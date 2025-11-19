Lamine Yamal generó polémica tras una salida nocturna en Barcelona

Lamine Yamal volvió a quedar en el centro de la escena por un episodio extradeportivo. El joven delantero del Barcelona, quien se perdió los últimos compromisos con la Selección de España por una pubalgia, asistió a un boliche de Barcelona durante la noche del jueves 14 y la madrugada del viernes 15 de noviembre, lo que generó revuelo en España.

Según informó El Periódico, el futbolista estuvo acompañado por un grupo de allegados, entre ellos su primo Mohamed Abde. Para preservar la privacidad del jugador, el local nocturno pidió a todos los presentes entregar sus teléfonos antes de ingresar. Además, el acceso al sector VIP donde se encontraba Yamal estuvo restringido exclusivamente a mujeres.

Empleados del boliche indicaron que el futbolista había costeado la barra libre para las mujeres invitadas, una medida que se volvió uno de los puntos más comentados del episodio.

La situación tomó mayor dimensión porque el atacante se encontraba bajo supervisión médica del Barcelona, que le había indicado descanso durante esas dos semanas. Su ausencia en el partido entre España y Georgia por Eliminatorias ya había generado dudas, ya que inicialmente había sido convocado por Luis de la Fuente.

Este no es el primer episodio que envuelve a Yamal fuera de las canchas. En su reciente fiesta de cumpleaños número 18 también recibió críticas por la presencia de personas con enanismo contratadas como parte del show, hecho repudiado por la Asociación ADEE.

El regreso del delantero a la actividad oficial dependerá de su evolución física. Por el momento, su presencia en el duelo entre Barcelona y Athletic de Bilbao del sábado 22 de noviembre sigue sin estar asegurada. El equipo culé suma 28 puntos en 12 fechas y se mantiene a tres unidades del líder, Real Madrid, que enfrentará a Elche en esta jornada.