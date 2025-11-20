Suspensión de la segunda edición de “Escuelas que cantan”

Muestra anual del Taller de Danzas convocó a más de cien bailarinas
El Centro Cultural fue escenario de “Un nuevo amanecer”, la presentación de fin de año del Taller de Danzas Municipal, con participación de grupos locales y de localidades vecinas.
Por pronóstico de lluvia y tormentas, la segunda edición de "Escuelas que cantan" fue suspendida. El evento se reprogramó para el miércoles 26 de noviembre.
La organización de la propuesta artística “Escuelas que cantan” informó que la segunda edición del evento, prevista para esta noche, fue suspendida debido a los pronósticos de lluvia y tormentas anunciados para la región.
La decisión se tomó de manera preventiva, priorizando la seguridad de las y los estudiantes, docentes, familias y del público en general, así como de todo el equipo técnico involucrado en el espectáculo.
El encuentro coral y musical ya tiene nueva fecha: se realizará el próximo miércoles 26 de noviembre, en el mismo horario y con el mismo programa artístico previsto para la jornada de hoy.
Desde la organización agradecieron la comprensión de la comunidad educativa e invitaron a acompañar la presentación reprogramada, que volverá a reunir a alumnos y alumnas de distintas escuelas sobre el escenario para compartir un espacio de música, encuentro y participación.
El organismo reiteró que quienes tengan autorizaciones vencidas deben realizar la gestión nuevamente para mantener el beneficio del 100% en sus tratamientos.
Juan Arigoni, referente de ATM, confirmó que la medida de fuerza se llevará a cabo este jueves tras denunciar irregularidades y maltrato laboral en áreas del municipio.
La Municipalidad inició la construcción de nueve cuadras de cordón cuneta con apoyo del Gobierno provincial, comenzando por calle 71 entre 50 y 52.
La Municipalidad anunció una nueva capacitación para manipuladores de alimentos que se dictará el 2 y 3 de diciembre en el Club Argentino de Servicio. Está dirigida a comercios, instituciones y áreas vinculadas a la salud.
Este jueves 20 de noviembre, alumnos y docentes de cinco instituciones educativas compartirán un espectáculo musical conjunto en el escenario “Los Tres Maestros”.
El DT marcó cuatro puestos clave para el próximo año en medio de un cierre de temporada complejo y con varias salidas previstas en el plantel.
El árbitro dejó un descargo contundente ante el Tribunal de Disciplina, señalando a jugadores y colaboradores de ambos equipos tras los incidentes en la semifinal del Reducido.
El delantero del Barcelona, ausente en la Selección de España por una pubalgia, fue visto en un boliche con estrictas reglas de acceso que despertaron controversia.
El histórico DT del Rojo confirmó que no seguirá al frente del plantel de Primera División. Habló de desgaste personal, la falta de recambio en el club y el valor del compromiso de los jugadores. “Me voy cuando yo quiero, no cuando me lo piden”, afirmó.
Fluminense venció 2-1 a Flamengo en el Maracaná por la fecha 34 del Brasileirao, con un golazo del ex Boca Luciano Acosta y un error decisivo del arquero argentino Agustín Rossi.
Los 40 equipos del torneo organizado por Sergio “Kun” Agüero completaron la primera etapa y ya están definidos los clasificados, tras cuatro fechas cargadas de figuras y partidos vibrantes.
La familia del pequeño Fausto aclaró la situación luego de la viralización de un video grabado en una iglesia. Explicaron que el niño atraviesa una alopecia de origen emocional y que no padece ninguna enfermedad grave.
El gobernador santafesino participó de una conferencia en la UBA y respaldó los debates nacionales sobre modernización laboral y reformas impositivas, destacando el rol del Estado para acompañar al sector productivo.