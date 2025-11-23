Studebaker, campeón en Sub 14; Sportsman cerró con un valioso tercer puesto

Studebaker gritó campeón

La Sub 14 de Studebaker se consagró campeona tras vencer 6-4 al C.E.F. en una final intensa y cargada de emociones.

El equipo cañaseño mostró solidez ofensiva y una gran dinámica colectiva para quedarse con el título.

Los goles fueron convertidos por Francesca Rinaldi (3), Isabella Borrego, Clara Canavese y Tati Quintero, quienes sellaron una actuación determinante para el triunfo.

Sportsman se quedó con el tercer puesto

Por su parte, la Sub 14 de Sportsman terminó en el tercer lugar luego de un vibrante empate 4-4 frente a Club Social Rufino.

Los tantos del equipo fueron obra de Maitena Bosch (2), Martina Tontarelli y Sol Paredes, en un encuentro de ida y vuelta que mantuvo el suspenso hasta el final.

En la definición por penales, Sportsman ganó 3-2, con conversiones de Coty Santin, Maitena Bosch y Mili Herrera. La arquera Uma Wambol tuvo una actuación clave para sostener la serie y asegurar el podio.