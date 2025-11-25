Doncic lideró otro triunfo de los Lakers, Thunder y Suns estiran su buen momento

Partidos de hoy en la Champions League: horarios y TV
La quinta fecha de la Champions ofrece nueve partidos clave en el nuevo formato con 36 equipos. Repasá cruces, horarios y dónde ver cada encuentro.
El esloveno volvió a ser figura en la victoria 108-106 frente a Utah. Oklahoma City sumó su noveno festejo seguido y Phoenix mantiene su gran racha en la NBA.Deportes25/11/2025GASTON PAROLA
Luka Doncic marca el camino en Los Ángeles
Los Angeles Lakers volvieron a festejar en la NBA con una nueva actuación determinante de Luka Doncic, que aportó 33 puntos, 11 rebotes y 8 asistencias en la victoria 108-106 como visitantes ante Utah Jazz en Salt Lake City.
El esloveno fue protagonista a lo largo de la noche y dejó una jugada destacada en el segundo cuarto: un robo sobre Kevin Love que derivó en un alley-oop para Jaxon Hayes. LeBron James, en su segundo partido de la temporada, sumó 17 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias. Con este resultado, los Lakers alcanzaron un registro de 12-4, compartiendo el segundo puesto del Oeste con Denver.
Thunder, imparable en el Oeste
En Oklahoma, Shai Gilgeous-Alexander volvió a ser decisivo con 37 puntos, 7 asistencias y 5 rebotes en el cómodo 122-95 ante Portland. Oklahoma City Thunder acumula nueve triunfos consecutivos y ostenta el mejor récord de la NBA: 17-1. Ajay Mitchell aportó otros 20 tantos desde el banco.
Los Suns sostienen su levantada
Phoenix Suns superó 111-102 a San Antonio Spurs, que no contó con Victor Wembanyama. El equipo de Arizona hilvanó su décimo triunfo en los últimos doce partidos, con Dillon Brooks (25 puntos) y Devin Booker (24) como máximos anotadores.
El resto de la jornada
En Cleveland, Donovan Mitchell lideró a los Cavaliers con 37 puntos en el 120-105 frente a Los Angeles Clippers. Kawhi Leonard regresó con 20 puntos y James Harden aportó 19, pero no fue suficiente ante la efectividad local.
Miami Heat celebró su cuarto triunfo consecutivo al vencer 127-117 a Philadelphia 76ers, con 22 puntos de Jaime Jáquez Jr. y 32 de Norman Powell.
Boston Celtics dejó atrás la caída ante los Nets con un contundente 138-129 frente a Orlando Magic, impulsado por los 35 puntos de Jaylen Brown.
Toronto Raptors llegó a su séptima victoria al hilo al superar 119-109 a Brooklyn Nets, mientras que Atlanta Hawks derrotó 113-110 a Charlotte Hornets con una destacada producción de Jalen Johnson (28 puntos, 11 asistencias y 8 rebotes).
El equipo de Insúa ganó 1-0 en el Guillermo Laza con un gol agónico de Nicolás Blandi, tras jugar más de media hora con un hombre menos. Ahora espera por Unión o Gimnasia.
El colombiano está suspendido y no podrá jugar el duelo de líderes en Londres. Su ausencia llega en un momento clave para Bayern y corta una rivalidad que nació en Inglaterra.
El Lobo se impuso 2-1 en Santa Fe con goles de Manuel Panaro y Enzo Martínez. Ahora enfrentará a Barracas Central en los cuartos de final.
Los Blues y el conjunto catalán se enfrentan hoy en Londres con el objetivo de sumar tres puntos y acercarse a la clasificación a octavos de final.
El Tesorero de la AFA respondió con un mensaje enigmático al gesto de Estudiantes, que dio la espalda en el pasillo a Rosario Central. El Tribunal de Disciplina pidió descargos.
Este lunes, desde las 19.15, la Academia será local ante el Millonario en un duelo determinante por el Torneo Clausura. Facundo Tello será el árbitro del encuentro.
Este lunes, desde las 17, el Malevo recibe al Guapo por los octavos del Torneo Clausura en el Guillermo Laza. Ambos llegan con presente irregular y buscan meterse entre los ocho mejores.
El Tatengue recibe este lunes al Lobo en el estadio 15 de Abril por los octavos del Torneo Clausura, en un duelo clave para seguir en carrera.
La conductora criticó la gala realizada en Miami y apuntó contra la organización, la técnica y la presencia de invitados. Sus mensajes en redes generaron fuerte repercusión.
La acumulación de errores políticos, el deterioro del vínculo con los docentes y recientes fallos administrativos instalaron dentro del oficialismo la idea de que el ministro de Educación atraviesa su etapa final en el gabinete provincial.
El procedimiento tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 8 y terminó con el secuestro de marihuana, cigarrillos artesanales, teléfonos celulares y dinero en efectivo. Los involucrados quedaron a disposición de la Fiscalía.
La Justicia Federal analiza si detrás de los videos eróticos publicados por la oficial Nicole V. existe una estructura organizada de captación y explotación sexual. El abogado denunciante pidió medidas urgentes para preservar pruebas y determinar responsabilidades.
El hecho ocurrió en la madrugada del lunes feriado, cuando la Policía intervino para frenar una gresca en la vía pública. El joven quedó detenido y el orden se restableció rápidamente.