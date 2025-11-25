INDEC publica el nivel de actividad económica de septiembre

Autorizan una nueva ruta aérea entre Buenos Aires y Florianópolis
El Gobierno habilitó a Latam Brasil a operar vuelos regulares entre ambas ciudades. La medida se enmarca en la política de desregulación aerocomercial.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá este martes el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a septiembre, un dato clave porque cierra el tercer trimestre del año y permite proyectar la evolución del Producto Interno Bruto (PIB).
El EMAE es un indicador que adelanta el comportamiento del PIB, cuyas cifras oficiales se informan de manera trimestral. En lo que va del año, el primer trimestre registró un crecimiento del 5,8%, mientras que el segundo avanzó 6,3%. Para el tercero, sin embargo, se espera un porcentaje menor.
Durante julio y agosto la actividad mostró señales de desaceleración. En julio el EMAE creció 3,1% interanual, por debajo del 6,2% observado en junio. La tendencia se profundizó en agosto, con una suba más moderada de 2,4%, según datos del INDEC.
Los analistas explican este freno, en parte, por una base de comparación más amplia, ya que durante el segundo semestre de 2024 la economía había comenzado a repuntar. No obstante, advierten que la expansión aún muestra dificultades para consolidarse.
Con estos resultados, la economía acumuló un crecimiento de 5,2% en los primeros ocho meses del año. Las proyecciones de incremento para 2025, que a comienzos de año se ubicaban por encima del 5%, fueron ajustadas recientemente y rondan ahora el 4%.
