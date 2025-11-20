Piden 13 años de prisión por abuso sexual en Teodelina

Teodelina fija días y horarios para el desagote de piletas
El Tribunal de Faltas difundió el esquema autorizado para arrojar agua a la vía pública y limpiar piletas, con el fin de ordenar la actividad y evitar infracciones.
La Fiscalía de Venado Tuerto solicitó una condena de 13 años para un hombre acusado de violar a su hijastra de 12 años en 2022. El caso avanza ahora hacia el juicio oral.Teodelina20/11/2025SOFIA ZANOTTI
La Fiscalía de Venado Tuerto pidió una pena de 13 años de prisión efectiva para un hombre de 49 años acusado de abusar sexualmente de su hijastra en Teodelina. El hecho ocurrió en enero de 2022 y fue denunciado más de un año después por la madre de la víctima.
La fiscal Mayra Vuletic imputó a Horacio U. por abuso sexual con acceso carnal calificado en un contexto de convivencia. Según la investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el acusado habría ingresado de noche a la habitación donde la adolescente dormía junto a su hermano y, una vez allí, abusó de ella.
El imputado residía entonces en una vivienda de calle Urquiza al 200. La situación salió a la luz el 29 de marzo de 2023, cuando la madre de la menor se presentó en la Comisaría 7ª de Teodelina para denunciar que su hija le había confesado el abuso ocurrido un año antes.
Tras la denuncia, la Fiscalía impulsó la audiencia imputativa, realizada el 13 de marzo de 2024, instancia en la que se ordenó la prisión preventiva del acusado. Los elementos de prueba incluyen el testimonio de la víctima, el relato de la madre y las actuaciones policiales y judiciales.
Vuletic sostuvo que el acusado “comprendía el carácter ilícito de su conducta” y que no existían motivos que lo eximieran de responsabilidad penal. Por ello, solicitó una condena de 13 años de prisión, además de las accesorias legales correspondientes.
La audiencia preliminar se llevó adelante esta semana y la causa está lista para pasar a juicio oral. El tribunal deberá evaluar la prueba reunida y determinar la responsabilidad penal del imputado. La sentencia se conocerá una vez finalizadas las audiencias.
El Tribunal de Faltas difundió el esquema autorizado para arrojar agua a la vía pública y limpiar piletas, con el fin de ordenar la actividad y evitar infracciones.
La nueva obra del Grupo de Teatro Juvenil Carlos Gaggeri aborda el bullying desde una mirada sensible y con fines solidarios.
Ricardo Martín Barrini, de 26 años, perdió el beneficio de prisión domiciliaria tras ser visto circulando por el pueblo. La Justicia ordenó su traslado a una cárcel y dio intervención al fuero de Familia.
El intendente Joaquín Poleri confirmo que el proyecto supera el 80% de avance y se inaugurará en diciembre.
El Gobierno de Teodelina, a través del Área de Cultura y Educación, invita a la Muestra Folklórica el viernes 21 de noviembre, a las 19, en la Pista Municipal. Habrá servicio de buffet y participación de bailarines locales.
Será el domingo 9 de diciembre, con salida desde el Balneario El Edén. Habrá desayuno, kit, hidratación, medalla y sorteos; la inscripción cuesta $10.000.
El DT marcó cuatro puestos clave para el próximo año en medio de un cierre de temporada complejo y con varias salidas previstas en el plantel.
El árbitro dejó un descargo contundente ante el Tribunal de Disciplina, señalando a jugadores y colaboradores de ambos equipos tras los incidentes en la semifinal del Reducido.
El organismo sudamericano analiza reemplazar las Eliminatorias con un nuevo torneo que otorgaría plazas mundialistas y un título oficial. Incluso Argentina, Uruguay y Paraguay podrían jugarlo pese a estar clasificados.
El Granate, enfocado en la final de la Sudamericana ante Atlético Mineiro, ya conoce a su rival de octavos del Clausura: Tigre, el próximo miércoles a las 21.30 en La Fortaleza.
El delantero del Barcelona, ausente en la Selección de España por una pubalgia, fue visto en un boliche con estrictas reglas de acceso que despertaron controversia.
La rosarina compartió escenario con el tenor italiano en el Hipódromo de San Isidro y calificó la experiencia como “la mejor noche de mi vida”. Su emoción se volvió viral en redes.
La seguidilla de fallos polémicos que favorecieron a Barracas Central expuso el desgaste de la conducción de Claudio “Chiqui” Tapia. Hinchas indignados, murales vandalizados y un fútbol argentino que atraviesa su crisis de credibilidad más profunda desde la era pos-Grondona.
El histórico DT del Rojo confirmó que no seguirá al frente del plantel de Primera División. Habló de desgaste personal, la falta de recambio en el club y el valor del compromiso de los jugadores. “Me voy cuando yo quiero, no cuando me lo piden”, afirmó.