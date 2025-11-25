Toviggino volvió a apuntar contra Estudiantes tras el polémico pasillo

La controversia por el reconocimiento a Rosario Central como “Campeón de Liga” sumó un nuevo capítulo este lunes. Tras el pasillo de espaldas realizado por Estudiantes en el partido del domingo, Pablo Toviggino, Tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, volvió a expresarse en redes sociales con fuertes mensajes dirigidos al club platense y, en particular, a Juan Sebastián Verón.

La disputa se originó luego de que Estudiantes cuestionara públicamente la designación del título de Central en la reunión del Comité Ejecutivo, asegurando que no hubo una votación formal. Frente a esa postura, Toviggino respondió en X con un mensaje directo a Verón: “Sir Sir Sir! No podías quedarte atrás, tenías que ser parte de la campaña mediática de desestabilización y terrorismo contra la AFA y sus Dirigentes”.

Más tarde, el dirigente publicó otro posteo acompañado del comunicado oficial que fijaba la obligatoriedad del pasillo: “Que 2026 te/nos espera. Cuídate mucho, Boina multicolor. Ahora a cumplir el Reglamento”. Finalmente, al producirse el ingreso de los equipos, los jugadores de Estudiantes se dieron vuelta mientras Central salía al campo, una imagen que rápidamente se viralizó.

Este lunes, Toviggino volvió a la carga al citar el aforismo jurídico “Nemo auditur propriam turpitudinem allegans”, cuya traducción es “nadie puede beneficiarse de su propia torpeza”, en clara referencia al accionar del Pincha.

El árbitro del partido, Pablo Dóvalo, confirmó que informará la situación. “Me dieron instrucciones de cómo debía hacerse el pasillo. Al observarlo, no vi que haya sido de esa manera”, señaló. El Tribunal de Disciplina notificó que el capitán Santiago Núñez y los jugadores titulares cuentan con 48 horas para presentar su descargo sobre el eventual incumplimiento del Boletín Oficial del 12 de febrero de 2025, que establece que los protagonistas deben permanecer de frente y sin alterar el protocolo.

La situación continuará siendo evaluada por la AFA mientras se aguardan las respuestas formales del plantel de Estudiantes.