Sportsman finalizó en el tercer puesto de la Copa de Oro de Mamis Hockey

Las Mamis de Sportsman completaron su participación en el certamen anual con un destacado tercer puesto general, tras disputar el triangular final junto a Club Social Rufino y Jockey Club Venado Tuerto, los tres equipos clasificados a la Copa de Oro luego de la fase regular.
Durante las 16 fechas iniciales, el equipo cañaseño tuvo una campaña sólida, logrando 6 triunfos, 6 empates y 4 derrotas, con 24 puntos que le permitieron acceder al grupo de privilegio.
Cómo fue el triangular final
El cuadrante decisivo se disputó en dos jornadas:
📍 Fecha 1 – en Jockey Club VT (02/11/2025)
Jockey Club VT 2–3 Club Social Rufino
Sportsman 0–3 Jockey Club VT
Club Social Rufino 0–0 Sportsman
📍 Fecha 2 – en Club Social Rufino (23/11/2025)
Jockey Club VT 1–2 Club Social Rufino
Sportsman 0–1 Jockey Club VT
Club Social Rufino 2–0 Sportsman
Con estos resultados, la tabla final quedó así:
1º Club Social Rufino – 10 pts
2º Jockey Club VT – 6 pts
3º Sportsman – 1 pt
Club Social Rufino se consagró campeón mostrando regularidad y aprovechando cada oportunidad. Sportsman, pese a no haber conseguido victorias en el triangular, logró competir de igual a igual y cerró un año positivo.
El cuadro del descenso
En la parte baja, los equipos que disputaron la permanencia fueron Newbery Rufino, Centenario “B” y Ranqueles, jugando un triangular aparte. Finalmente:
Newbery Rufino aseguró la permanencia (8 pts).
Centenario “B” también se mantuvo en la categoría (5 pts).
Ranqueles descendió tras finalizar sin puntos.
Los dos equipos ganaron como visitantes ante Club Ciudad y Firmat FBC y quedaron 1-0 arriba en la serie. Ahora buscarán cerrar el pase a la final en casa.
