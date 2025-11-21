Copa Argentina 2026: novedades, fechas y uso de VAR desde octavos

La Asociación del Fútbol Argentino oficializó una serie de modificaciones para la Copa Argentina 2026, en el marco de la reunión del Comité Ejecutivo donde también se confirmó la consagración de Rosario Central como campeón de la Liga Profesional 2025. Entre los anuncios, se destacan ajustes en el calendario y la incorporación del VAR en instancias decisivas.

Una de las principales definiciones es que el certamen volverá a comenzar con la participación del último campeón. En esta oportunidad, Independiente Rivadavia de Mendoza será el encargado de abrir la competencia en la semana previa al inicio del Torneo Apertura, probablemente en la segunda mitad de enero. El rival se definirá en el sorteo programado para la semana del 10 de diciembre.

La AFA también confirmó que el VAR se implementará desde los octavos de final. La tecnología había debutado en la edición anterior únicamente en la final entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors, partido que terminó con el histórico título del equipo mendocino.

El cronograma de juego contará con una organización diferenciada entre equipos con participación internacional (“Conmebol”) y aquellos que no competirán en torneos continentales. Esto permitirá ordenar fechas sin superposiciones, especialmente en las fases más ajustadas del año deportivo.

Calendario tentativo de la Copa Argentina 2026:

32avos de final

Equipos Conmebol: hasta el 25/03/2026

Equipos no Conmebol: hasta el 15/04/2026

16avos de final

Equipos no Conmebol: se disputan durante las cuatro semanas de playoffs del Torneo Apertura

Equipos Conmebol: juegan el fin de semana posterior a su eliminación de playoffs

Equipo Conmebol + finalista del Apertura: juega su cruce el 31/05/2026

Octavos de final (con VAR)

Equipos Conmebol: 12/07 o 19/07

Equipos no Conmebol: hasta el 5/8/2026

Cuartos y semifinales

Fechas a confirmar

Final

Miércoles 4 de noviembre de 2026

Con estos ajustes, la Copa Argentina busca modernizar su estructura, mejorar la coordinación con el calendario anual y sumar herramientas tecnológicas que aporten mayor transparencia en las instancias decisivas.