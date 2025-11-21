Caputo ajusta medidas antes de una licitación clave del Tesoro

Anses confirmó aumentos, bono y aguinaldo para diciembre
Jubilados y pensionados recibirán haberes actualizados, refuerzo de $70.000 y el medio aguinaldo. El organismo ya difundió el calendario completo de pagos.
El Ministerio de Economía busca renovar vencimientos por $14,5 billones el próximo miércoles y aplicó cambios en encajes y tasas para asegurar la demanda de los bancos.Economía21/11/2025SOFIA ZANOTTI
El equipo económico encabezado por el ministro de Economía, Luis Caputo, avanza en una serie de medidas orientadas a sostener la licitación del próximo miércoles, en la que deberá renovar vencimientos por alrededor de $14,5 billones. La operación es considerada una de las más relevantes de la última parte del año por el volumen comprometido y su impacto en el mercado financiero.
Caputo trabaja junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausilli, y el secretario de Finanzas, Alejandro Lew, en un esquema que permita mejorar las condiciones de refinanciamiento. A comienzos de esta semana, el Tesoro y el Banco Central concretaron un canje de títulos que reducirá en unos $2 billones el monto final a enfrentar en la subasta, lo que representa un alivio para la programación financiera.
En paralelo, el Banco Central dispuso una flexibilización de los encajes bancarios, un pedido sostenido por las entidades financieras. Desde el 1º de diciembre se eliminará el efectivo mínimo adicional del 3,5% para depósitos a la vista, se amplía la posibilidad de integrar con bonos esa obligación y se reduce del 95% al 75% el cómputo de efectivo mínimo. Con estos cambios, los bancos contarían con mayor liquidez e incentivos para participar en la licitación.
Además, en la rueda simultánea del jueves, la autoridad monetaria redujo la tasa de interés del 22% al 20%. Operadores consultados indicaron que la baja generó inicialmente una compresión en las tasas de corto plazo, aunque la caución cerró en niveles similares a los de la jornada anterior, en 18,3% TNA. En este escenario, las LECAPs y BONCAPs se mantuvieron en un rango de 2,4% a 2,5% de TEM, mientras que los bonos ajustados por inflación se ubicaron en torno a CER + 7,6%.
De cara a la licitación, Economía presentó un menú amplio con una decena de instrumentos para que las entidades financieras dispongan de alternativas acordes a su estrategia. El objetivo oficial es continuar reduciendo tasas y extender los plazos de vencimiento, buscando estabilizar el perfil de deuda en pesos.
Las mediciones privadas anticipan un nuevo registro inflacionario por encima del 2% en noviembre. La suba de alimentos y servicios llevó al Banco Central a ralentizar su plan de remonetización de la economía.
El congelamiento del bono de $70.000 profundizó la pérdida de ingresos en octubre. Analistas advierten que el deterioro podría continuar si no se actualiza el monto.
Los mandatarios provinciales elevaron una lista de pedidos a la Casa Rosada para modificar puntos sensibles del proyecto oficial. Reclaman avales para endeudamiento externo, fondos previsionales y actualizaciones en subsidios y coparticipación.
Las colocaciones de empresas y provincias superaron los USD 3.500 millones en noviembre, con sobresuscripciones constantes y tasas cercanas al 8% anual. El contexto abre una ventana de financiamiento para el país.
Analistas proyectan que el Banco Central tiene margen para adquirir divisas sin esterilizar, pero el Gobierno avanza con cautela ante el riesgo de presiones cambiarias e inflacionarias.
El DT marcó cuatro puestos clave para el próximo año en medio de un cierre de temporada complejo y con varias salidas previstas en el plantel.
Fluminense venció 2-1 a Flamengo en el Maracaná por la fecha 34 del Brasileirao, con un golazo del ex Boca Luciano Acosta y un error decisivo del arquero argentino Agustín Rossi.
La Fórmula 1 disputa este fin de semana su 22ª fecha en Las Vegas, con actividad nocturna para la Argentina y un circuito callejero de alta velocidad.
Los 40 equipos del torneo organizado por Sergio “Kun” Agüero completaron la primera etapa y ya están definidos los clasificados, tras cuatro fechas cargadas de figuras y partidos vibrantes.
El gobernador santafesino participó de una conferencia en la UBA y respaldó los debates nacionales sobre modernización laboral y reformas impositivas, destacando el rol del Estado para acompañar al sector productivo.
El referente gremial de ATM detalló en una entrevista con Oscar Canavese las razones del conflicto que derivó en una medida de fuerza por tiempo indeterminado. Reclaman estabilidad laboral, mejoras salariales y condiciones de trabajo.
El intendente Norberto “Tito” Gizzi dio su versión sobre el conflicto con ATM y calificó la medida de fuerza como “infundada”. Sostuvo que el traslado del delegado es una decisión legal del Ejecutivo y pidió retomar el diálogo para normalizar los servicios.
El Comité Ejecutivo de la AFA resolvió que el líder de la Tabla Anual sea proclamado campeón de Liga. Rosario Central recibió el trofeo en un acto oficial con la presencia de sus máximas figuras, incluyendo a Ángel Di María, quien obtuvo su primer título con el club de sus amores.