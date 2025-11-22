Caputo confirmó que el Gobierno descartó el préstamo de US$20.000 millones

Caputo ajusta medidas antes de una licitación clave del Tesoro
El Ministerio de Economía busca renovar vencimientos por $14,5 billones el próximo miércoles y aplicó cambios en encajes y tasas para asegurar la demanda de los bancos.
El ministro de Economía explicó que la operación era opcional y que fue desestimada por la mejora en las condiciones del mercado tras las elecciones. Aseguró que avanzar sin ese refuerzo “es una mejor señal”.Economía22/11/2025SOFIA ZANOTTI
El ministro de Economía, Luis Caputo, aclaró a través de sus redes sociales la situación del préstamo de US$20.000 millones que había sido mencionado semanas atrás como una posible herramienta de apoyo financiero. Según indicó, la decisión de no avanzar con esa línea de crédito fue tomada por el propio Gobierno ante la reacción positiva que mostraron los mercados después de las elecciones.
La propuesta formaba parte de una operación de manejo de pasivos que se evaluaba con el respaldo de Estados Unidos, junto a la participación del asesor financiero Scott Bessent. El objetivo era disponer de un refuerzo en caso de que la transición económica lo requiriera.
Caputo respondió a un video de una entrevista realizada en octubre, donde había confirmado que se trabajaba en “otra facilidad por otros 20.000 millones”. En su mensaje, remarcó que la ayuda era opcional y que finalmente “se desistió” porque la economía mostraba mejores señales que las previstas.
De esta manera, el ministro buscó diferenciarse de las versiones publicadas por The Wall Street Journal y otros medios internacionales, que atribuían la suspensión del plan a la negativa de bancos privados a otorgar las garantías necesarias.
“Post elecciones, dado que los mercados reaccionaron muy favorablemente, nos parece que es mejor señal poder hacer lo que estábamos considerando, sin esa ayuda adicional”, escribió Caputo en X. Con esta postura, Economía apunta a mostrar fortaleza y autonomía en la previa del fin de semana largo con feriado cambiario.
El Ministerio de Economía busca renovar vencimientos por $14,5 billones el próximo miércoles y aplicó cambios en encajes y tasas para asegurar la demanda de los bancos.
Jubilados y pensionados recibirán haberes actualizados, refuerzo de $70.000 y el medio aguinaldo. El organismo ya difundió el calendario completo de pagos.
Las mediciones privadas anticipan un nuevo registro inflacionario por encima del 2% en noviembre. La suba de alimentos y servicios llevó al Banco Central a ralentizar su plan de remonetización de la economía.
El congelamiento del bono de $70.000 profundizó la pérdida de ingresos en octubre. Analistas advierten que el deterioro podría continuar si no se actualiza el monto.
Los mandatarios provinciales elevaron una lista de pedidos a la Casa Rosada para modificar puntos sensibles del proyecto oficial. Reclaman avales para endeudamiento externo, fondos previsionales y actualizaciones en subsidios y coparticipación.
Las colocaciones de empresas y provincias superaron los USD 3.500 millones en noviembre, con sobresuscripciones constantes y tasas cercanas al 8% anual. El contexto abre una ventana de financiamiento para el país.
El DT marcó cuatro puestos clave para el próximo año en medio de un cierre de temporada complejo y con varias salidas previstas en el plantel.
Fluminense venció 2-1 a Flamengo en el Maracaná por la fecha 34 del Brasileirao, con un golazo del ex Boca Luciano Acosta y un error decisivo del arquero argentino Agustín Rossi.
Los 40 equipos del torneo organizado por Sergio “Kun” Agüero completaron la primera etapa y ya están definidos los clasificados, tras cuatro fechas cargadas de figuras y partidos vibrantes.
La AFA confirmó cambios en el formato de la Copa Argentina 2026, con el debut del VAR desde octavos de final y un calendario diferenciado según la participación internacional de los equipos.
El delantero colombiano publicó un mensaje de despedida en Instagram, pero desde la Lepra aclararon que su salida aún no está definida. Su continuidad, de todos modos, parece complicada.
La Fórmula 1 disputa este sábado la clasificación del Gran Premio de Las Vegas, con Lando Norris liderando el campeonato y Franco Colapinto presente en Alpine. Conocé horarios y opciones para verla en Argentina.
Por primera vez desde octubre, el tipo de cambio oficial minorista quedó por encima del dólar blue, en una jornada marcada por subas financieras y menor tasa del BCRA.
El Ejecutivo evalúa oficializar la convocatoria antes del 10 de diciembre, en medio de la renovación legislativa y la definición del calendario parlamentario para el verano.