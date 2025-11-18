Teodelina fija días y horarios para el desagote de piletas

Estreno de “Entre Muros” con sala llena y una fuerte convocatoria comunitaria
La nueva obra del Grupo de Teatro Juvenil Carlos Gaggeri aborda el bullying desde una mirada sensible y con fines solidarios.
El Tribunal de Faltas difundió el esquema autorizado para arrojar agua a la vía pública y limpiar piletas, con el fin de ordenar la actividad y evitar infracciones.Teodelina18/11/2025SOFIA ZANOTTI
El Tribunal de Faltas del Gobierno de Teodelina informó los días y horarios permitidos para el desagote y la limpieza de piletas, una práctica habitual durante la temporada de altas temperaturas. La medida busca ordenar estas acciones para evitar inconvenientes en la vía pública y preservar el uso responsable del agua.
Según lo establecido, arrojar agua a la calle solo estará permitido los lunes y miércoles a partir de las 21 horas, horario en el que el tránsito disminuye y se reducen las molestias a los vecinos.
En cuanto a la limpieza de piletas mediante barrefondo, se autorizó su realización únicamente los miércoles de 14 a 18 horas. Desde el organismo solicitaron que, en lo posible, se utilice la menor cantidad de agua necesaria para llevar adelante la tarea.
Las autoridades recordaron que todo incumplimiento a estas disposiciones será sancionado, por lo que instan a los vecinos a respetar el cronograma para evitar multas y contribuir al orden comunitario.
Ricardo Martín Barrini, de 26 años, perdió el beneficio de prisión domiciliaria tras ser visto circulando por el pueblo. La Justicia ordenó su traslado a una cárcel y dio intervención al fuero de Familia.
El intendente Joaquín Poleri confirmo que el proyecto supera el 80% de avance y se inaugurará en diciembre.
El Gobierno de Teodelina, a través del Área de Cultura y Educación, invita a la Muestra Folklórica el viernes 21 de noviembre, a las 19, en la Pista Municipal. Habrá servicio de buffet y participación de bailarines locales.
Será el domingo 9 de diciembre, con salida desde el Balneario El Edén. Habrá desayuno, kit, hidratación, medalla y sorteos; la inscripción cuesta $10.000.
El Gobierno de Teodelina invita a disfrutar de una noche especial dedicada a la música, con un espectáculo de piano en vivo que promete emocionar al público.
La actriz repasó el escándalo mediático, contó cómo vivió los mensajes filtrados y reveló por qué decidió reencontrarse con Mauro Icardi años después.
Un adolescente murió aplastado por una sembradora en la zona rural de Media Luna. Trabajaba junto a su familia cuando ocurrió el accidente.
Tras el cierre de la fase regular, quedaron definidos los enfrentamientos de octavos de final del Torneo Clausura. Boca, Rosario Central y Lanús parten como los mejores ubicados.
El fiscal Diego Funes archivó la causa por presuntas amenazas al árbitro Lucas Comesaña durante el entretiempo del partido ante Deportivo Madryn.
El exDT de Talleres, Independiente del Valle y Atlético Nacional asumirá la próxima semana tras la salida del Kily González. Su primer objetivo será el Trofeo de Campeones.
El club analiza al joven defensor uruguayo de Liverpool mientras define el futuro de Fabricio Bustos y planifica el armado del plantel para 2026.
El entrenador decidió finalizar su ciclo luego de no poder evitar la pérdida de categoría, pese a que el club le ofreció continuar para buscar el regreso a la élite.
Una interrupción en los servicios de Cloudflare provocó este martes un apagón masivo en internet. X y numerosos portales de noticias quedaron inaccesibles mientras la empresa trabaja en resolver el problema.