Studebaker, campeón en Sub 14; Sportsman cerró con un valioso tercer puesto

Olimpia y Centenario pegaron primero en las semifinales del Pre-Federal
Los dos equipos ganaron como visitantes ante Club Ciudad y Firmat FBC y quedaron 1-0 arriba en la serie. Ahora buscarán cerrar el pase a la final en casa.
Las categorías Sub 14 de Studebaker y Sportsman tuvieron una jornada destacada: el Verde se consagró campeón y el Blanco obtuvo un sólido tercer lugar tras un emotivo desenlace.Deportes del Sur23/11/2025GASTON PAROLA
Studebaker gritó campeón
La Sub 14 de Studebaker se consagró campeona tras vencer 6-4 al C.E.F. en una final intensa y cargada de emociones.
El equipo cañaseño mostró solidez ofensiva y una gran dinámica colectiva para quedarse con el título.
Los goles fueron convertidos por Francesca Rinaldi (3), Isabella Borrego, Clara Canavese y Tati Quintero, quienes sellaron una actuación determinante para el triunfo.
Sportsman se quedó con el tercer puesto
Por su parte, la Sub 14 de Sportsman terminó en el tercer lugar luego de un vibrante empate 4-4 frente a Club Social Rufino.
Los tantos del equipo fueron obra de Maitena Bosch (2), Martina Tontarelli y Sol Paredes, en un encuentro de ida y vuelta que mantuvo el suspenso hasta el final.
En la definición por penales, Sportsman ganó 3-2, con conversiones de Coty Santin, Maitena Bosch y Mili Herrera. La arquera Uma Wambol tuvo una actuación clave para sostener la serie y asegurar el podio.
Los dos equipos ganaron como visitantes ante Club Ciudad y Firmat FBC y quedaron 1-0 arriba en la serie. Ahora buscarán cerrar el pase a la final en casa.
Las Mamis de Sportsman cerraron una gran temporada y se quedaron con el tercer lugar en el triangular final que definió la Copa de Oro. El título quedó para Club Social Rufino.
Studebaker remontó ante Pueyrredón y forzó un nuevo duelo en Villa Cañás, mientras que Unión y Cultura y Jorge Newbery volvieron a empatar sin goles. Ambos cruces se resolverán en un mano a mano decisivo.
El equipo cañaseño venció 3-2 a Ranqueles en Rufino y finalizó tercero en el Torneo UDC. Franca Bolognese (2) y Helena Balich, de penal, marcaron los goles.
Studebaker perdió por solo un tanto en la cancha del pulga el lunes, pero el domingo juegan de local para un posible tercer encuentro
El boxeador cañaseño disputó una intensa pelea en Labulaye por la categoría Súper Mediano de la Doble PC. A pesar de la derrota por puntos, logró tumbar al campeón local y sumar reconocimiento.
Este lunes, desde las 19.15, la Academia será local ante el Millonario en un duelo determinante por el Torneo Clausura. Facundo Tello será el árbitro del encuentro.
Este lunes, desde las 17, el Malevo recibe al Guapo por los octavos del Torneo Clausura en el Guillermo Laza. Ambos llegan con presente irregular y buscan meterse entre los ocho mejores.
El Tatengue recibe este lunes al Lobo en el estadio 15 de Abril por los octavos del Torneo Clausura, en un duelo clave para seguir en carrera.
La conductora criticó la gala realizada en Miami y apuntó contra la organización, la técnica y la presencia de invitados. Sus mensajes en redes generaron fuerte repercusión.
La acumulación de errores políticos, el deterioro del vínculo con los docentes y recientes fallos administrativos instalaron dentro del oficialismo la idea de que el ministro de Educación atraviesa su etapa final en el gabinete provincial.
El procedimiento tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 8 y terminó con el secuestro de marihuana, cigarrillos artesanales, teléfonos celulares y dinero en efectivo. Los involucrados quedaron a disposición de la Fiscalía.
La Justicia Federal analiza si detrás de los videos eróticos publicados por la oficial Nicole V. existe una estructura organizada de captación y explotación sexual. El abogado denunciante pidió medidas urgentes para preservar pruebas y determinar responsabilidades.
El hecho ocurrió en la madrugada del lunes feriado, cuando la Policía intervino para frenar una gresca en la vía pública. El joven quedó detenido y el orden se restableció rápidamente.