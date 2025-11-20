Denuncian a Wanda Nara por trabajo no registrado

Robaron la casa de Valeria Mazza en San Isidro
Delincuentes ingresaron a la vivienda haciéndose pasar por jardineros. La hija de la modelo logró frustrar el robo con sus gritos.
Una joven de 25 años presentó una demanda laboral contra la empresaria, a quien acusa de despido y trabajo no registrado. Reclama una indemnización cercana a los 28 millones de pesos.Espectáculos20/11/2025LORENA ACOSTA
Una ex asistente personal de Wanda Nara inició una demanda millonaria en la Justicia Laboral. La denunciante, identificada como “Luli”, tiene 25 años y asegura haber trabajado para la empresaria durante 2023 sin estar registrada formalmente.
Según los datos difundidos por Noticias Argentinas, la joven fue contratada el 1 de marzo de 2023 para desempeñarse como asistente personal y secretaria privada. Sin embargo, sostiene que sus tareas se extendían a la coordinación completa de la vida familiar y operativa de la empresaria.
En su presentación ante la Justicia, Luli detalló que se encargaba de administrar el día a día de la familia, coordinar a las empleadas domésticas de las propiedades de Chateau Libertador y la mansión de Santa Bárbara, y actuar como adulta responsable ante los colegios de los hijos de Wanda. También organizaba actividades escolares y extracurriculares, y manejaba información financiera sensible, además de tener acceso a la cédula azul de los vehículos.
La demanda incluye el reclamo de una indemnización aproximada de 28 millones de pesos por despido y trabajo no registrado. La joven asegura contar con audios y chats que serán presentados como prueba y que, según anticipó, podrían exponer detalles privados de la vida de la mediática.
El panelista Santiago Sposato, del programa A la Tarde (América TV), mostró capturas de conversaciones que reflejarían la dependencia laboral y la sobrecarga de funciones que habría tenido la denunciante durante su vínculo con la empresaria.
La Justicia deberá determinar ahora si existió la relación laboral que afirma la joven y si corresponde la indemnización reclamada.
Delincuentes ingresaron a la vivienda haciéndose pasar por jardineros. La hija de la modelo logró frustrar el robo con sus gritos.
Marcelo Campos inició un proceso judicial contra la conductora por despido ilegal y presunta registración fraudulenta durante ocho años. La etapa de conciliación cerró sin acuerdo.
La actriz repasó el escándalo mediático, contó cómo vivió los mensajes filtrados y reveló por qué decidió reencontrarse con Mauro Icardi años después.
El streamer quedó otra vez en el centro de las críticas tras comparar “estar con una nena” con “estar con una nena de 8 años”, frase que generó rechazo inmediato en redes.
El ex futbolista aseguró que no tendría inconvenientes en que sus hijos vean a Mauro Icardi y pidió que, si ocurre, sea en un marco natural y centrado en su bienestar.
El futbolista fue visto en un shopping porteño junto a sus hijas y la China Suárez, pese a una cautelar que exige avisar cada traslado fuera de Tigre. El movimiento podría generarle nuevas complicaciones legales.
El DT marcó cuatro puestos clave para el próximo año en medio de un cierre de temporada complejo y con varias salidas previstas en el plantel.
El árbitro dejó un descargo contundente ante el Tribunal de Disciplina, señalando a jugadores y colaboradores de ambos equipos tras los incidentes en la semifinal del Reducido.
El delantero del Barcelona, ausente en la Selección de España por una pubalgia, fue visto en un boliche con estrictas reglas de acceso que despertaron controversia.
El histórico DT del Rojo confirmó que no seguirá al frente del plantel de Primera División. Habló de desgaste personal, la falta de recambio en el club y el valor del compromiso de los jugadores. “Me voy cuando yo quiero, no cuando me lo piden”, afirmó.
Fluminense venció 2-1 a Flamengo en el Maracaná por la fecha 34 del Brasileirao, con un golazo del ex Boca Luciano Acosta y un error decisivo del arquero argentino Agustín Rossi.
Los 40 equipos del torneo organizado por Sergio “Kun” Agüero completaron la primera etapa y ya están definidos los clasificados, tras cuatro fechas cargadas de figuras y partidos vibrantes.
La familia del pequeño Fausto aclaró la situación luego de la viralización de un video grabado en una iglesia. Explicaron que el niño atraviesa una alopecia de origen emocional y que no padece ninguna enfermedad grave.
El gobernador santafesino participó de una conferencia en la UBA y respaldó los debates nacionales sobre modernización laboral y reformas impositivas, destacando el rol del Estado para acompañar al sector productivo.