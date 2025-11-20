Suspensión de la segunda edición de “Escuelas que cantan”

La organización de la propuesta artística “Escuelas que cantan” informó que la segunda edición del evento, prevista para esta noche, fue suspendida debido a los pronósticos de lluvia y tormentas anunciados para la región.

La decisión se tomó de manera preventiva, priorizando la seguridad de las y los estudiantes, docentes, familias y del público en general, así como de todo el equipo técnico involucrado en el espectáculo.

El encuentro coral y musical ya tiene nueva fecha: se realizará el próximo miércoles 26 de noviembre, en el mismo horario y con el mismo programa artístico previsto para la jornada de hoy.

Desde la organización agradecieron la comprensión de la comunidad educativa e invitaron a acompañar la presentación reprogramada, que volverá a reunir a alumnos y alumnas de distintas escuelas sobre el escenario para compartir un espacio de música, encuentro y participación.