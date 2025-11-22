Teodelina lanza su nueva Escuela de Kayak este verano

Teodelina se prepara para una nueva temporada de verano con la incorporación de una propuesta recreativa y deportiva: la Escuela de Kayak, que iniciará sus actividades el 13 de diciembre en la laguna El Chañar. La iniciativa está orientada a personas de todas las edades y busca promover el contacto con la naturaleza a través de una práctica segura y guiada.

Las clases estarán a cargo de Roberto Polo, quien acompañará a los participantes en sus primeras experiencias sobre el agua. Para facilitar el acceso, no es necesario contar con embarcación propia. La escuela dispone de siete kayaks que se incluyen dentro de la actividad, aunque quienes tengan su equipo también podrán integrarse sin inconvenientes.

Además de los encuentros formativos, la Municipalidad informó que los kayaks estarán disponibles para alquiler fuera del horario de clases, ampliando las opciones de recreación tanto para vecinos como para turistas que visiten la localidad.

Con una edad mínima de 8 años para participar, la propuesta apunta a ofrecer una experiencia segura, disfrutar del entorno natural y descubrir una actividad que crece año tras año entre los deportes náuticos de la región.