a CEF y se consagró campeón.
Las Mamis de Sportsman cerraron una gran temporada y se quedaron con el tercer lugar en el triangular final que definió la Copa de Oro. El título quedó para Club Social Rufino.
Studebaker remontó ante Pueyrredón y forzó un nuevo duelo en Villa Cañás, mientras que Unión y Cultura y Jorge Newbery volvieron a empatar sin goles. Ambos cruces se resolverán en un mano a mano decisivo.
Las categorías Sub 14 de Studebaker y Sportsman tuvieron una jornada destacada: el Verde se consagró campeón y el Blanco obtuvo un sólido tercer lugar tras un emotivo desenlace.
Studebaker perdió por solo un tanto en la cancha del pulga el lunes, pero el domingo juegan de local para un posible tercer encuentro
El boxeador cañaseño disputó una intensa pelea en Labulaye por la categoría Súper Mediano de la Doble PC. A pesar de la derrota por puntos, logró tumbar al campeón local y sumar reconocimiento.
Este lunes, desde las 19.15, la Academia será local ante el Millonario en un duelo determinante por el Torneo Clausura. Facundo Tello será el árbitro del encuentro.
Este lunes, desde las 17, el Malevo recibe al Guapo por los octavos del Torneo Clausura en el Guillermo Laza. Ambos llegan con presente irregular y buscan meterse entre los ocho mejores.
El Tatengue recibe este lunes al Lobo en el estadio 15 de Abril por los octavos del Torneo Clausura, en un duelo clave para seguir en carrera.
La conductora criticó la gala realizada en Miami y apuntó contra la organización, la técnica y la presencia de invitados. Sus mensajes en redes generaron fuerte repercusión.
La acumulación de errores políticos, el deterioro del vínculo con los docentes y recientes fallos administrativos instalaron dentro del oficialismo la idea de que el ministro de Educación atraviesa su etapa final en el gabinete provincial.
El procedimiento tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 8 y terminó con el secuestro de marihuana, cigarrillos artesanales, teléfonos celulares y dinero en efectivo. Los involucrados quedaron a disposición de la Fiscalía.
La Justicia Federal analiza si detrás de los videos eróticos publicados por la oficial Nicole V. existe una estructura organizada de captación y explotación sexual. El abogado denunciante pidió medidas urgentes para preservar pruebas y determinar responsabilidades.
El hecho ocurrió en la madrugada del lunes feriado, cuando la Policía intervino para frenar una gresca en la vía pública. El joven quedó detenido y el orden se restableció rápidamente.