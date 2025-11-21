AFA definió el formato de la Liga Profesional 2026

La AFA anunció cómo se jugará la Liga Profesional en 2026 y ratificó que se mantendrán los torneos Apertura y Clausura bajo el mismo formato aplicado durante esta temporada. La decisión fue comunicada tras una reunión entre Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la entidad, y Francisco Duarte, CEO de la Liga Profesional.

Según el comunicado oficial, los dos campeonatos principales seguirán disputándose en dos zonas de 15 equipos, con una fecha interzonal y playoffs para los ocho mejores de cada grupo. Además, la organización confirmó que el equipo que más puntos obtenga en la tabla anual será reconocido como Campeón de Liga, una distinción que este año recibió Rosario Central. Esta consagración no otorgará cupo a torneos internacionales.

El Trofeo de Campeones continuará enfrentando a los ganadores del Apertura y el Clausura, mientras que la Supercopa Internacional quedará reservada para el vencedor de ese cruce y el mejor equipo de la tabla anual. A su vez, quien gane el Trofeo de Campeones disputará la Supercopa Argentina ante el campeón de la Copa Argentina.

Como novedad para 2026, la AFA anunció la creación de la Recopa, un trofeo que se jugará en mayo entre el campeón del Apertura (Platense), el campeón del Clausura (a definirse el 13 de diciembre) y el Campeón de Liga (Rosario Central). La nueva competencia coronará al Campeón del Año.