Sportsman finalizó en el tercer puesto de la Copa de Oro de Mamis Hockey

Las Mamis de Sportsman completaron su participación en el certamen anual con un destacado tercer puesto general, tras disputar el triangular final junto a Club Social Rufino y Jockey Club Venado Tuerto, los tres equipos clasificados a la Copa de Oro luego de la fase regular.

Durante las 16 fechas iniciales, el equipo cañaseño tuvo una campaña sólida, logrando 6 triunfos, 6 empates y 4 derrotas, con 24 puntos que le permitieron acceder al grupo de privilegio.

Cómo fue el triangular final

El cuadrante decisivo se disputó en dos jornadas:

📍 Fecha 1 – en Jockey Club VT (02/11/2025)

Jockey Club VT 2–3 Club Social Rufino

Sportsman 0–3 Jockey Club VT

Club Social Rufino 0–0 Sportsman

📍 Fecha 2 – en Club Social Rufino (23/11/2025)

Jockey Club VT 1–2 Club Social Rufino

Sportsman 0–1 Jockey Club VT

Club Social Rufino 2–0 Sportsman

Con estos resultados, la tabla final quedó así:

1º Club Social Rufino – 10 pts

2º Jockey Club VT – 6 pts

3º Sportsman – 1 pt

Club Social Rufino se consagró campeón mostrando regularidad y aprovechando cada oportunidad. Sportsman, pese a no haber conseguido victorias en el triangular, logró competir de igual a igual y cerró un año positivo.

El cuadro del descenso

En la parte baja, los equipos que disputaron la permanencia fueron Newbery Rufino, Centenario “B” y Ranqueles, jugando un triangular aparte. Finalmente:

Newbery Rufino aseguró la permanencia (8 pts).

Centenario “B” también se mantuvo en la categoría (5 pts).

Ranqueles descendió tras finalizar sin puntos.