Sanciones y fuertes cuestionamientos tras el escándalo en Madryn–Morón

River sigue de cerca el futuro del Diablito Echeverri en Europa
El City analiza cortar su préstamo en Leverkusen por la falta de minutos y en Núñez se ilusionan con una posible cesión para 2026. El regreso depende del propio jugador.
El Tribunal de Disciplina suspendió a siete jugadores y un cuerpo técnico tras la violenta semifinal del Reducido en Chubut, marcada por peleas en la cancha y represión policial.Deportes20/11/2025GASTON PAROLA
El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer este miércoles la lista de sanciones derivadas del escandaloso cierre del partido entre Deportivo Madryn y Deportivo Morón, disputado el domingo en el estadio Pablo Sastre por la revancha de la semifinal del Reducido de la Primera Nacional.
El organismo suspendió al delantero Germán Rivero, de Deportivo Madryn, y a seis futbolistas del Gallo: Joaquín Livera, Gastón González, Julio Salvá, Franco Lorenzón, Emilio Lazza y Elías Contreras. Las sanciones responden a las agresiones cruzadas que se produjeron inmediatamente después del pitazo final, cuando los jugadores se enfrentaron a golpes en el campo de juego.
La situación se agravó con la intervención policial. Mientras intentaba separar, el arquero Julio Salvá fue rociado con gas pimienta, al igual que sus compañeros Ivo Constantino, Juan Manuel Cabrera, Gastón González y Matías Cortave. Las imágenes mostraron a varios futbolistas tendidos en el césped con severas irritaciones en los ojos y sus camisetas teñidas de naranja por el químico utilizado.
Además, AFA también sancionó a Carlos Pereyra, entrenador interino de Morón por la suspensión previa de Walter Otta, y al médico del club bonaerense, Ignacio Milgorana.
El partido había terminado 1-0 a favor de Madryn, resultado que le permitió avanzar a la final del Reducido gracias a la ventaja deportiva. Sin embargo, el desenlace quedó completamente opacado por los incidentes y el accionar policial, que generó fuertes reclamos del plantel visitante.
En medio del clima de tensión, Javier Martín, vocal de la dirigencia de Morón, manifestó su preocupación por la seguridad en Chubut. “Nos rodearon hinchas y la Policía. Recibimos piedrazos, proyectiles y botellazos. No hay muertos de casualidad”, señaló. También apuntó contra Ricardo Sastre, presidente de Deportivo Madryn, y su hermano Gustavo, intendente de la ciudad, al considerar que hubo “una entrega a nivel policial y dirigencial”.
El caso abrió un profundo debate sobre los operativos de seguridad, la responsabilidad de los clubes y la escalada de violencia en momentos decisivos del ascenso argentino.
Un mes después del salto inicial, novatos y experimentados se destacan en sus nuevos equipos y cambian el ritmo de la competencia en la NBA 2025-26.
A tres fechas del final, McLaren lidera la pelea por el campeonato de pilotos, mientras Verstappen intenta sostener sus últimas chances. El GP de Las Vegas puede ordenar el desenlace.
El alero de los Lakers completó su recuperación y está en condiciones de debutar en la temporada 2025-26 en el duelo ante Utah, tras cinco partidos de gira fuera de casa.
La escudería compartió un mensaje de unión interna y renovó expectativas de cara a la cita nocturna en Nevada, donde Franco Colapinto y Pierre Gasly buscarán cerrar la temporada con señales positivas.
La selección escocesa derrotó 4-2 a Dinamarca en Glasgow con tres conquistas impresionantes y aseguró su regreso a una Copa del Mundo después de 28 años.
El DT marcó cuatro puestos clave para el próximo año en medio de un cierre de temporada complejo y con varias salidas previstas en el plantel.
El árbitro dejó un descargo contundente ante el Tribunal de Disciplina, señalando a jugadores y colaboradores de ambos equipos tras los incidentes en la semifinal del Reducido.
El organismo sudamericano analiza reemplazar las Eliminatorias con un nuevo torneo que otorgaría plazas mundialistas y un título oficial. Incluso Argentina, Uruguay y Paraguay podrían jugarlo pese a estar clasificados.
El Granate, enfocado en la final de la Sudamericana ante Atlético Mineiro, ya conoce a su rival de octavos del Clausura: Tigre, el próximo miércoles a las 21.30 en La Fortaleza.
El delantero del Barcelona, ausente en la Selección de España por una pubalgia, fue visto en un boliche con estrictas reglas de acceso que despertaron controversia.
La rosarina compartió escenario con el tenor italiano en el Hipódromo de San Isidro y calificó la experiencia como “la mejor noche de mi vida”. Su emoción se volvió viral en redes.
La seguidilla de fallos polémicos que favorecieron a Barracas Central expuso el desgaste de la conducción de Claudio “Chiqui” Tapia. Hinchas indignados, murales vandalizados y un fútbol argentino que atraviesa su crisis de credibilidad más profunda desde la era pos-Grondona.
El histórico DT del Rojo confirmó que no seguirá al frente del plantel de Primera División. Habló de desgaste personal, la falta de recambio en el club y el valor del compromiso de los jugadores. “Me voy cuando yo quiero, no cuando me lo piden”, afirmó.