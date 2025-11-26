Cierre del Taller de Batería: una noche de ritmo y talento

Teodelina lanza su nueva Escuela de Kayak este verano
La actividad comenzará el 13 de diciembre en la laguna El Chañar, con clases a cargo de Roberto Polo y kayaks disponibles para uso y alquiler.
Este martes a las 20 h se realizó la muestra anual del Taller de Batería, un espacio que reunió a alumnos de diferentes edades para presentar ante el público todo lo aprendido a lo largo del 2025.
Durante la jornada, los participantes interpretaron diversas piezas trabajadas en clase, demostrando el progreso alcanzado, la dedicación en cada ensayo y el entusiasmo por la música. Uno a uno fueron subiendo al escenario para mostrar ritmos, técnicas y estilos que formaron parte de su formación durante el año.
La actividad contó con la presencia de familias, amigos y vecinos que acompañaron con aplausos cada presentación, generando un clima cálido y de reconocimiento para los alumnos. Desde la organización destacaron el compromiso de los estudiantes y el rol del taller como espacio de aprendizaje y creatividad.
La muestra marcó el cierre del ciclo lectivo, dejando en evidencia el crecimiento artístico de los jóvenes bateristas y reafirmando la importancia de promover actividades culturales en la comunidad.
La Fiscalía de Venado Tuerto solicitó una condena de 13 años para un hombre acusado de violar a su hijastra de 12 años en 2022. El caso avanza ahora hacia el juicio oral.
El Tribunal de Faltas difundió el esquema autorizado para arrojar agua a la vía pública y limpiar piletas, con el fin de ordenar la actividad y evitar infracciones.
La nueva obra del Grupo de Teatro Juvenil Carlos Gaggeri aborda el bullying desde una mirada sensible y con fines solidarios.
Ricardo Martín Barrini, de 26 años, perdió el beneficio de prisión domiciliaria tras ser visto circulando por el pueblo. La Justicia ordenó su traslado a una cárcel y dio intervención al fuero de Familia.
El intendente Joaquín Poleri confirmo que el proyecto supera el 80% de avance y se inaugurará en diciembre.
Un mapa elaborado por especialistas del ITBA muestra las regiones más afectadas por la presencia de arsénico en el agua y alerta sobre los riesgos para la salud. La OMS advierte que la exposición prolongada puede causar enfermedades crónicas y cáncer.
El equipo de Insúa ganó 1-0 en el Guillermo Laza con un gol agónico de Nicolás Blandi, tras jugar más de media hora con un hombre menos. Ahora espera por Unión o Gimnasia.
La quinta fecha de la Champions ofrece nueve partidos clave en el nuevo formato con 36 equipos. Repasá cruces, horarios y dónde ver cada encuentro.
El esloveno volvió a ser figura en la victoria 108-106 frente a Utah. Oklahoma City sumó su noveno festejo seguido y Phoenix mantiene su gran racha en la NBA.
El Gobierno habilitó a Latam Brasil a operar vuelos regulares entre ambas ciudades. La medida se enmarca en la política de desregulación aerocomercial.
Un nuevo estudio científico volvió a encender el interés mundial sobre la fauna que habita la zona de exclusión de Chernóbil. Esta vez, la atención está puesta en los perros que viven alrededor de la central nuclear, cuyo ADN revela que la radiación, el aislamiento y la selección natural produjeron una población genéticamente única.
El Ministerio de Salud pidió extremar la vigilancia tras detectar cuatro casos en turistas uruguayos que recorrieron varias provincias, incluida Santa Fe. Recomiendan controlar síntomas y verificar esquemas de vacunación.
Tras una instancia de diálogo, trabajadores y Municipio alcanzaron un acuerdo que permitió normalizar los servicios en la ciudad. La medida fue comunicada en una asamblea y recibió amplio respaldo.