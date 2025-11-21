AFA definió el formato de la Liga Profesional 2026

Curazao clasificó al Mundial 2026 con un plan basado en talento neerlandés
La selección caribeña logró una histórica clasificación sin jugadores nacidos en su territorio, gracias a un proyecto iniciado en 2011 y consolidado con Dick Advocaat.
La Asociación del Fútbol Argentino confirmó que continuará el esquema de Apertura y Clausura, sumará una nueva Recopa y oficializó al Campeón de Liga.Deportes21/11/2025GASTON PAROLA
La AFA anunció cómo se jugará la Liga Profesional en 2026 y ratificó que se mantendrán los torneos Apertura y Clausura bajo el mismo formato aplicado durante esta temporada. La decisión fue comunicada tras una reunión entre Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la entidad, y Francisco Duarte, CEO de la Liga Profesional.
Según el comunicado oficial, los dos campeonatos principales seguirán disputándose en dos zonas de 15 equipos, con una fecha interzonal y playoffs para los ocho mejores de cada grupo. Además, la organización confirmó que el equipo que más puntos obtenga en la tabla anual será reconocido como Campeón de Liga, una distinción que este año recibió Rosario Central. Esta consagración no otorgará cupo a torneos internacionales.
El Trofeo de Campeones continuará enfrentando a los ganadores del Apertura y el Clausura, mientras que la Supercopa Internacional quedará reservada para el vencedor de ese cruce y el mejor equipo de la tabla anual. A su vez, quien gane el Trofeo de Campeones disputará la Supercopa Argentina ante el campeón de la Copa Argentina.
Como novedad para 2026, la AFA anunció la creación de la Recopa, un trofeo que se jugará en mayo entre el campeón del Apertura (Platense), el campeón del Clausura (a definirse el 13 de diciembre) y el Campeón de Liga (Rosario Central). La nueva competencia coronará al Campeón del Año.
La selección caribeña logró una histórica clasificación sin jugadores nacidos en su territorio, gracias a un proyecto iniciado en 2011 y consolidado con Dick Advocaat.
El presidente de la AFA le contestó al titular de LaLiga española, quien había expresado preocupación por el nivel del torneo local. Tapia reafirmó el carácter popular y formador del fútbol argentino.
La AFA confirmó cambios en el formato de la Copa Argentina 2026, con el debut del VAR desde octavos de final y un calendario diferenciado según la participación internacional de los equipos.
El Pincha rechazó que se haya aprobado el título de Liga 2025 para Rosario Central y el tesorero de AFA lo cruzó con firmeza, mostrando el acta oficial.
Del 5-4 en la Primera B a los playoffs de Primera: este domingo vuelven a cruzarse dos equipos que pasaron del anonimato al centro de la polémica en el fútbol argentino.
La AFA presentó la nueva Recopa de Campeones, un triangular que reunirá a tres ganadores nacionales y aplicará un reglamento novedoso en la asignación de puntos.
El DT marcó cuatro puestos clave para el próximo año en medio de un cierre de temporada complejo y con varias salidas previstas en el plantel.
Fluminense venció 2-1 a Flamengo en el Maracaná por la fecha 34 del Brasileirao, con un golazo del ex Boca Luciano Acosta y un error decisivo del arquero argentino Agustín Rossi.
La Fórmula 1 disputa este fin de semana su 22ª fecha en Las Vegas, con actividad nocturna para la Argentina y un circuito callejero de alta velocidad.
Los 40 equipos del torneo organizado por Sergio “Kun” Agüero completaron la primera etapa y ya están definidos los clasificados, tras cuatro fechas cargadas de figuras y partidos vibrantes.
El gobernador santafesino participó de una conferencia en la UBA y respaldó los debates nacionales sobre modernización laboral y reformas impositivas, destacando el rol del Estado para acompañar al sector productivo.
El referente gremial de ATM detalló en una entrevista con Oscar Canavese las razones del conflicto que derivó en una medida de fuerza por tiempo indeterminado. Reclaman estabilidad laboral, mejoras salariales y condiciones de trabajo.
El intendente Norberto “Tito” Gizzi dio su versión sobre el conflicto con ATM y calificó la medida de fuerza como “infundada”. Sostuvo que el traslado del delegado es una decisión legal del Ejecutivo y pidió retomar el diálogo para normalizar los servicios.
El Comité Ejecutivo de la AFA resolvió que el líder de la Tabla Anual sea proclamado campeón de Liga. Rosario Central recibió el trofeo en un acto oficial con la presencia de sus máximas figuras, incluyendo a Ángel Di María, quien obtuvo su primer título con el club de sus amores.