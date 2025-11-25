ANSES: quiénes cobran hoy lunes 25 de noviembre

ANSES continúa este lunes con el calendario de pagos de noviembre. Jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones podrán cobrar según terminación de DNI y tipo de prestación.

Economía25/11/2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
ANSES inicia el pago de jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo para documentos terminados en 2 y 3 este 25 de noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retoma este lunes 25 de noviembre el cronograma de pagos correspondiente al mes en curso. Como cada mes, las fechas están organizadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tipo de prestación.
Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo
Hoy cobran los jubilados y pensionados cuyos haberes superan el monto mínimo y tienen DNI finalizados en 2 y 3.
Este tramo del calendario se extiende desde el 20 hasta el 28 de noviembre, con el objetivo de ordenar el flujo de atención bancaria en todo el país.

El haber mínimo vigente para noviembre es de $333.150, al que se suma un bono extraordinario de $70.000 para quienes no superan el ingreso total de $403.150. Este refuerzo continúa aplicándose de manera automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Plan de Desempleo 1
Los titulares del Plan de Desempleo 1 con DNI finalizados en 2 y 3 también reciben hoy su prestación mensual. Este programa está dirigido a personas que quedaron desempleadas tras trabajar en relación de dependencia y cumplen con los requisitos legales.

Asignaciones por Matrimonio, Adopción y Nacimiento
Entre el 12 de noviembre y el 10 de diciembre se paga el monto único por Matrimonio, Adopción y Nacimiento. Durante este período, los beneficiarios pueden cobrar sin segmentación por terminación de DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Las Asignaciones Familiares correspondientes a Pensiones No Contributivas continúan disponibles hasta el 10 de diciembre, también sin distinción por documento.

Montos actualizados de jubilaciones y pensiones
Jubilación mínima: $333.150
Bono extraordinario: $70.000
Ingreso total mínimo: $403.150
PUAM: $266.520
Pensiones No Contributivas: $233.252
Haber máximo: $2.241.788,48
El esquema de aumentos se ajusta mensualmente por inflación, según el Índice de Precios al Consumidor de dos meses previos, tal como establece el DNU 274/24.

Asignaciones de noviembre
AUH por hijo: $120.066 (se cobran $95.958 por retención del 20%)
AUH por discapacidad: $389.808
Asignación Universal por Embarazo: $120.066
Asignación Familiar por hijo (trabajadores en relación de dependencia, tramo 1): $59.862
Ayuda escolar anual: $42.922
Nacimiento: $69.776
Adopción: $417.197
Complemento por leche (menores de 3 años): $40.000
Los titulares pueden consultar el calendario completo a través de Mi ANSES, en la web oficial del organismo o mediante la aplicación móvil.

