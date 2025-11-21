Caputo ajusta medidas antes de una licitación clave del Tesoro

El equipo económico encabezado por el ministro de Economía, Luis Caputo, avanza en una serie de medidas orientadas a sostener la licitación del próximo miércoles, en la que deberá renovar vencimientos por alrededor de $14,5 billones. La operación es considerada una de las más relevantes de la última parte del año por el volumen comprometido y su impacto en el mercado financiero.

Caputo trabaja junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausilli, y el secretario de Finanzas, Alejandro Lew, en un esquema que permita mejorar las condiciones de refinanciamiento. A comienzos de esta semana, el Tesoro y el Banco Central concretaron un canje de títulos que reducirá en unos $2 billones el monto final a enfrentar en la subasta, lo que representa un alivio para la programación financiera.

En paralelo, el Banco Central dispuso una flexibilización de los encajes bancarios, un pedido sostenido por las entidades financieras. Desde el 1º de diciembre se eliminará el efectivo mínimo adicional del 3,5% para depósitos a la vista, se amplía la posibilidad de integrar con bonos esa obligación y se reduce del 95% al 75% el cómputo de efectivo mínimo. Con estos cambios, los bancos contarían con mayor liquidez e incentivos para participar en la licitación.

Además, en la rueda simultánea del jueves, la autoridad monetaria redujo la tasa de interés del 22% al 20%. Operadores consultados indicaron que la baja generó inicialmente una compresión en las tasas de corto plazo, aunque la caución cerró en niveles similares a los de la jornada anterior, en 18,3% TNA. En este escenario, las LECAPs y BONCAPs se mantuvieron en un rango de 2,4% a 2,5% de TEM, mientras que los bonos ajustados por inflación se ubicaron en torno a CER + 7,6%.

De cara a la licitación, Economía presentó un menú amplio con una decena de instrumentos para que las entidades financieras dispongan de alternativas acordes a su estrategia. El objetivo oficial es continuar reduciendo tasas y extender los plazos de vencimiento, buscando estabilizar el perfil de deuda en pesos.