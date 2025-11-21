Riestra y Barracas: una década de ascenso meteórico y controversias

Hace diez años, el 14 de noviembre de 2015, Barracas Central y Deportivo Riestra protagonizaban un partido casi inadvertido en la última fecha de la Primera B Metropolitana. Mientras el ascenso se lo llevaba Brown de Adrogué, ambos equipos jugaban un duelo lleno de errores defensivos que terminó 5 a 4 a favor del Guapo. Aquella tarde tuvo un dato particular: Jonathan Herrera convirtió los cuatro goles de Riestra, asegurándose el título de goleador del torneo con 29 tantos.

El contraste con la actualidad es total. Este domingo volverán a enfrentarse, pero ya en los octavos de final del Torneo Clausura de Primera División. Barracas, además, llega clasificado por primera vez a la Copa Sudamericana 2026 y Riestra está muy cerca de lograr lo mismo.

El recorrido ascendente de ambos clubes estuvo atravesado por sospechas y decisiones institucionales que marcaron una década agitada. En 2017, ya con Claudio Tapia al frente de la AFA y con su pertenencia histórica a Barracas como telón de fondo, el club comenzó un proceso de crecimiento sostenido. En paralelo, Riestra quedó envuelto en su primer gran escándalo tras el recordado partido ante Comunicaciones, suspendido por invasión de cancha y agresiones, y por las medidas irregulares del campo de juego. Pese a la polémica, el Malevo ascendió, aunque luego sufrió la quita de puntos y terminó descendiendo.

Con el correr de los años, las modificaciones reglamentarias durante los torneos y los cuestionamientos arbitrales se volvieron parte del relato que rodeó a ambos clubes. En diciembre de 2018, la AFA anunció un abrupto cambio en la Primera B, pasando de un ascenso directo a cinco. Barracas, campeón de esa temporada, y Riestra, cuarto, aprovecharon la nueva estructura y subieron al Nacional.

En el Nacional también se vieron beneficiados por el reinicio del torneo tras la pandemia, que otorgó igualdad de oportunidades sin respetar las posiciones previas. Barracas terminó logrando su ascenso a Primera en 2021. Riestra, por su parte, alcanzó su histórico primer ascenso en 2023.

En 2024 se cruzaron por primera vez en la máxima categoría y ahora lo harán en los playoffs 2025, con ambos instalados en una zona inesperada para su historia reciente. Sin embargo, lejos del favoritismo que suelen despertar los clubes modestos, estos dos equipos generan recelos: se los asocia a estructuras de poder dentro del fútbol argentino y sus últimos partidos como locales estuvieron bajo la lupa por fallos arbitrales discutidos.

Crezcan como crezcan, Riestra y Barracas ya están más cerca de enfrentarse por una copa internacional que de volver a hacerlo en el ascenso donde se conocieron.