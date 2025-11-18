Teodelina fija días y horarios para el desagote de piletas

El Tribunal de Faltas del Gobierno de Teodelina informó los días y horarios permitidos para el desagote y la limpieza de piletas, una práctica habitual durante la temporada de altas temperaturas. La medida busca ordenar estas acciones para evitar inconvenientes en la vía pública y preservar el uso responsable del agua.



Según lo establecido, arrojar agua a la calle solo estará permitido los lunes y miércoles a partir de las 21 horas, horario en el que el tránsito disminuye y se reducen las molestias a los vecinos.

En cuanto a la limpieza de piletas mediante barrefondo, se autorizó su realización únicamente los miércoles de 14 a 18 horas. Desde el organismo solicitaron que, en lo posible, se utilice la menor cantidad de agua necesaria para llevar adelante la tarea.

Las autoridades recordaron que todo incumplimiento a estas disposiciones será sancionado, por lo que instan a los vecinos a respetar el cronograma para evitar multas y contribuir al orden comunitario.