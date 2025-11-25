Doncic lideró otro triunfo de los Lakers, Thunder y Suns estiran su buen momento

Luka Doncic marca el camino en Los Ángeles

Los Angeles Lakers volvieron a festejar en la NBA con una nueva actuación determinante de Luka Doncic, que aportó 33 puntos, 11 rebotes y 8 asistencias en la victoria 108-106 como visitantes ante Utah Jazz en Salt Lake City.

El esloveno fue protagonista a lo largo de la noche y dejó una jugada destacada en el segundo cuarto: un robo sobre Kevin Love que derivó en un alley-oop para Jaxon Hayes. LeBron James, en su segundo partido de la temporada, sumó 17 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias. Con este resultado, los Lakers alcanzaron un registro de 12-4, compartiendo el segundo puesto del Oeste con Denver.

Thunder, imparable en el Oeste

En Oklahoma, Shai Gilgeous-Alexander volvió a ser decisivo con 37 puntos, 7 asistencias y 5 rebotes en el cómodo 122-95 ante Portland. Oklahoma City Thunder acumula nueve triunfos consecutivos y ostenta el mejor récord de la NBA: 17-1. Ajay Mitchell aportó otros 20 tantos desde el banco.

Los Suns sostienen su levantada

Phoenix Suns superó 111-102 a San Antonio Spurs, que no contó con Victor Wembanyama. El equipo de Arizona hilvanó su décimo triunfo en los últimos doce partidos, con Dillon Brooks (25 puntos) y Devin Booker (24) como máximos anotadores.

El resto de la jornada

En Cleveland, Donovan Mitchell lideró a los Cavaliers con 37 puntos en el 120-105 frente a Los Angeles Clippers. Kawhi Leonard regresó con 20 puntos y James Harden aportó 19, pero no fue suficiente ante la efectividad local.

Miami Heat celebró su cuarto triunfo consecutivo al vencer 127-117 a Philadelphia 76ers, con 22 puntos de Jaime Jáquez Jr. y 32 de Norman Powell.

Boston Celtics dejó atrás la caída ante los Nets con un contundente 138-129 frente a Orlando Magic, impulsado por los 35 puntos de Jaylen Brown.

Toronto Raptors llegó a su séptima victoria al hilo al superar 119-109 a Brooklyn Nets, mientras que Atlanta Hawks derrotó 113-110 a Charlotte Hornets con una destacada producción de Jalen Johnson (28 puntos, 11 asistencias y 8 rebotes).