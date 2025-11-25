ANSES: quiénes cobran hoy lunes 25 de noviembre

Autorizan una nueva ruta aérea entre Buenos Aires y Florianópolis
El Gobierno habilitó a Latam Brasil a operar vuelos regulares entre ambas ciudades. La medida se enmarca en la política de desregulación aerocomercial.
ANSES continúa este lunes con el calendario de pagos de noviembre. Jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones podrán cobrar según terminación de DNI y tipo de prestación.Economía25/11/2025SOFIA ZANOTTI
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retoma este lunes 25 de noviembre el cronograma de pagos correspondiente al mes en curso. Como cada mes, las fechas están organizadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tipo de prestación.
Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo
Hoy cobran los jubilados y pensionados cuyos haberes superan el monto mínimo y tienen DNI finalizados en 2 y 3.
Este tramo del calendario se extiende desde el 20 hasta el 28 de noviembre, con el objetivo de ordenar el flujo de atención bancaria en todo el país.
El haber mínimo vigente para noviembre es de $333.150, al que se suma un bono extraordinario de $70.000 para quienes no superan el ingreso total de $403.150. Este refuerzo continúa aplicándose de manera automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales.
Plan de Desempleo 1
Los titulares del Plan de Desempleo 1 con DNI finalizados en 2 y 3 también reciben hoy su prestación mensual. Este programa está dirigido a personas que quedaron desempleadas tras trabajar en relación de dependencia y cumplen con los requisitos legales.
Asignaciones por Matrimonio, Adopción y Nacimiento
Entre el 12 de noviembre y el 10 de diciembre se paga el monto único por Matrimonio, Adopción y Nacimiento. Durante este período, los beneficiarios pueden cobrar sin segmentación por terminación de DNI.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Las Asignaciones Familiares correspondientes a Pensiones No Contributivas continúan disponibles hasta el 10 de diciembre, también sin distinción por documento.
Montos actualizados de jubilaciones y pensiones
Jubilación mínima: $333.150
Bono extraordinario: $70.000
Ingreso total mínimo: $403.150
PUAM: $266.520
Pensiones No Contributivas: $233.252
Haber máximo: $2.241.788,48
El esquema de aumentos se ajusta mensualmente por inflación, según el Índice de Precios al Consumidor de dos meses previos, tal como establece el DNU 274/24.
Asignaciones de noviembre
AUH por hijo: $120.066 (se cobran $95.958 por retención del 20%)
AUH por discapacidad: $389.808
Asignación Universal por Embarazo: $120.066
Asignación Familiar por hijo (trabajadores en relación de dependencia, tramo 1): $59.862
Ayuda escolar anual: $42.922
Nacimiento: $69.776
Adopción: $417.197
Complemento por leche (menores de 3 años): $40.000
Los titulares pueden consultar el calendario completo a través de Mi ANSES, en la web oficial del organismo o mediante la aplicación móvil.
El Gobierno habilitó a Latam Brasil a operar vuelos regulares entre ambas ciudades. La medida se enmarca en la política de desregulación aerocomercial.
El organismo dará a conocer el EMAE de septiembre, dato que completa el desempeño del tercer trimestre y permite anticipar la evolución del PIB.
Informes del Congreso estadounidense advierten sobre prácticas comerciales de China y su impacto en la Argentina, desde subsidios estatales hasta violaciones de propiedad intelectual.
La falta de precisiones sobre cómo se fortalecerán las reservas del Banco Central mantiene en alerta a los inversores. El riesgo país continúa elevado y persisten dudas sobre el regreso a los mercados de deuda.
El ministro de Economía explicó que la operación era opcional y que fue desestimada por la mejora en las condiciones del mercado tras las elecciones. Aseguró que avanzar sin ese refuerzo “es una mejor señal”.
El Ministerio de Economía busca renovar vencimientos por $14,5 billones el próximo miércoles y aplicó cambios en encajes y tasas para asegurar la demanda de los bancos.
Este lunes, desde las 19.15, la Academia será local ante el Millonario en un duelo determinante por el Torneo Clausura. Facundo Tello será el árbitro del encuentro.
Este lunes, desde las 17, el Malevo recibe al Guapo por los octavos del Torneo Clausura en el Guillermo Laza. Ambos llegan con presente irregular y buscan meterse entre los ocho mejores.
El Tatengue recibe este lunes al Lobo en el estadio 15 de Abril por los octavos del Torneo Clausura, en un duelo clave para seguir en carrera.
La conductora criticó la gala realizada en Miami y apuntó contra la organización, la técnica y la presencia de invitados. Sus mensajes en redes generaron fuerte repercusión.
La acumulación de errores políticos, el deterioro del vínculo con los docentes y recientes fallos administrativos instalaron dentro del oficialismo la idea de que el ministro de Educación atraviesa su etapa final en el gabinete provincial.
El procedimiento tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 8 y terminó con el secuestro de marihuana, cigarrillos artesanales, teléfonos celulares y dinero en efectivo. Los involucrados quedaron a disposición de la Fiscalía.
La Justicia Federal analiza si detrás de los videos eróticos publicados por la oficial Nicole V. existe una estructura organizada de captación y explotación sexual. El abogado denunciante pidió medidas urgentes para preservar pruebas y determinar responsabilidades.
El hecho ocurrió en la madrugada del lunes feriado, cuando la Policía intervino para frenar una gresca en la vía pública. El joven quedó detenido y el orden se restableció rápidamente.