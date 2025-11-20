Piden 13 años de prisión por abuso sexual en Teodelina

La Fiscalía de Venado Tuerto pidió una pena de 13 años de prisión efectiva para un hombre de 49 años acusado de abusar sexualmente de su hijastra en Teodelina. El hecho ocurrió en enero de 2022 y fue denunciado más de un año después por la madre de la víctima.

La fiscal Mayra Vuletic imputó a Horacio U. por abuso sexual con acceso carnal calificado en un contexto de convivencia. Según la investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el acusado habría ingresado de noche a la habitación donde la adolescente dormía junto a su hermano y, una vez allí, abusó de ella.

El imputado residía entonces en una vivienda de calle Urquiza al 200. La situación salió a la luz el 29 de marzo de 2023, cuando la madre de la menor se presentó en la Comisaría 7ª de Teodelina para denunciar que su hija le había confesado el abuso ocurrido un año antes.

Tras la denuncia, la Fiscalía impulsó la audiencia imputativa, realizada el 13 de marzo de 2024, instancia en la que se ordenó la prisión preventiva del acusado. Los elementos de prueba incluyen el testimonio de la víctima, el relato de la madre y las actuaciones policiales y judiciales.

Vuletic sostuvo que el acusado “comprendía el carácter ilícito de su conducta” y que no existían motivos que lo eximieran de responsabilidad penal. Por ello, solicitó una condena de 13 años de prisión, además de las accesorias legales correspondientes.

La audiencia preliminar se llevó adelante esta semana y la causa está lista para pasar a juicio oral. El tribunal deberá evaluar la prueba reunida y determinar la responsabilidad penal del imputado. La sentencia se conocerá una vez finalizadas las audiencias.