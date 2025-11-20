Denuncian a Wanda Nara por trabajo no registrado

Una ex asistente personal de Wanda Nara inició una demanda millonaria en la Justicia Laboral. La denunciante, identificada como “Luli”, tiene 25 años y asegura haber trabajado para la empresaria durante 2023 sin estar registrada formalmente.

Según los datos difundidos por Noticias Argentinas, la joven fue contratada el 1 de marzo de 2023 para desempeñarse como asistente personal y secretaria privada. Sin embargo, sostiene que sus tareas se extendían a la coordinación completa de la vida familiar y operativa de la empresaria.

En su presentación ante la Justicia, Luli detalló que se encargaba de administrar el día a día de la familia, coordinar a las empleadas domésticas de las propiedades de Chateau Libertador y la mansión de Santa Bárbara, y actuar como adulta responsable ante los colegios de los hijos de Wanda. También organizaba actividades escolares y extracurriculares, y manejaba información financiera sensible, además de tener acceso a la cédula azul de los vehículos.

La demanda incluye el reclamo de una indemnización aproximada de 28 millones de pesos por despido y trabajo no registrado. La joven asegura contar con audios y chats que serán presentados como prueba y que, según anticipó, podrían exponer detalles privados de la vida de la mediática.

El panelista Santiago Sposato, del programa A la Tarde (América TV), mostró capturas de conversaciones que reflejarían la dependencia laboral y la sobrecarga de funciones que habría tenido la denunciante durante su vínculo con la empresaria.

La Justicia deberá determinar ahora si existió la relación laboral que afirma la joven y si corresponde la indemnización reclamada.