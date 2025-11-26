Cierre del Taller de Batería: una noche de ritmo y talento

La muestra anual reunió a alumnos, familias y vecinos en una presentación donde los jóvenes bateristas compartieron los trabajos realizados durante el año.

Este martes a las 20 h se realizó la muestra anual del Taller de Batería, un espacio que reunió a alumnos de diferentes edades para presentar ante el público todo lo aprendido a lo largo del 2025.
Durante la jornada, los participantes interpretaron diversas piezas trabajadas en clase, demostrando el progreso alcanzado, la dedicación en cada ensayo y el entusiasmo por la música. Uno a uno fueron subiendo al escenario para mostrar ritmos, técnicas y estilos que formaron parte de su formación durante el año.
La actividad contó con la presencia de familias, amigos y vecinos que acompañaron con aplausos cada presentación, generando un clima cálido y de reconocimiento para los alumnos. Desde la organización destacaron el compromiso de los estudiantes y el rol del taller como espacio de aprendizaje y creatividad.
La muestra marcó el cierre del ciclo lectivo, dejando en evidencia el crecimiento artístico de los jóvenes bateristas y reafirmando la importancia de promover actividades culturales en la comunidad.

