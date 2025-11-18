Quedaron definidas las semifinales del Clausura Pre-Federal

Los cuartos de final del Torneo Clausura Pre-Federal de la Asociación Venadense de Básquet llegaron a su fin y dejaron a los cuatro mejores equipos del certamen rumbo a las semifinales. Olimpia BBC, Firmat FBC, Club Ciudad y Centenario resolvieron sus llaves con autoridad y ya conocen sus próximos rivales.

Olimpia BBC volvió a mostrar jerarquía

El bicampeón vigente recibió a Argentino de Firmat en barrio San Martín y volvió a quedarse con la victoria, esta vez por 84-72, cerrando la serie 2-0.

Aunque la visita presentó batalla y llegó a descontar en varios pasajes, Olimpia se apoyó en su mayor profundidad y efectividad para inclinar la balanza. Ignacio Eder fue el máximo anotador con 24 puntos, acompañado por Manuel García (20) y Luciano Ravera (14). En Argentino, Juan Fogolín y Nahuel Rodríguez sumaron 20 cada uno.

Club Ciudad se quedó con el clásico y el pase

En el estadio “Giocondo Semprini”, Ciudad volvió a imponerse sobre Deportivo Atenas y lo derrotó 83-65 para sentenciar su clasificación.

El local dominó gran parte del juego y, aunque Atenas reaccionó en el tercer cuarto, Ciudad selló su triunfo con un gran cierre. Manuel Sagardía fue la figura con 29 puntos, bien secundado por Francisco Álvarez Lamas (16) y Uriel Barroso (14). En la visita, Ramiro Infante aportó 11 puntos.

Firmat FBC impuso su localía y avanzó

En “La Caldera Roja”, Firmat FBC confirmó su buen momento y volvió a derrotar a Atlético Elortondo por 77-72.

El dueño de casa manejó los tiempos del partido, tomó ventajas en el tercer cuarto y resistió la reacción visitante del cierre. Elías Iñiguez (18) y Fabricio Ayunta (17) fueron los líderes ofensivos del equipo. En Atlético, Martín Sánchez firmó una gran noche con 28 puntos.

Centenario barrió a Sportsman y completó el cuadro

La última plaza en semifinales se definió este lunes, cuando Centenario venció 82-72 a Sportsman en la nueva cancha “Flaco Allovatti” y cerró su serie 2-0.

Con un gran trabajo colectivo y un tercer cuarto determinante (20-11), el conjunto venadense aseguró su clasificación. Juan Cruz Kusnier aportó 22 puntos, Juan Bautista Jordán 18 y Farid Celador 17. En Sportsman se destacaron Jeremías Sandoval (19) y Tadeo Verbauwede (18).

Los primeros partidos se disputarán este viernes en cancha de los peores ubicados en la tabla de la fase regular.