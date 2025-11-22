Caputo confirmó que el Gobierno descartó el préstamo de US$20.000 millones

El ministro de Economía, Luis Caputo, aclaró a través de sus redes sociales la situación del préstamo de US$20.000 millones que había sido mencionado semanas atrás como una posible herramienta de apoyo financiero. Según indicó, la decisión de no avanzar con esa línea de crédito fue tomada por el propio Gobierno ante la reacción positiva que mostraron los mercados después de las elecciones.

La propuesta formaba parte de una operación de manejo de pasivos que se evaluaba con el respaldo de Estados Unidos, junto a la participación del asesor financiero Scott Bessent. El objetivo era disponer de un refuerzo en caso de que la transición económica lo requiriera.

Caputo respondió a un video de una entrevista realizada en octubre, donde había confirmado que se trabajaba en “otra facilidad por otros 20.000 millones”. En su mensaje, remarcó que la ayuda era opcional y que finalmente “se desistió” porque la economía mostraba mejores señales que las previstas.

De esta manera, el ministro buscó diferenciarse de las versiones publicadas por The Wall Street Journal y otros medios internacionales, que atribuían la suspensión del plan a la negativa de bancos privados a otorgar las garantías necesarias.

“Post elecciones, dado que los mercados reaccionaron muy favorablemente, nos parece que es mejor señal poder hacer lo que estábamos considerando, sin esa ayuda adicional”, escribió Caputo en X. Con esta postura, Economía apunta a mostrar fortaleza y autonomía en la previa del fin de semana largo con feriado cambiario.