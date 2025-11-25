Olimpia y Centenario pegaron primero en las semifinales del Pre-Federal

Las semifinales del Torneo Clausura Pre-Federal de la Asociación Venadense de Básquet comenzaron este domingo con un dato contundente: las dos victorias fueron visitantes. Olimpia BBC y Centenario hicieron pesar su jerarquía, se pusieron 1-0 en sus series y ahora tendrán la posibilidad de definir como locales.

Olimpia, firme en su camino al tricampeonato

En el estadio Giocondo Semprini, Olimpia BBC, líder de la fase regular, superó con claridad a Club Ciudad por 80-59. El “Rojo” volvió a mostrar un nivel sólido, apoyado en el juego interno de Facundo Varela (20 puntos) y Manuel García (11), y la efectividad de Ignacio Eder, autor de 23 puntos.

Ciudad no contó con Simón Sagardía —ausente por un accidente— ni con Franco Montemagio, recientemente incorporado a Ciclista Juninense para disputar la Liga Argentina. Pese a un inicio favorable, el local sufrió para sostener el ritmo y quedó rápidamente en desventaja. Olimpia dominó el primer cuarto (25-13), mantuvo el control en el segundo (17-16) y sentenció el partido en el tercero con pasajes de alto goleo.

La visita administró la diferencia en el tramo final para sellar un triunfo claro y dar un paso importante hacia una nueva final.

Síntesis:

Club Ciudad (59): Ozcoidi 0, Cuello Rosso 0, Hauscarriague 6, Magnabosco 2, Barroso 17, Sagardía 13, Saucedo 6, Álvarez Lamas 6, Quiroga 3, Navarra 0, Bochino 6. DT: Mariano Bozzoni.

Olimpia BBC (80): Cortes 0, S. García 2, Amaya 0, Caviasso 0, Varela 20, Eder 23, Palacios 9, Ravera 9, Bazzetti 6, Cinquini 0, M. García 11, Meglia 0. DT: Andrés Rodríguez.

Parciales: 13-25, 16-17 (29-42), 21-23 (50-65), 9-15 (59-80).

Estadio: Giocondo Semprini, Venado Tuerto.

Arbitraje: Coso, Morande y Pérez.

Centenario golpeó en Firmat y tomó ventaja

En La Caldera, Centenario impuso condiciones desde el arranque y venció a Firmat FBC por 89-72, apoyado en un rendimiento colectivo parejo y en la jerarquía de su plantel. La “Fiebre” dominó el primer cuarto (25-16), mantuvo la diferencia en el segundo (20-20) y terminó de quebrar el partido en el tercero gracias a la producción de Farid Celador y Lucio Castellani.

Con la serie 1-0, el equipo de Fernando Aguilar tendrá ahora la posibilidad de definir en su cancha y buscar el pase a la final del Clausura.

Síntesis:

Firmat FBC (72): Arcangioli 0, Zenteno 6, Lescano 0, Ayunta 20, Teglia 0, Lyonnet 3, Varani 6, Cabrera 17, Turrini 0, Iñíguez 13, Najul 7, Rimoldi 0. DT: Miraglia.

Centenario (89): Ruíz 8, Cardona 6, Gómez 9, Angeleri 0, Kusnier 14, Soria 0, Forconi 2, Celador 13, Castellani 14, Aristu 3, Zalio 10, Jordán 10. DT: Aguilar.

Parciales: 16-25, 20-20 (36-45), 19-24 (55-69), 17-20 (72-89).

Estadio: La Caldera, Firmat.

Arbitraje: Abelardo, Dall Cole y Pereyra.

Con estos resultados, tanto Olimpia como Centenario quedaron a un triunfo de disputar la gran final del Pre-Federal.