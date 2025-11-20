Sanciones y fuertes cuestionamientos tras el escándalo en Madryn–Morón

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer este miércoles la lista de sanciones derivadas del escandaloso cierre del partido entre Deportivo Madryn y Deportivo Morón, disputado el domingo en el estadio Pablo Sastre por la revancha de la semifinal del Reducido de la Primera Nacional.

El organismo suspendió al delantero Germán Rivero, de Deportivo Madryn, y a seis futbolistas del Gallo: Joaquín Livera, Gastón González, Julio Salvá, Franco Lorenzón, Emilio Lazza y Elías Contreras. Las sanciones responden a las agresiones cruzadas que se produjeron inmediatamente después del pitazo final, cuando los jugadores se enfrentaron a golpes en el campo de juego.

La situación se agravó con la intervención policial. Mientras intentaba separar, el arquero Julio Salvá fue rociado con gas pimienta, al igual que sus compañeros Ivo Constantino, Juan Manuel Cabrera, Gastón González y Matías Cortave. Las imágenes mostraron a varios futbolistas tendidos en el césped con severas irritaciones en los ojos y sus camisetas teñidas de naranja por el químico utilizado.

Además, AFA también sancionó a Carlos Pereyra, entrenador interino de Morón por la suspensión previa de Walter Otta, y al médico del club bonaerense, Ignacio Milgorana.

El partido había terminado 1-0 a favor de Madryn, resultado que le permitió avanzar a la final del Reducido gracias a la ventaja deportiva. Sin embargo, el desenlace quedó completamente opacado por los incidentes y el accionar policial, que generó fuertes reclamos del plantel visitante.

En medio del clima de tensión, Javier Martín, vocal de la dirigencia de Morón, manifestó su preocupación por la seguridad en Chubut. “Nos rodearon hinchas y la Policía. Recibimos piedrazos, proyectiles y botellazos. No hay muertos de casualidad”, señaló. También apuntó contra Ricardo Sastre, presidente de Deportivo Madryn, y su hermano Gustavo, intendente de la ciudad, al considerar que hubo “una entrega a nivel policial y dirigencial”.

El caso abrió un profundo debate sobre los operativos de seguridad, la responsabilidad de los clubes y la escalada de violencia en momentos decisivos del ascenso argentino.