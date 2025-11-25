Olimpia y Centenario pegaron primero en las semifinales del Pre-Federal

Sportsman finalizó en el tercer puesto de la Copa de Oro de Mamis Hockey
Las semifinales del Torneo Clausura Pre-Federal de la Asociación Venadense de Básquet comenzaron este domingo con un dato contundente: las dos victorias fueron visitantes. Olimpia BBC y Centenario hicieron pesar su jerarquía, se pusieron 1-0 en sus series y ahora tendrán la posibilidad de definir como locales.
Olimpia, firme en su camino al tricampeonato
En el estadio Giocondo Semprini, Olimpia BBC, líder de la fase regular, superó con claridad a Club Ciudad por 80-59. El “Rojo” volvió a mostrar un nivel sólido, apoyado en el juego interno de Facundo Varela (20 puntos) y Manuel García (11), y la efectividad de Ignacio Eder, autor de 23 puntos.
Ciudad no contó con Simón Sagardía —ausente por un accidente— ni con Franco Montemagio, recientemente incorporado a Ciclista Juninense para disputar la Liga Argentina. Pese a un inicio favorable, el local sufrió para sostener el ritmo y quedó rápidamente en desventaja. Olimpia dominó el primer cuarto (25-13), mantuvo el control en el segundo (17-16) y sentenció el partido en el tercero con pasajes de alto goleo.
La visita administró la diferencia en el tramo final para sellar un triunfo claro y dar un paso importante hacia una nueva final.
Síntesis:
Club Ciudad (59): Ozcoidi 0, Cuello Rosso 0, Hauscarriague 6, Magnabosco 2, Barroso 17, Sagardía 13, Saucedo 6, Álvarez Lamas 6, Quiroga 3, Navarra 0, Bochino 6. DT: Mariano Bozzoni.
Olimpia BBC (80): Cortes 0, S. García 2, Amaya 0, Caviasso 0, Varela 20, Eder 23, Palacios 9, Ravera 9, Bazzetti 6, Cinquini 0, M. García 11, Meglia 0. DT: Andrés Rodríguez.
Parciales: 13-25, 16-17 (29-42), 21-23 (50-65), 9-15 (59-80).
Estadio: Giocondo Semprini, Venado Tuerto.
Arbitraje: Coso, Morande y Pérez.
Centenario golpeó en Firmat y tomó ventaja
En La Caldera, Centenario impuso condiciones desde el arranque y venció a Firmat FBC por 89-72, apoyado en un rendimiento colectivo parejo y en la jerarquía de su plantel. La “Fiebre” dominó el primer cuarto (25-16), mantuvo la diferencia en el segundo (20-20) y terminó de quebrar el partido en el tercero gracias a la producción de Farid Celador y Lucio Castellani.
Con la serie 1-0, el equipo de Fernando Aguilar tendrá ahora la posibilidad de definir en su cancha y buscar el pase a la final del Clausura.
Síntesis:
Firmat FBC (72): Arcangioli 0, Zenteno 6, Lescano 0, Ayunta 20, Teglia 0, Lyonnet 3, Varani 6, Cabrera 17, Turrini 0, Iñíguez 13, Najul 7, Rimoldi 0. DT: Miraglia.
Centenario (89): Ruíz 8, Cardona 6, Gómez 9, Angeleri 0, Kusnier 14, Soria 0, Forconi 2, Celador 13, Castellani 14, Aristu 3, Zalio 10, Jordán 10. DT: Aguilar.
Parciales: 16-25, 20-20 (36-45), 19-24 (55-69), 17-20 (72-89).
Estadio: La Caldera, Firmat.
Arbitraje: Abelardo, Dall Cole y Pereyra.
Con estos resultados, tanto Olimpia como Centenario quedaron a un triunfo de disputar la gran final del Pre-Federal.
Las Mamis de Sportsman cerraron una gran temporada y se quedaron con el tercer lugar en el triangular final que definió la Copa de Oro. El título quedó para Club Social Rufino.
Studebaker remontó ante Pueyrredón y forzó un nuevo duelo en Villa Cañás, mientras que Unión y Cultura y Jorge Newbery volvieron a empatar sin goles. Ambos cruces se resolverán en un mano a mano decisivo.
El equipo cañaseño venció 3-2 a Ranqueles en Rufino y finalizó tercero en el Torneo UDC. Franca Bolognese (2) y Helena Balich, de penal, marcaron los goles.
Las categorías Sub 14 de Studebaker y Sportsman tuvieron una jornada destacada: el Verde se consagró campeón y el Blanco obtuvo un sólido tercer lugar tras un emotivo desenlace.
Studebaker perdió por solo un tanto en la cancha del pulga el lunes, pero el domingo juegan de local para un posible tercer encuentro
El boxeador cañaseño disputó una intensa pelea en Labulaye por la categoría Súper Mediano de la Doble PC. A pesar de la derrota por puntos, logró tumbar al campeón local y sumar reconocimiento.
Este lunes, desde las 19.15, la Academia será local ante el Millonario en un duelo determinante por el Torneo Clausura. Facundo Tello será el árbitro del encuentro.
Este lunes, desde las 17, el Malevo recibe al Guapo por los octavos del Torneo Clausura en el Guillermo Laza. Ambos llegan con presente irregular y buscan meterse entre los ocho mejores.
El Tatengue recibe este lunes al Lobo en el estadio 15 de Abril por los octavos del Torneo Clausura, en un duelo clave para seguir en carrera.
La conductora criticó la gala realizada en Miami y apuntó contra la organización, la técnica y la presencia de invitados. Sus mensajes en redes generaron fuerte repercusión.
La acumulación de errores políticos, el deterioro del vínculo con los docentes y recientes fallos administrativos instalaron dentro del oficialismo la idea de que el ministro de Educación atraviesa su etapa final en el gabinete provincial.
El procedimiento tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 8 y terminó con el secuestro de marihuana, cigarrillos artesanales, teléfonos celulares y dinero en efectivo. Los involucrados quedaron a disposición de la Fiscalía.
La Justicia Federal analiza si detrás de los videos eróticos publicados por la oficial Nicole V. existe una estructura organizada de captación y explotación sexual. El abogado denunciante pidió medidas urgentes para preservar pruebas y determinar responsabilidades.
El hecho ocurrió en la madrugada del lunes feriado, cuando la Policía intervino para frenar una gresca en la vía pública. El joven quedó detenido y el orden se restableció rápidamente.